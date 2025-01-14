Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Давиденко Алексей



14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 2
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
20.07.2012 Есть ли выгода от "облаков"? Считаем ROI 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Давиденко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

8213 14
Ростелеком 9699 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 14
R-Vision - Р-Вижн 153 14
Ростелеком - TData - ТДата 24 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
CoWork - Коворкинг Платформ 17 14
Diasoft - Диасофт 870 14
Базальт СПО - BaseALT 654 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 14
МСК Групп - Даком М 61 14
SAP SE 5276 8
Microsoft Corporation 24623 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 3
Telegram Group 1983 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
Google LLC 11775 2
Oracle Corporation 6687 2
Прогноз 1650 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 2
Т1 Холдинг - НЦК ИСУ АНО - Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом 19 2
ИАС Диджитал 7 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Broadcom - VMware 2359 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
МегаФон 8803 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Apple Inc 12099 1
Intel Corporation 12197 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
Кофемания 51 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 14
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 14
Альфа-Банк 1769 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Татнефть 226 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
LEGO 244 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 14
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 14
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 14
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 14
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 14
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 14
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 807 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1261 14
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 555 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 14
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 14
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 14
Новые облачные технологии - МойОфис 777 14
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 14
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 5
1С:ERP Управление предприятием 550 4
Linux OS 9936 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
МТС Exolve 67 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Google Android 13994 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows 15656 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 829 1
Галкин Николай 104 14
Шадаев Максут 1008 14
Урусов Виктор 127 14
Суровец Дмитрий 76 14
Геллерман Михаил 34 14
Шустрова Наталья 14 14
Богдашов Валерий 20 14
Пирогова Ирина 28 14
Лазуков Станислав 29 14
Ермаков Валерий 124 14
Панченко Иван 138 14
Глазков Александр 137 14
Кубарев Алексей 52 14
Мельникова Алиса 90 14
Козырев Алексей 321 14
Анпилов Антон 17 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Масляный Константин 18 14
Семенов Михаил 22 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Нестеров Алексей 143 14
Шарак Андрей 62 14
Закоржевский Вячеслав 30 14
Ермаков Иван 27 14
Трандин Сергей 91 14
Ларин Андрей 22 14
Аникин Дмитрий 44 14
Желтухин Вадим 31 14
Иванов Дмитрий 88 2
Цыганков Дмитрий 24 2
Грознов Илья 5 2
Козлов Михаил 174 1
Демидов Михаил 133 1
Кузнецов Всеволод 2 1
Апалькова Наталья 1 1
Григорян Александр 12 1
Шикинов Александр 21 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Индия - Bharat 5431 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Индонезия - Республика 956 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 249 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 14
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 5
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
Экономический эффект 1067 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления 1562 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1945 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 46 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 2
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Gartner - Гартнер 3556 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Forrester Research 821 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
CNews Инновация года - награда 111 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 14
CNews AWARDS - награда 519 14
CNews FORUM Кейсы 225 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Docflow 147 1
ИнфоКом 102 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще