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РусБИТех Astra Linux ГК Астра РуПост RuPost RuPost Desktop X почтовый клиент

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент

RuPost — это  почтовый сервер корпоративного класса. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций. Разработчик позиционирует RuPost как полнофункциональную альтернативу популярному иностранному софту, которую можно задействовать при импортозамещении.


10.10.2024 Microsoft погнали с крупного российского авиационного завода. Идет отказ от MS Exchange, в планах переход на отечественный Linux

Microsoft здесь больше не нужна «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) перевел 1400 почтовых ящиков сотрудников на российский почтовый сервер RuPost компании «РуПост». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра», в состав которой входит «РуПост». Сейчас завод использует сервис Exchange американской корпорации Microsoft. За по
29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon

Российское облако вместо иностранных «Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux, почтового сервиса RuPost, платформы для разработки ПО GitFlic и других сервисов, сообщила CNews о запуске в Рос
18.07.2024 Вышла корпоративная почта нового поколения RuPost 3.0

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 3.0. В этом релизе вендор задействовал ряд уникальных архитектурных решений, усовершенствовал механизмы администрирования и внес другие улучшения, за счет чего система стала более стабил
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost

csvision отвечает за массовую доставку приказов на ознакомление и поддерживает сценарий работы, когда сотрудники завершают процессы, запущенные в СЭД, из почтового клиента. В состав почтового сервера RuPost входит графический инструмент миграции пользовательских данных с Microsoft Exchange, который упрощает переход на новое решение. Десктопное приложение включает все привычные инструменты д
14.06.2024 Подтверждена совместимость системы Termit с почтовым клиентом RuPost Desktop

инального доступа Termit и продукта компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») — почтового клиента RuPost Desktop. Эксперты «РуПост» подтвердили итоги тестирования, выдав сертификат, подтвержд
16.05.2024 Состоялся релиз новой версии корпоративного почтового сервера RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.7.1. В данный релиз включены наработки версии 2.7, касающиеся улучшений в плане надежности, отказоустойчивости, ускорения развертывания и удобства управления, а также несколько операти
12.03.2024 Вышел новый релиз RuPost 2.6 с расширенным функционалом и повышенной производительностью

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.6. Разработчики реализовали множество новых функций, благодаря которым продукт стал более производительным и удобным в администрировании. Об этом CNews сообщили представители «Группы А
01.03.2024 ICL Services помогает бизнесу мигрировать на российскую почтовую систему RuPost

орпоративной почтой. В рамках действующего партнерского соглашения с «Группой Астра» эксперты ICL Services предоставляют своим заказчикам бесшовный переход с зарубежных на российскую почтовую систему RuPost без простоев и рисков для бизнеса вне зависимости от количества пользователей и объема данных. Об этом CNews сообщили представители ICL Services. Входящая в реестр отечественного ПО почт
24.01.2024 ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») осуществила поставку почтового сервера RuPost в подведомственном учреждении Министерства сельского хозяйства России — Федеральном го
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах

Астра») объявляет о выходе новой версии универсального клиента электронной почты для настольных ПК RuPost Desktop. С момента выхода первой публичной версии RuPost Desktop, которая увиде
15.12.2023 RuPost Desktop теперь работает в сторонних Linux-системах

Астра») объявляет о выходе новой версии универсального клиента электронной почты для настольных ПК RuPost Desktop. С момента выхода первой публичной версии RuPost Desktop, которая увиде
08.12.2023 «Артек» перешел с MS Exchange на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о переводе Международного детского центра «Артек» на почтовый сервер RuPost. Благодаря миграции заказчику удалось обеспечить безотказную работу электронной почты сотрудников в офисах и за их пределами, а также решить еще две важные задачи: соблюсти ключевые треб
05.12.2023 «Мосводосток» переходит на российский почтовый сервер RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») сообщает о начале миграции ГУП «Мосводосток» на корпоративный почтовый сервер RuPost, который организация выбрала и закупила 1000 лицензий. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». RuPost – это почтовый сервер корпоративного класса, позволяющий быстро

28.11.2023 Новая версия почтового сервера RuPost наделила администраторов ролями

абильности работы, удобства использования и других аспектов работы корпоративного почтового сервера RuPost 2.5. Компания «Рупост» (входит в «Группу Астра») объявляет о выходе RuPost 2.5

26.10.2023 «Группа Астра» перешла на собственный почтовый сервер RuPost

го ПО, реализовала миграцию корпоративной почты на продукт собственной разработки – почтовый сервер RuPost компании «Рупост». RuPost – программное решение для управления электронной почт
12.10.2023 Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства перевел свою почтовую службу на RuPost

