Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник

АО «Медскан» –  холдинг медицинских компаний и один из участников негосударственного сектора здравоохранения в России. Клиники группы компаний предлагают спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам. В 30-ти регионах России работает 58 медицинских центров и 378 медицинских офисов ГК “Медскан”, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Флагманом группы является расположенный в Московском международном медицинском кластере «Сколково» российский филиал университетского госпиталя Hadassah (Иерусалим). Основным акционером ГК «Медскан» является Евгений Туголуков (74,99%), «Росатом – технологии здоровья» (дивизион Госкорпорации «Росатом», аккумулирующий компетенции в области здравоохранения), владеет 25,001 акций.

 

 

"Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре" Александр Ряузов, Директор департамента цифровой инфраструктуры и базовых сервисов, ГК «Медскан», CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


19.01.2026 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 февраля 2026 года 1
28.11.2025 Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 2 декабря 2
24.11.2025 Центр спортивной медицины «Медскан | Насмед» начал работу в составе платформы «Медскан» 2
21.11.2025 Сбербанк и группа компаний «Медскан» внедрят ИИ-агента для расшифровки медицинских анализов 3
17.11.2025 ГК «Медскан» разместила ЦФА 3
16.10.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение» состоится 26 ноября 2025 года 1
26.09.2025 ИИ-помощник от Сбербанка поможет пациентам получать расшифровку лабораторных анализов 1
25.09.2025 «Медскан» и Aegis Hospital подписали меморандум о создании центра ядерной медицины 3
04.09.2025 ГК «Нетрика Медицина» и «Медскан» создадут первую в России медицинскую IT-платформу 1
20.06.2025 Сбербанк запускает партнерство с «Медскан» по внедрению ИИ-агентов 3
17.06.2025 Клиенты СОГАЗа могут записаться на сдачу анализов в офисах KDL в мобильном приложении 1
05.03.2025 ИИ будет не только ставить диагноз, но и лечить пациентов 2
17.02.2025 Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Илья Тыров выступит на конференции CNews «Цифровое здравоохранение 2025» 25 февраля 1
12.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
11.02.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
24.01.2025 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля 1
09.09.2024 «KDL Медскан» и «СберЗдоровье» запустили новый сервис 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 3
07.06.2024 «Медскан» и VK планируют развивать цифровые сервисы и продукты для здравоохранения 3
19.02.2024 Резидент «Сколково» внедрит ИИ-технологию для эффективной диагностики рака кишечника 2
15.02.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
19.01.2024 Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2024» состоится 29 февраля 1
22.12.2023 «Ростелеком» и «Медскан» подписали соглашение о сотрудничестве 4
01.10.2023 Bioniq запускает в России ИИ-сервис по индивидуальному подбору витаминов 1
28.04.2021 Edna представила цифровые продукты для медицинских клиник 2
26.02.2019 Ondoc запустила функцию отложенных телемедицинских консультаций 1
12.12.2017 Сбербанк, DocDoc.ru и «Медскан» запустили пилотный проект в области телемедицины 1
29.11.2016 Сложности роста: как заставить облака работать? 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 1
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1

