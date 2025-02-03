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Филипиди Анна
Филипиди Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Суровец Дмитрий 77 15
|Шадаев Максут 1018 15
|Глазков Александр 138 15
|Нестеров Алексей 144 15
|Панченко Иван 142 15
|Ермаков Валерий 128 15
|Мельникова Алиса 91 15
|Галкин Николай 107 15
|Козырев Алексей 322 15
|Шарак Андрей 63 15
|Цыганков Дмитрий 37 15
|Кирьянова Александра 138 15
|Закоржевский Вячеслав 33 15
|Урусов Виктор 130 15
|Ермаков Иван 28 15
|Кубарев Алексей 54 15
|Агеев Денис 35 15
|Трандин Сергей 92 15
|Ларин Андрей 23 15
|Глухов Иван 29 15
|Семенов Михаил 23 15
|Масляный Константин 19 15
|Самойленко Дмитрий 17 15
|Богдашов Валерий 21 15
|Лазуков Станислав 30 15
|Пирогова Ирина 29 15
|Геллерман Михаил 35 15
|Аникин Дмитрий 45 15
|Давиденко Алексей 16 15
|Анпилов Антон 18 15
|Желтухин Вадим 32 15
|Шустрова Наталья 15 15
|Грознов Илья 5 2
|Иванов Дмитрий 90 2
|Биккужин Рамиль 43 1
|Шаповалов Александр 16 1
|Григорьев Александр 22 1
|Пудов Дмитрий 43 1
|Шикинов Александр 21 1
|Верисов Михаил 22 1
|Gartner - Гартнер 3562 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 226 1
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|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 534 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 853 1
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