Компания «Рупост» (входит в «Группу астра») сообщает о переводе Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства (ВМДПНИ) на отечественный почтовый сервер RuPost. Об этом CNews сообщили представители «Группы астра». Для управления корпоративной почтой ранее в музее использовался зарубежный продукт Kerio Connect, однако разработчик отозвал свою ли
20.07.2023 Корпоративная почта RuPost 2.2: новый уровень самодиагностики, эффективное масштабирование и актуальный функционал

ния «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщает о выпуске новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.2. Продукт включен в реестр Минцифры. Команда его разработчиков более 10 лет развива
10.07.2023 В России создан «убийца» Outlook с поддержкой Microsoft Exchange. Он бесплатный и не следит за пользователями

мпания «Рупост» (входит в ГК «Астра») сообщила CNews о создании почтового клиента для настольных ПК RuPost Desktop. По словам разработчиков, это полноценная замена американскому Microsoft Outlo
27.02.2023 Корпоративная почта RuPost 2.0: масштабирование без ограничений и другая актуальная функциональность для крупных и малых компаний

ания «Рупост» (ГК «Астра») сообщает о выпуске нового релиза системы управления корпоративной почтой RuPost 2.0, адаптированного под большие нагрузки. Разработчики значительно нарастили возможно
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО

Система управления корпоративной почтой RuPost от ГК «Астра» внесена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Министе

