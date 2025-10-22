Разделы

RuPost второй год подряд признан лучшим российским корпоративным почтовым решением по версии CNews

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о победе корпоративного почтового сервера RuPost в рейтинге CNews среди российских решений для электронной почты. Это вторая подряд награда в данном авторитетном ИТ-издании, подтверждающая лидерские позиции решения на рынке.

Аналитики CNews отметили, что RuPost позволяет заказчикам снизить операционные издержки и повысить устойчивость почтовых сервисов. Решение делает процессы администрирования прозрачными и предсказуемыми, уменьшается совокупная стоимость владения, а дорожная карта развития продукта гарантирует технологическую актуальность, соблюдение технологического суверенитета и долгосрочную поддержку.

Важным преимуществом RuPost являются возможности миграции с внешних платформ. Удобство администрирования обеспечивается развитой консолью управления, гибкими политиками квотирования и настройкой автоматизации. Развитая партнерская сеть, обучение администраторов и сервисные уровни поддержки создают экосистему, обеспечивающую устойчивое развитие продукта и доверие со стороны крупных заказчиков.

На данный момент платформой пользуются такие крупные заказчики, как холдинг «Таграс», компания «Вило Рус» — производитель промышленных насосов и насосных установок премиум-класса, крупнейшая государственная региональная аптечная сеть России «Губернские аптеки», авиакомпания «Якутия» и др.

«Лидерство в рейтинге CNews — результат системной инженерной работы и постоянной обратной связи с нашими заказчиками. Мы будем и дальше инвестировать в производительность, безопасность и удобство администрирования, чтобы RuPost оставался надежной почтовой платформой для организаций любого масштаба», — отметил Илья Симонов, генеральный директор компании «РуПост».

