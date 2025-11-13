Разделы

Грознов Илья


СОБЫТИЯ


13.11.2025 «Честный знак» автоматизирует контакт-центр с помощью ИИ: речевая аналитика и голосовой робот BSS при участии ITFB Group 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
12.11.2024 «Честный знак» получил награду за лучшее внедрение искусственного интеллекта в процессы клиентского сервиса 1
21.10.2024 ИИ в клиентском сервисе: «Честный знак» и AutoFAQ поделятся экспертизой на CNews Forum 2024 1
22.04.2013 «Лето Банк» автоматизировал управление учетными записями на базе решений Oracle 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Грознов Илья и организации, системы, технологии, персоны:

AutoFAQ - ДипХакЛаб 35 4
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 107 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 236 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 85 2
Ростелеком - TData - ТДата 48 2
CoWork - Коворкинг Платформ 18 2
8902 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14056 2
Ростелеком 10264 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2418 2
Telegram Group 2507 2
R-Vision - Р-Вижн 211 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 240 2
Diasoft - Диасофт 1016 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 778 2
WSS Consulting - ВСС Консалтинг - ВСС Докс Консалтинг 59 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 39 1
Picvario - Пикварио 18 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 39 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 271 1
Сбер - СберБизнес Софт 87 1
Novo BI - Ново Биай 22 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
Oracle Corporation 6854 1
OpenAI 350 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 375 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 359 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 233 1
Т1 Иннотех 198 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1507 1
Т1 Сервионика - Servionica 270 1
НЛМК ИТ - НЛМК Информационные технологии - НЛМК Лаборатория совместных инноваций 14 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 335 1
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 67 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 637 1
Сбер - СберАналитика 41 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2978 3
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 56 2
Кофемания 69 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8051 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 249 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 496 2
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 75 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 511 2
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 335 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1119 1
Русагро Группа Компаний 337 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 85 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 260 1
ФосАгро 146 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1987 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4825 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2366 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17530 4
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 598 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56660 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5424 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7517 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4244 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6812 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 641 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72412 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12953 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33694 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12158 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3307 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 990 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14730 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21877 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5829 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 894 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  730 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12281 2
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 830 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3951 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4498 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22803 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1547 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2653 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25906 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6640 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8102 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7226 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22855 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5819 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1516 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5213 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1424 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31768 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11898 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2405 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8305 2
AutoFAQ - Xplain 11 3
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 102 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 85 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 343 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 844 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 69 2
Новые облачные технологии - МойОфис 873 2
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 409 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 84 2
1С:ERP Управление предприятием 690 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1487 1
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 57 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 313 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 36 1
OpenAI - ChatGPT 496 1
МТС Exolve 106 1
Ростелеком - TData - Платформа управления данными - RT.DataGovernance - RT.DG 12 1
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 87 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 38 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 335 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 41 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 349 1
R-Vision VM - R-Vision Vulnerability Management - R-Vision VD - R-Vision Vulnerability Database 23 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 34 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 35 1
НКТ - Р7-Команда 24 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Облако КИИ 8 1
Novo BI - NF Enterprise - Novo Forecast Enterprise 20 1
БИС - ITQuick - Jumse 50 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 12 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 100 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1357 1
Microsoft Teams - MS Teams 612 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 74 1
НКТ - Р7-Офис 474 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 214 1
Беляев Владислав 96 3
Самойленко Дмитрий 17 2
Лазуков Станислав 43 2
Геллерман Михаил 55 2
Аникин Дмитрий 64 2
Давиденко Алексей 16 2
Анпилов Антон 19 2
Желтухин Вадим 55 2
Шустрова Наталья 18 2
Филипиди Анна 17 2
Галкин Николай 120 2
Шадаев Максут 1130 2
Урусов Виктор 149 2
Суровец Дмитрий 101 2
Ермаков Валерий 135 2
Панченко Иван 161 2
Глазков Александр 148 2
Кубарев Алексей 56 2
Мельникова Алиса 96 2
Козырев Алексей 326 2
Масляный Константин 20 2
Семенов Михаил 26 2
Кирьянова Александра 144 2
Глухов Иван 29 2
Агеев Денис 38 2
Цыганков Дмитрий 38 2
Закоржевский Вячеслав 58 2
Трандин Сергей 104 2
Ермаков Иван 30 2
Богдашов Валерий 25 1
Пирогова Ирина 31 1
Книгин Михаил 23 1
Яценко Вадим 85 1
Граденко Михаил 42 1
Григорян Александр 14 1
Ельцов Александр 10 1
Евсеев Артем 39 1
Апалькова Наталья 1 1
Редько Сергей 6 1
Гордеев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155660 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45486 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4080 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53325 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14456 1
Америка - Американский регион 2187 1
Нидерланды 3622 1
Франция - Французская Республика 7967 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 712 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2916 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25798 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50986 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4897 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8302 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10125 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3052 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 408 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54687 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6195 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1112 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 918 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31601 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6028 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2899 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8036 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6906 1
Энергетика - Energy - Energetically 5491 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6864 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2006 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1741 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 549 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 686 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 980 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4337 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 64 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8207 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6477 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2738 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5238 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4914 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6633 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5358 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20220 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2530 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6263 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1668 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 987 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11675 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1523 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5268 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 246 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1201 3
CNews AWARDS - награда 545 3