Публикаций - 276, упоминаний - 300

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1835 273
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 303 247
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 236 219
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 244 204
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 227 187
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 204 184
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 145 123
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 124 112
Microsoft Corporation 24582 30
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Ред Софт - Red Soft 688 9
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Yandex - Яндекс 7268 8
Oracle Corporation 6678 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3857 6
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 376 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1155 5
Базальт СПО - BaseALT 646 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4850 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1121 4
TrueConf - ТруКонф 395 4
Varton - Вартон ТПК - Gauss 46 4
Системы и Технологии ГК 98 4
Ростелеком 9646 4
Google LLC 11741 4
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 43 4
ICL ГК 378 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12412 3
Intel Corporation 12173 3
Softline - Софтлайн 2766 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 834 3
Citrix Systems 812 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 301 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 832 3
Merlion iRU - Деловой офис 300 3
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 58 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 294 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 235 3
Merlion - Мерлион 784 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 302 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 328 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 224 3
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 410 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2153 3
PIX Robotics - Пикс Роботикс 94 3
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 216 3
Orion soft - Орион софт - 100 3
Ростех - Автоматика Концерн 1635 2
InfoWatch - Инфовотч 1012 2
AMD - Advanced Micro Devices 4213 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 475 2
GitHub 803 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8717 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 153 2
Qtech - Кьютэк 167 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 181 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 2
РТСофт - RTSoft 91 2
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 81 2
Хост ГК - HostVM 46 2
Монитор Электрик 11 2
Red Hat 1304 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 897 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1461 2
Т1 Сервионика - Servionica 258 2
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 2
Т1 Иннотех 176 2
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Telegram Group 1934 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 417 2
Код Безопасности 609 2
Luxms 76 2
НКК - Национальная платформа - 50 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 188 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 23 2
Content AI - Контент ИИ 71 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 304 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 787 2
Amazon Inc - Amazon.com 2989 2
Directum - Директум 1081 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 441 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 116 2
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 94 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 106 2
ICL Astra Services 12 2
DA IT Company - DA Technology - ДИЭЙ 4 2
Цифровая экспертиза АО 3 2
Dr.Web - Доктор Веб 1253 1
Lenovo Group 2286 1
Норси-Транс - НТ 106 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 443 1
HTC Corporation 1499 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 635 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 584 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 217 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 186 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 219 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1287 1
Fly 204 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
Информ 303 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 67 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 12 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 77 1
Открытые технологии 700 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 1
Фирма АС 5 1
InterProCom - Интерпроком 40 1
Out of Cloud CRM-маркетинг 2 1
АТБ Электроника - ATB Electronics - ЭйТиБи Электроникс 30 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 77 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 21 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 57 1
Пассворк - Passwork 10 1
Информ-система НПО ГК 2 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1023 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 187 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 397 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 123 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 1
Этерсофт - Etersoft 22 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Галактика - Корпорация 1464 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 53 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 226 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Luxms YASP - ЯСП 4 1
Микроника НПП 5 1
РусГидро ИТ сервис 16 1
Корус Консалтинг ГК 1209 1
Neoflex - Неофлекс 219 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 495 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 47 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 41 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 46 1
UIPath 100 1
Blue Prism 28 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 143 1
Такском - Taxcom 240 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 287 1
Xello - Кселло 20 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 398 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 322 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 265 1
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 434 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 421 1
Газинформсервис - ГИС 263 1
ДОК 828 1
Kerio Technologies 64 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 668 1
Рексофт - Reksoft 418 1
Цифра ГК 2415 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 504 1
Ланит - Онланта - Onlanta 108 1
Broadcom - VMware - Greenplum 93 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 24 1
Рексофт Лабс 5 1
VisionLabs - ВижнЛабс 218 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 1
Трайтек - Trytek 5 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 16 1
СВД ВС - СВД Встраиваемые Системы - SWD Software - СВД Софтвер 55 1
InnoSTage - Инностейдж 130 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 320 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 268 1
Veeam Software 316 1
Softline - ОМЗ ИТ - BIMeister - Бимэйстер - Бимейстер Холдинг - Бимейстер Инжениринг - Академия Бимейстер - SNH MeisterSoft - Эсэнэйч Мейстерсофт 16 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3212 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1630 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 765 1
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 13 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 151 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 560 1
ИКС 314 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1004 1
SAP SE 5265 1
IBM - International Business Machines Corp 9435 1
Ланит Интеграция 190 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 40 1
Secret Technologies - Сикрет Технолоджис 15 1
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 42 1
Нанософт 98 1
ГЛОНАСС АО 183 1
Acronis - Акронис 447 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 428 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 26 1
Docsvision - ДоксВижн 1006 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 184 1
АйТи 1362 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 143 1
Atlassian 115 1
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 50 1
Winnum - Signum - Сигнум 11 1
Pyrus - Пайрус 21 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 175 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1246 1
DataPro - ДатаПро 90 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Beget - Бегет 5 1
ИКС - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 17 1
INITI - ИНИТИ 16 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 288 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1008 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Proxima 27 1
Wellink - Веллинк НТЦ 21 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
R-Vision - Р-Вижн 148 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 310 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 188 1
Diasoft - Диасофт 863 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 21 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 1
ЦЦТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 8 1
Квантовая долина ИНТЦ 3 1
АТОЛ девайс 6 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 1
ТрансНет - TransNet 6 1
Infoland - Инфолэнд - 9 1
СалютДевайсы - Элпитех 21 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 224 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 19 1
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 18 1
EliteBoard - Элитборд 4 1
Неймарк ИТ-кампус 21 1
Датафлот 7 1
РЖД Технологии - РЖД-ТехСервис - ОСК ИнфоТранс 3 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Беспилотные авиационные системы 44 1
Минсельхоз РФ - Центр Агроаналитики ФГБУ - АЦ МСХ - Аналитический центр Минсельхоза России - ГВЦ Минсельхоза 8 1
Yoonion Holding - Юнион холдинг 5 1
ХИ-квадрат 6 1
ITQuick - Айтиквик 46 1
ЦТИТП - Центр технической ИТ-поддержки 1 1
РТСофт ЦПР - РТСофт Центр программных разработок 1 1
Mertech - Мертех 2 1
Ростелеком - TData - ТДата 18 1
МАСКОМ СДП 1 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 65 1
CoWork - Коворкинг Платформ 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7247 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1623 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 574 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2792 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 5
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 283 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 504 4
Газпром ПАО 1340 3
Газпром нефть 616 3
РЖД - Российские железные дороги 1899 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 196 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1070 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1016 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 477 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1304 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1143 2
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 2
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 931 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2323 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Россети Ленэнерго 1700 1
УЦ Профи 3 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 328 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 129 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 62 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 458 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 450 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 1
Силовые машины 111 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 74 1
Почта России ПАО 2104 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 761 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 33 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 12 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Сбер - СберАвто 29 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Полярные авиалинии 4 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
7G 7 1
Якутские Авиалинии - Якутия Авиакомпания 3 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 35 1
Артек МДЦ - международный детский образовательный центр 16 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 68 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 215 1
