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Индексная книга (каталог) CNews*
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Глухов Иван



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 2
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
20.11.2008 Россия: подержанные трубки запретят продавать 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Глухов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 153 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
8213 26
Diasoft - Диасофт 870 26
Ростелеком 9699 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 15
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
Базальт СПО - BaseALT 654 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 77 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 13
Северсталь Инфоком 63 13
Сбер - СберБизнес Софт 56 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 69 12
Аусферр ИТЦ 28 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Ланит Интеграция 190 12
Polymedia - Полимедиа 138 12
Газинформсервис - ГИС 272 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 33 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 10
Hoff Tech - Хофф Тех 39 9
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 8
SAP SE 5276 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 53 7
МегаФон 8803 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 6
Picvario - Пикварио 15 6
Сбер - СберАналитика 30 6
Терн ГК - Tern Group 75 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 5
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 26
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 26
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 26
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 26
Кофемания 51 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 22
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 19
Альфа-Банк 1769 15
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 14
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 13
ФосАгро 126 13
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 13
Восток-Сервис ГК 52 13
Finn Flare - ФФ Стайл 43 13
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 13
Cotton Club - Коттон Клаб 21 13
РЖД - Российские железные дороги 1903 12
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Северсталь ПАО - Severstal 478 12
ВТБ - Почта Банк 466 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 12
Hansa - Ханса 114 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 11
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 11
Альфа-Капитал УК 102 10
Savina Legal - Савина Лигал 15 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 9
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 26
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 16
Федеральное казначейство России 1772 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 26
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 26
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 26
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 17
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 15
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 14
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 14
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 14
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 13
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 13
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 146 12
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 12
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 11
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 11
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 451 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 8
Новые облачные технологии - МойОфис 777 26
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 26
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 26
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 26
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 19
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 14
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 14
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 14
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 881 13
НКТ - Р7-Офис 380 13
Протек - Здравсити 26 13
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 12
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 12
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
НКТ - Р7-графика 31 12
БИС - ITQuick - Jumse 39 6
СалютДевайсы - GigaChat 190 6
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
1С:ERP Управление предприятием 550 4
Linux OS 9936 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - pgpro_pwr 18 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V GraDeLy 2 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 1
Yandex Database - YDB 24 1
Скала^р МВ - машина виртуализации 10 1
Скала^р МХД.О - Машина хранения данных 9 1
FESCO - My.Fesco 1 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Kintsugi 13 1
Урусов Виктор 127 26
Шадаев Максут 1008 26
Нестеров Алексей 143 26
Суровец Дмитрий 76 26
Глазков Александр 137 26
Галкин Николай 104 26
Пирогова Ирина 28 26
Аникин Дмитрий 44 26
Желтухин Вадим 31 26
Козырев Алексей 321 21
Мельникова Алиса 90 20
Кирьянова Александра 135 19
Панченко Иван 138 19
Ермаков Иван 27 17
Цыганков Дмитрий 24 14
Лазуков Станислав 29 14
Ермаков Валерий 124 14
Кубарев Алексей 52 14
Геллерман Михаил 34 14
Анпилов Антон 17 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Шарак Андрей 62 14
Закоржевский Вячеслав 30 14
Трандин Сергей 91 14
Ларин Андрей 22 14
Богдашов Валерий 20 14
Давиденко Алексей 15 14
Шустрова Наталья 14 14
Клявин Владимир 47 13
Махалин Тимур 16 13
Михалев Евгений 89 13
Кибалко Кирилл 34 13
Смирнов Вячеслав 41 13
Лобанов Максим 45 13
Тятенкова Елена 25 13
Ионов Андрей 15 13
Бахтин Дмитрий 17 13
Григоренко Вадим 40 13
Россия - РФ - Российская федерация 144186 27
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Индия - Bharat 5431 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Индонезия - Республика 956 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 26
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 21
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 15
Экономический эффект 1067 15
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 15
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 14
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 13
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 13
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 7
Энергетика - Energy - Energetically 5082 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1946 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 12
Gartner - Гартнер 3556 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Инновация года - награда 111 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
РАН - Российская академия наук 1870 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 12
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 26
CNews AWARDS - награда 519 26
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 63 12
CNews FORUM Кейсы 225 2
ИнфоКом 102 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Docflow 147 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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