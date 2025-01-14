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Индексная книга (каталог) CNews*
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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
14.01.2025 RuBackup 2.4 поддерживает российские почтовые системы и нативную работу с ленточными библиотеками 1
28.12.2024 Минцифры отметило наградой главного редактора CNews 1
24.12.2024 Концерн «НПО «Аврора» перешел на RuPost 1
20.12.2024 PT Sandbox обеспечивает безопасность почтовой системы RuPost 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
03.12.2024 В России создан мощный почтовый клиент на замену Outlook. Есть поддержка Windows и Linux 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
29.11.2024 Как развивается процесс цифровизации промышленности 1
29.11.2024 ИТ-директор «Алроса»: как выжить бизнесу без российских GPU-серверов 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
28.11.2024 Цифровая трансформация немыслима без искусственного интеллекта 1
28.11.2024 Агропромышленный холдинг «Агроэко» обеспечил сотрудников отечественными мобильными рабочими местами WorksPad 1
27.11.2024 CNews FORUM 2024: каким будет будущее цифровой трансформации России 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
21.11.2024 ПО WorksPad совместимо с InfoWatch Traffic Monitor 1
20.11.2024 Почему ИТ-директор крупной компании разгромила красивые презентации российских поставщиков 1
19.11.2024 CNews FORUM 2024 установил новый рекорд: более 1800 участников. ФОТО 1
18.11.2024 RuPost стал обладателем награды CNews Awards 1
13.11.2024 Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения 1
10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux 1
25.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024 1
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad 1
12.09.2024 Компания «Европлан» внедрила ПО корпоративной мобильности WorksPad 1
09.08.2024 Продукты Directum совместимы с корпоративным супераппом WorksPad 1
18.07.2024 Вышла корпоративная почта нового поколения RuPost 3.0 1
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost 1
01.07.2024 Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки 1
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop 1
31.05.2024 Министерство Культуры переходит на российское программное обеспечение в рамках ведомственной программы цифровой трансформации 1
30.05.2024 Новая версия RuBackup стала быстрее и производительнее 1
29.05.2024 GitFlic автоматизирует задачи разработки ПО 1
28.05.2024 Поставил Windows – пополни казну. Власти хотят ввести в России сбор с частного бизнеса за использование иностранного ПО 1
28.05.2024 «Группа Астра» и АЛРОСА стали стратегическими партнерами 1
27.05.2024 ФК «Зенит» внедрит российскую операционную систему Astra Linux 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
23.05.2024 «Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData 1
23.05.2024 Правительство Ульяновской области и «Группа Астра» усиливают сотрудничество в сфере ИТ 1
23.05.2024 «Группа Астра» и Yadro представили планшет Kvadra_T под управлением ОС Astra Linux Mobile 1

Публикаций - 209, упоминаний - 210

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 205
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 171
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 168
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 168
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 167
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 112
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Русоникс 76 24
Microsoft Corporation 24624 21
8213 18
Ростелеком 9700 17
Ланит - Lansoft - Лансофт 39 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 14
Базальт СПО - BaseALT 655 13
Ростелеком - TData - ТДата 24 13
Diasoft - Диасофт 870 12
R-Vision - Р-Вижн 153 12
WSS Consulting - ВСС Консалтинг 50 12
МСК Групп - Даком М 61 12
CoWork - Коворкинг Платформ 17 12
SAP SE 5276 8
Oracle Corporation 6687 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 21 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
Telegram Group 1983 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 4
Т1 Иннотех 178 4
Broadcom - VMware 2359 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 4
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Yandex - Яндекс 7339 3
Intel Corporation 12197 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Код Безопасности 616 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 14
Кофемания 51 14
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 64 12
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 71 12
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 44 12
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
Альфа-Банк 1769 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Альфа-Капитал УК 102 3
Газпром ПАО 1342 2
Газпром нефть 618 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ФосАгро 126 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Русагро Группа Компаний 277 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
Почта России ПАО 2112 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 175
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Мосгордума - Московская городская Дума 142 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 18 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 199
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 197
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 185
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 184
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 182
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 175
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 170
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 170
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 371 169
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 167
Программный стек 213 96
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 79
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 68
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 67
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 56
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 34
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 26
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1822 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 23
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 21
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 18
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 16
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 15
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 15
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 14
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 14
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды 112 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 184
Linux OS 9936 177
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 176
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 170
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 168
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 167
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 166
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 124
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 194 45
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 42
Microsoft Exchange 1714 21
Новые облачные технологии - МойОфис 778 18
Microsoft Windows 15656 16
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 16
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 364 14
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 12
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 12
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 12
Google Android 13994 11
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 10
Apple iOS 7809 10
Microsoft Outlook 1390 9
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 971 3
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
Геллерман Михаил 34 34
Тараканов Дмитрий 51 22
Сивцев Илья 140 21
Яценко Вадим 56 20
Шадаев Максут 1008 15
Желтухин Вадим 31 14
Ермаков Валерий 124 14
Кирьянова Александра 135 14
Глухов Иван 27 14
Семенов Михаил 22 14
Масляный Константин 18 14
Самойленко Дмитрий 16 14
Давиденко Алексей 15 14
Синьков Кирилл 40 13
Панченко Иван 138 13
Урусов Виктор 127 13
Анпилов Антон 17 13
Пирогова Ирина 28 12
Галкин Николай 104 12
Суровец Дмитрий 76 12
Шустрова Наталья 14 12
Богдашов Валерий 20 12
Лазуков Станислав 29 12
Глазков Александр 137 12
Нестеров Алексей 143 12
Мельникова Алиса 90 12
Козырев Алексей 321 12
Шарак Андрей 62 12
Закоржевский Вячеслав 30 12
Ермаков Иван 27 12
Кубарев Алексей 52 12
Трандин Сергей 91 12
Ларин Андрей 22 12
Аникин Дмитрий 44 12
Орлик Сергей 83 11
Трубочев Алексей 28 10
Солдатов Андрей 26 8
Бугрецов Антон 22 6
Климов Андрей 72 6
Путин Владимир 3171 5
Россия - РФ - Российская федерация 144195 179
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Казахстан - Республика 5525 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 674 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Узбекистан - Республика 1726 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Европа Восточная 3075 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
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Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Сингапур - Республика 1849 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 1
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - СФО - Республика Тыва 304 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 182
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 142
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 129
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 34
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 24
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 15
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 15
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 14
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 14
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 13
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 6
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Фонтанка 29 1
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СахГУ - Сахалинский государственный университет 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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