Ингосстрах СПАО 419 1
ПСБ - Промсвязьбанк 850 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 93 1
ГПБ - Газпромбанк 1080 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 428 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 657 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 122 1
Альфа-Банк 1765 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 125 1
Альфа-Капитал УК 101 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 252 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 797 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Роснефть НК - нефтяная компания 512 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 476 1
Спортмастер - Sportmaster 176 1
ФосАгро 126 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 334 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 1
Новатэк Новафининвест 54 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Wilo 4 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 245 1
Северсталь ПАО - Severstal 475 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 137 1
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 14 1
Вымпелком - Билайн Венчурс - Руми 10 1
Кофемания 47 1
Шереметьево Хэндлинг 36 1
Unsplash 717 1
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 12 1
Камчатское авиационное предприятие - Камчатское авиапредприятие - Камчатские авиалинии 2 1
ХабАвиа - Хабаровские авиалинии 1 1
ИВА Партнерс - IVA Partners 7 1
Вкусно — и точка 20 1
АСБ Агрохолдинг 1 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект 13 1
Организатор перевозок ГКУ 16 1
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 1
Wilo Rus - Вило Рус 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11525 212
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4029 33
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3115 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4927 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4482 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3032 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2979 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5865 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1945 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2751 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 42 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1366 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 656 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4707 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 112 2
Федеральное казначейство России 1767 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 192 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1352 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 312 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 60 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 8 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 105 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 451 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Правительство Республики Адыгея - органы государственной власти 15 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2702 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 156 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 65 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 248 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 138 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Правительство Республики Хакасия - органы государственной власти 28 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 204 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 333 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1389 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 161 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3267 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1990 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 768 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 79 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 38 1
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2873 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1884 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Администрация Пскова - Псковская городская дума - органы государственной власти 6 1
Администрация Нижнего Новгорода 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 656 11
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 717 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1428 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 338 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 109 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 1
OWASP - Open Web Application Security Project 94 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
OpenCores 4 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 6 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25204 261
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65371 260
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18955 259
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6035 246
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11578 237
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 601 235
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11266 212
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5672 194
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 370 194
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1953 187
Программный стек 211 124
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29488 89
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27079 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49953 82
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30487 63
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15624 53
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23999 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10009 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20995 37
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1802 36
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11847 31
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3709 27
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10070 25
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7290 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6173 24
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1413 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12973 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13056 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10889 19
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4657 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 307 18
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9330 17
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2005 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10970 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16095 16
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4916 16
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12461 16
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7467 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7901 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9153 13
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 869 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12156 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3704 12
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2630 12
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2456 12
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1975 12
Repository - Репозиторий 840 12
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1868 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12702 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5253 11
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5285 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6555 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20721 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6619 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3975 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20502 11
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2105 11
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2438 10
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5269 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13901 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5750 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24000 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9236 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2522 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13761 9
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6750 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4836 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6824 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12452 8
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2109 8
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3499 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6071 8
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3048 8
Оповещение и уведомление - Notification 4558 8
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах 130 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4460 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4587 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11053 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3794 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6496 7
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1711 7
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1626 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4624 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1517 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15737 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4186 6
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1721 6
Web Interface - Веб-интерфейс 1680 6
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1432 6
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 881 6
Нагрузочное тестирование - Load testing 522 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4023 6
Командная строка - Command Line 369 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2751 6
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 448 6
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 707 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8510 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3799 5
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 128 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1436 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1285 5
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2445 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1540 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 274 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1113 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2527 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2124 5
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 374 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2073 5
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 115 5
Оцифровка - Digitization 4509 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14348 4
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2900 4
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12535 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7525 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2089 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3797 4
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1430 4
OpenStack 483 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1205 4
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 223 4
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 718 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2139 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1104 4
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 625 4
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 609 4
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 868 3
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 742 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1881 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1230 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1071 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 888 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2934 3
