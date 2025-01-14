Давиденко Алексей
Давиденко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Галкин Николай 104 14
|Шадаев Максут 1008 14
|Урусов Виктор 127 14
|Суровец Дмитрий 76 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Шустрова Наталья 14 14
|Богдашов Валерий 20 14
|Пирогова Ирина 28 14
|Лазуков Станислав 29 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Панченко Иван 138 14
|Глазков Александр 137 14
|Кубарев Алексей 52 14
|Мельникова Алиса 90 14
|Козырев Алексей 321 14
|Анпилов Антон 17 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Масляный Константин 18 14
|Семенов Михаил 22 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Нестеров Алексей 143 14
|Шарак Андрей 62 14
|Закоржевский Вячеслав 30 14
|Ермаков Иван 27 14
|Трандин Сергей 91 14
|Ларин Андрей 22 14
|Аникин Дмитрий 44 14
|Желтухин Вадим 31 14
|Иванов Дмитрий 88 2
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Грознов Илья 5 2
|Козлов Михаил 174 1
|Демидов Михаил 133 1
|Кузнецов Всеволод 2 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Григорян Александр 12 1
|Шикинов Александр 21 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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