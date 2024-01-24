ФГБУ «Центр Агроаналитики» успешно использует почтовую систему RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») осуществила поставку почтового сервера RuPost в подведомственном учреждении Министерства сельского хозяйства России — Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр Агроаналитики» — и объявляет об успешном опыте эксплуатации системы. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее заказчик управлял корпоративной электронной почтой с помощью зарубежного решения Microsoft Exchange. Когда американский вендор ушел из России, перед руководством ФГБУ «Центр Агроаналитики», как госструктуры, была поставлена задача по миграции корпоративной почтовой службы на отечественную платформу. В результате изучения рынка российского программного обеспечения заказчик сделал выбор в пользу почтового сервера RuPost на ОС Astra Linux Special Edition и уже более года эффективно его использует.

Подведомственное учреждение Минсельхоза стало одним из первых заказчиков, которые не только внедрили RuPost, но и активно участвуют в развитии продукта. При решении любых вопросов в рамках сервисного контракта, заключенного с «Группой Астра», ИТ-специалисты ФГБУ «Центр Агроаналитики» оперативно получали помощь и поддержку от вендора и планируют получать их в дальнейшем. В процессе перехода на RuPost все данные были перенесены из старой почтовой системы без каких-либо сложностей, при этом рабочие задачи успешно реализованы.

Сегодня специалисты ФГБУ «Центр Агроаналитики» совместно с сотрудниками компании «РуПост» ведут работу по внедрению почтового клиента RuPost Desktop и переводу на него всех пользователей подведомственного учреждения Минсельхоза.

«Мы гордимся тем, что наше решение поддерживает ключевые секторы экономики России и обеспечивает непрерывность работы государственных учреждений в условиях цифрового суверенитета и импортозамещения. ФГБУ «Центр Агроаналитики» был одним из первых пользователей, вместе с которым мы получили бесценный опыт по развитию почтового сервера RuPost, смогли сделать его более удобным и функциональным как при установке, так и в ходе последующей эксплуатации. Этот проект стал ярким примером успешной цифровой трансформации и подтверждением высокого качества нашего сервиса и поддержки», — с Михаил Геллерман, генеральный директор компании «РуПост».

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RuPost – это почтовый сервер корпоративного класса, позволяющий быстро интегрировать его в имеющуюся ИТ-инфраструктуру. В состав решения входит графический инструмент миграции пользовательских данных с Microsoft Exchange. Также поддерживается работа с основными клиентскими приложениями, представленными на российском рынке.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари СиАйЭс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.