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 407 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2048 3
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 88 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5875 3
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 527 3
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1043 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 198 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 963 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4926 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4011 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2077 3
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 255 3
Управляемость - Manageability 1723 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17011 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 326 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1074 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8158 3
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 775 3
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 700 3
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 999 3
SPICE - Simple Protocol for Independent Computing Environments - «Простой протокол для независимой вычислительной среды» 44 3
IETF - CalDAV - Calendaring Extensions to WebDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 20 3
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 83 3
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1025 3
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 752 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1167 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1684 3
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако 588 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 799 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1119 3
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 131 3
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом, контролируемый влад 297 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3672 3
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1219 3
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 270 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2675 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 709 3
Миграция приложений - Application Migration - Миграция данных - Data migration 35 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 622 3
IETF - CardDAV - VCard расширение для WebDAV - клиент/серверный протокол адресной книги для предоставления пользователям доступа к общим данным на сервере 10 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12502 2
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 631 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2934 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3197 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2478 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4242 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 997 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2858 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 724 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2996 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 388 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27767 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 406 2
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 169 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2153 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 833 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1130 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9564 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 6024 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1727 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3692 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2049 2
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1483 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5661 2
Микрофон - Microphone 2480 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4139 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9765 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 418 2
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 343 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 360 2
DevOps - Development и Operations 852 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2226 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1552 2
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура 301 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3988 2
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 532 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1062 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 699 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 516 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3405 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 711 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 214 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 834 2
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 573 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 292 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2703 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2302 2
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 439 2
ОС Защищенная - ОССН - Операционная система специального назначения - Операционные системы повышенной защищённости 32 2
Web-client - Веб-клиент 207 2
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 46 2
Мобильный клиент - аналог тонкого клиента, предназначенный для мобильных устройств 178 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1586 2
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 201 2
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 166 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3294 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7057 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 180 2
Трансфер технологий 148 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7530 2
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 640 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3900 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5214 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  640 2
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 566 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 237 2
Речевые технологии - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1017 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1163 2
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 824 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем 240 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3366 2
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 376 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1025 2
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 135 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 977 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11947 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия 396 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3059 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 949 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1057 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1037 2
ГОСТ Р 57580 - Стандарт определяет уровни защиты информации 119 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2458 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1186 2
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 33 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1817 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 453 2
Application store - магазин приложений 1186 2
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 963 2
Сервер приложений - Application server 334 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 164 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2921 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3447 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8016 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7271 1
ARM64 - Архитектура процессора 532 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6029 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1549 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 577 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2844 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 998 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 913 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2901 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6429 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 359 1
LTS - Long-term support - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 101 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 360 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 231 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 939 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2207 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7398 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 650 1
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1722 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10431 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт 884 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 680 1
Наушники - Headphones 3975 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ ИСО 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности 326 1
CIFS - Common Internet File System - Единая Файловая Система Интернета - Cетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа 90 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 761 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 233 1
ISO/IEC 27018 - стандарт правил по защите личных данных в облаке - Identity Protection 29 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 356 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 291 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 516 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 955 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 311 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1134 1
Аналоговые технологии 2763 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2321 1
Компьютеризация - Безвентиляторное пассивное охлаждение 15 1
Кибербезопасность - Information security audit - Аудит информационной безопасности - ИБ-аудит 217 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2603 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 90 1
Script - Скрипт 486 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker 242 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24364 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1379 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3828 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7071 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 986 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 265 1
WINE - Wine Is Not an Emulator - Альтернативная реализация Windows API 113 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 191 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 530 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1076 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 405 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2896 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 291 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 747 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5015 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1412 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9350 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 768 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 189 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 359 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1524 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 291 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2189 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 256 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 304 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 74 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - Видеосистема 179 1
RAFT Consensus Algorithm 11 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1167 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 225 1
