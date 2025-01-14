Глухов Иван
Глухов Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Урусов Виктор 127 26
|Шадаев Максут 1008 26
|Нестеров Алексей 143 26
|Суровец Дмитрий 76 26
|Глазков Александр 137 26
|Галкин Николай 104 26
|Пирогова Ирина 28 26
|Аникин Дмитрий 44 26
|Желтухин Вадим 31 26
|Козырев Алексей 321 21
|Мельникова Алиса 90 20
|Кирьянова Александра 135 19
|Панченко Иван 138 19
|Ермаков Иван 27 17
|Цыганков Дмитрий 24 14
|Лазуков Станислав 29 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кубарев Алексей 52 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Анпилов Антон 17 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Шарак Андрей 62 14
|Закоржевский Вячеслав 30 14
|Трандин Сергей 91 14
|Ларин Андрей 22 14
|Богдашов Валерий 20 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Шустрова Наталья 14 14
|Клявин Владимир 47 13
|Махалин Тимур 16 13
|Михалев Евгений 89 13
|Кибалко Кирилл 34 13
|Смирнов Вячеслав 41 13
|Лобанов Максим 45 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Ионов Андрей 15 13
|Бахтин Дмитрий 17 13
|Григоренко Вадим 40 13
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.