Анпилов Антон
Анпилов Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 14
|Геллерман Михаил 34 14
|Ермаков Валерий 124 14
|Кирьянова Александра 135 14
|Глухов Иван 27 14
|Семенов Михаил 22 14
|Масляный Константин 18 14
|Самойленко Дмитрий 16 14
|Давиденко Алексей 15 14
|Галкин Николай 104 13
|Урусов Виктор 127 13
|Суровец Дмитрий 76 13
|Шустрова Наталья 14 13
|Богдашов Валерий 20 13
|Пирогова Ирина 28 13
|Лазуков Станислав 29 13
|Панченко Иван 138 13
|Глазков Александр 137 13
|Кубарев Алексей 52 13
|Мельникова Алиса 90 13
|Козырев Алексей 321 13
|Нестеров Алексей 143 13
|Шарак Андрей 62 13
|Закоржевский Вячеслав 30 13
|Ермаков Иван 27 13
|Трандин Сергей 91 13
|Ларин Андрей 22 13
|Аникин Дмитрий 44 13
|Желтухин Вадим 31 13
|Иванов Дмитрий 88 2
|Цыганков Дмитрий 24 2
|Грознов Илья 5 2
|Иодковский Станислав 81 1
|Самойлов Роман 10 1
|Шапиро Яков 13 1
|Апалькова Наталья 1 1
|Григорян Александр 12 1
|Шикинов Александр 21 1
|Редько Сергей 4 1
|Гордеев Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.