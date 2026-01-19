Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник

АО «Медскан» – холдинг медицинских компаний и один из участников негосударственного сектора здравоохранения в России. Клиники группы компаний предлагают спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. В 30-ти регионах России работает 58 медицинских центров и 378 медицинских офисов ГК “Медскан”, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является расположенный в Московском международном медицинском кластере «Сколково» российский филиал университетского госпиталя Hadassah (Иерусалим). Основным акционером ГК «Медскан» является Евгений Туголуков (74,99%), «Росатом – технологии здоровья» (дивизион Госкорпорации «Росатом», аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), владеет 25,001 акций.

"Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре" Александр Ряузов, Директор департамента цифровой инфраструктуры и базовых сервисов, ГК «Медскан», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва