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Анпилов Антон



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19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
03.07.2024 Что ждут пользователи от российской системы ВКС? 1
Рынок видеоконференцсвязи 2023 2
29.02.2024 Антон Анпилов -

Антон Анпилов, SberJazz: Будущее ВКС невозможно без искусственного интеллекта

 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Анпилов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
8213 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 13
R-Vision - Р-Вижн 153 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 13
CoWork - Коворкинг Платформ 17 13
Diasoft - Диасофт 870 13
Базальт СПО - BaseALT 654 13
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 13
МСК Групп - Даком М 61 13
SAP SE 5276 7
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 5
Microsoft Corporation 24623 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Telegram Group 1983 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 3
Oracle Corporation 6687 2
Прогноз 1650 2
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 2
ИАС Диджитал 7 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 82 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 155 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Сбер - СберБизнес Софт 56 1
Т1 Иннотех 178 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Broadcom - VMware 2359 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
МегаФон 8803 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Apple Inc 12099 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 16
Кофемания 51 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 13
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 13
Альфа-Банк 1769 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
Русагро Группа Компаний 277 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Альфа-Капитал УК 102 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
ФосАгро 126 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
LEGO 244 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 48 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 76 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 137 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 45 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 86 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 17
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ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 864 13
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 7
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 5
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 16
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 13
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 13
Новые облачные технологии - МойОфис 777 13
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 13
СалютДевайсы - GigaChat 190 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
Linux OS 9936 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
OpenAI ChatGPT 338 2
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 27 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 45 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
Apple Vision Pro 22 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Skype 2067 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 5 1
НКТ - Р7-Команда 14 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 49 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 16 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 279 1
МТС Exolve 67 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Google Android 13994 1
Шадаев Максут 1008 14
Геллерман Михаил 34 14
Ермаков Валерий 124 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Галкин Николай 104 13
Урусов Виктор 127 13
Суровец Дмитрий 76 13
Шустрова Наталья 14 13
Богдашов Валерий 20 13
Пирогова Ирина 28 13
Лазуков Станислав 29 13
Панченко Иван 138 13
Глазков Александр 137 13
Кубарев Алексей 52 13
Мельникова Алиса 90 13
Козырев Алексей 321 13
Нестеров Алексей 143 13
Шарак Андрей 62 13
Закоржевский Вячеслав 30 13
Ермаков Иван 27 13
Трандин Сергей 91 13
Ларин Андрей 22 13
Аникин Дмитрий 44 13
Желтухин Вадим 31 13
Иванов Дмитрий 88 2
Цыганков Дмитрий 24 2
Грознов Илья 5 2
Иодковский Станислав 81 1
Самойлов Роман 10 1
Шапиро Яков 13 1
Апалькова Наталья 1 1
Григорян Александр 12 1
Шикинов Александр 21 1
Редько Сергей 4 1
Гордеев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Европа 21767 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Индия - Bharat 5431 1
Америка - Американский регион 2160 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Индонезия - Республика 956 1
Нидерланды 3517 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
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Физика - Physics - область естествознания 2642 2
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