Clone - Клонирование 491 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 100 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 534 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 349 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5253 1
Видеокамера - Camcorder 2259 1
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RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 396 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1946 1
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iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 349 1
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Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12454 1
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Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 326 1
Моноблок - Monoblock PC 923 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 488 1
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PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 426 1
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 71 1
AIOps - Artificial Intelligence for IT Operations - искусственный интеллект для управления ИТ 33 1
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Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 76 1
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Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6376 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 104 1
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ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 444 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 861 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1067 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 747 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2916 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 455 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1207 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 772 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8424 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 278 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 114 1
Управление финансами - Financial management 606 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 872 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 663 1
Notebook gaming - Игровой ноутбук 330 1
Мобильная версия - Mobile version 361 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 579 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 428 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 438 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 1
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 58 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 436 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 264 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 251 1
Milter - mail filter 8 1
W3C - WebSocket 39 1
Linux OS 9885 254
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 334 249
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 296 238
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 307 237
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 258 234
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 231
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 246 231
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 257 203
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 154 126
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 519 97
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1232 70
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства 191 70
Microsoft Windows 15612 30
Microsoft Exchange 1709 27
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1311 21
Microsoft Outlook 1386 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации 41 14
Google Android 13954 11
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 894 11
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 677 10
Apple iOS 7705 10
Новые облачные технологии - МойОфис 769 9
РусБИТех - Astra Automation 15 9
Microsoft SQL Server - MS SQL 1656 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4383 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 460 5
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 197 5
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 107 5
Microsoft Windows 2000 8661 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1479 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 966 4
Intel x86 - архитектура процессора 1844 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 351 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 236 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1411 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 152 4
Microsoft Teams - MS Teams 542 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 15 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 577 3
НКТ - Р7-Офис 377 3
Oracle Java - язык программирования 3066 3
Python - высокоуровневый язык программирования 915 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 3
C/C++ - Язык программирования 749 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 853 3
Red Hat oVirt 40 3
StatCounter 392 3
Red Hat Ansible 102 3
Microsoft Office 365 936 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 818 3
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 123 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 154 3
Microsoft Azure 1404 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 410 2
1С:ERP Управление предприятием 545 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 152 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 205 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3204 2
Ispmanager - ИСПменеджер 22 2
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk AIST - Аэродиск АИСТ гипервизор 25 2
VK WorkMail - Почта+ 22 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 62 2
JavaScript - JS - язык программирования 1180 2
C# - C Sharp - Язык программирования 328 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2264 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 358 2
Microsoft Windows 10 1750 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 784 2
Oracle СУБД 633 2
Luxms BI 73 2
НКК - Национальная платформа - Ма-3 ERP-платформа - 22 2
Apple macOS 2045 2
Microsoft Office 3718 2
Microsoft Windows 11 524 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 521 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 183 2
ЦРТ Визирь 25 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 296 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 198 2
PIX RPA Platform. 73 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 587 2
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 134 2
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1036 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 810 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 618 2
Directum Ario 43 2
Jenkins 44 2
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 34 2
PIX BI 46 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 2
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 81 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 90 2
PIX Process Management - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия 33 2
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 2
Directum Projects 17 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 4 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 13 2
Цифровая экспертиза АО - FinAxio TMS 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 6 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Monitoring 5 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Mobile 2 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 938 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 481 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 484 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1338 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 718 1
SQLite - встраиваемая СУБД 45 1
Red Hat Ceph Storage 99 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 41 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Linux Sudo 23 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 64 1
Samba 145 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
Firebird - кроссплатформенная реляционная система управления базами данных - СУБД 75 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 60 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 28 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 382 1
Аскон KompasFlow 5 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 16 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 127 1
DEPO Computers - Depo Storm 69 1
ТЕСИС FlowVision 8 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 87 1
Dolby Pro Logic 95 1
Системы и Технологии ГК - Астэк - Пирамида 2 10 1
Pragmatic Tools Migrator 20 1
Google Tesseract 12 1
Kartoteka.ru 9 1
VK Teams 66 1
АТБ АТОМ 10 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
МАСКОМ СДП - Свиток АПК 2 1
Информ-система НПО ГК - МАРК Cloud АБИС 1 1
ЦРТ VoiceKey Platform 20 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 191 1
Этерсофт - WINE@Etersoft 19 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 911 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 146 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 260 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 73 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
IVA Largo - Видеотерминал 26 1
Gen Digital - Avast Antivirus - AVG AntiVirus - антивирусная программа 102 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 1
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 59 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 1
Broadcom - VMware vSphere DRS - Distributed Resource Scheduler 45 1
EA Origin 178 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk vAIR 42 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 36 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 14 1
Aladdin 2FA 9 1
AMD V 21 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Procter&Gamble - Gillette 37 1
IVA Connect 33 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 185 1
Ritlabs - The Bat - почтовый клиент 62 1
Реестр добросовестных экспортеров 197 1
Google Gmail 944 1
Microsoft Windows Live Hotmail 304 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 1
Xello Deception 18 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 388 1
Такском ОФД 5 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 43 1
Kerio Connect 12 1
Такском Спринтер 3 1
Такском Файлер 10 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 1
Broadcom - VMware vSphere 553 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 276 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 54 1
Zimbra OSE - Zimbra Open Source Edition - Zimbra Collaboration Suite - ZCS 8 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 318 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 95 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 188 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 939 1
Docker - Платформа распределённых приложений 328 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2016 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 328 1
Oracle APEX - Oracle Application Express 59 1
Google Forms - Google Формы 63 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
BlackBerry PlayBook 103 1
Хост ГК - HostVM VDI - платформа виртуализации 19 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 96 1
Dashboard Systems - Boardmaps 16 1
BellSoft - LiberCat 46 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 136 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 63 1
Linux - Debian GNU 461 1
Citrix Virtual Apps and Desktops 29 1
Нанософт - nanoCAD 93 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 106 1
RooX UIDM 31 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 247 1
OpenNebula 38 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost FAM - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator - Avanpost MFA 31 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5129 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 38 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 201 1
EPFL - Scala - Язык программирования 142 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 469 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 94 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
IBM DB2 371 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации