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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филипиди Анна


03.02.2025 Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей 1
14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Филипиди Анна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9777 15
8288 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 15
Скала^р - ранее InterLab IBS 198 15
Diasoft - Диасофт 887 15
Базальт СПО - BaseALT 664 15
R-Vision - Р-Вижн 159 15
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 54 15
МСК Групп - Даком М 74 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 214 15
Ланит - Lansoft - Лансофт 51 15
Ростелеком - TData - ТДата 27 15
CoWork - Коворкинг Платформ 18 15
SAP SE 5293 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 320 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 3
Telegram Group 2042 3
Microsoft Corporation 24692 3
Oracle Corporation 6719 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 3
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 24 2
ИАС Диджитал 7 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 201 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 52 1
Т1 Иннотех 178 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 235 1
Сбер - СберБизнес Софт 57 1
Novo BI - Ново Биай 14 1
Broadcom - VMware 2379 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 1
МегаФон 8985 1
Amazon Inc - Amazon.com 3017 1
Yandex - Яндекс 7460 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 15
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 15
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 73 15
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 65 15
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 48 15
Кофемания 54 15
Альфа-Банк 1781 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
ГПБ - Газпромбанк 1090 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 83 2
Русагро Группа Компаний 280 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1038 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 2
Альфа-Капитал УК 103 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 591 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
ФосАгро 126 1
LEGO 245 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
Татнефть 227 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 486 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 77 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 4
Мосгордума - Московская городская Дума 143 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3357 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 675 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 726 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Linux Foundation 187 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1475 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 15
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2248 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6158 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 15
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1271 15
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  670 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 15
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1221 15
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 867 15
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 765 15
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 114 15
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 835 15
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 561 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25576 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5357 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12622 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 6
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 763 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10187 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5449 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1258 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 15
Новые облачные технологии - МойОфис 792 15
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 15
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 15
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 15
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 63 15
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 6
1С:ERP Управление предприятием 563 4
Linux OS 10047 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 272 2
СалютДевайсы - GigaChat 204 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 23 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 932 2
Microsoft Windows 15751 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1089 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 393 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 206 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 187 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
Google Meet 45 1
WSS Docs 25 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 284 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 30 1
NGR Softlab - Dataplan 38 1
МТС Exolve 71 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 55 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 29 1
Суровец Дмитрий 77 15
Шадаев Максут 1018 15
Глазков Александр 138 15
Нестеров Алексей 144 15
Панченко Иван 142 15
Ермаков Валерий 128 15
Мельникова Алиса 91 15
Галкин Николай 107 15
Козырев Алексей 322 15
Шарак Андрей 63 15
Цыганков Дмитрий 37 15
Кирьянова Александра 138 15
Закоржевский Вячеслав 33 15
Урусов Виктор 130 15
Ермаков Иван 28 15
Кубарев Алексей 54 15
Агеев Денис 35 15
Трандин Сергей 92 15
Ларин Андрей 23 15
Глухов Иван 29 15
Семенов Михаил 23 15
Масляный Константин 19 15
Самойленко Дмитрий 17 15
Богдашов Валерий 21 15
Лазуков Станислав 30 15
Пирогова Ирина 29 15
Геллерман Михаил 35 15
Аникин Дмитрий 45 15
Давиденко Алексей 16 15
Анпилов Антон 18 15
Желтухин Вадим 32 15
Шустрова Наталья 15 15
Грознов Илья 5 2
Иванов Дмитрий 90 2
Биккужин Рамиль 43 1
Шаповалов Александр 16 1
Григорьев Александр 22 1
Пудов Дмитрий 43 1
Шикинов Александр 21 1
Верисов Михаил 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Германия - Федеративная Республика 12714 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Азия - Азиатский регион 5564 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Индия - Bharat 5480 1
Америка - Американский регион 2167 1
Франция - Французская Республика 7867 1
Россия - СФО - Новосибирск 4339 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2686 1
Индонезия - Республика 961 1
Нидерланды 3533 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5201 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 15
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 748 15
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 276 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4699 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1259 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 3
Экономический эффект 1078 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1962 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2327 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 638 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6197 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 2
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