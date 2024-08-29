В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon

В России появилась облачная платформа Astra Cloud для Enterprise-сегмента и госкомпаний от «Группы Астра». Нацеленная на бизнес-клиентов, она является российской альтернативой платформам Microsoft Azure, Google Cloud и Amazon Web Services, которые не хотят обслуживать российских клиентов. Она позволяет, в числе прочего, запускать в облаке Windows и весь соответствующий софт, а также работать с привычными СУБД – MySQL, PostgreSQL и пр.

Российское облако вместо иностранных

«Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux, почтового сервиса RuPost, платформы для разработки ПО GitFlic и других сервисов, сообщила CNews о запуске в России облачной платформы Astra Cloud. По словам представителей «Группы Астра», эта платформа позволяет, в числе прочего, «развивать ИТ-системы и оптимизировать бизнес-процессы организаций». На вопрос редакции CNews, является ли Astra Cloud российской альтернативой американским облакам Google Cloud, Microsoft Azure и Amazon Web Services разработчики ответили утвердительно. Целевая аудитория продукта – для Enterprise-сегмент и госкомпании.

Напомним, что все три компании весной 2024 г. начали закрывать российским бизнес-клиентам доступ к своим облакам. Особенно в этом плане преуспела Microsoft. А в июне 2024 г. был принят новый пакет антироссийских санкций, запрещающий оказывать россиянам облачные услуги – он вступит в силу 12 сентября 2024 г., но многие сервисы решили заранее заблокировать профили россиян.

В России у Astra Cloud есть несколько конкурентов. Среди них – Yandex Cloud, VK Cloud, а также платформу Cloud, ранее известную под названием SberCloud.

Что умеет новая платформа

На момент своего запуска Astra Cloud предлагала своим клиентам платформу баз данных Tantor и одноименную систему управления базами данных (СУБД). Помимо этого, им доступна ОС Astra Linux, флагманский продукт «Группы Астра», притом как в серверном, так и в десктопном исполнении, а также GitFlic (платформа для разработки программного обеспечения).

Из дополнительных сервисов, которые получат клиенты Astra Cloud стоит выделить средство резервного копирования RuBackup, корпоративный почтовый сервер RuPost, а также службу каталогов ALD Pro. Последние два являются полноценной альтернативой популярных на Западе продуктов Microsoft – ALD Pro, как сообщал CNews, появился в ноябре 2021 г. и заменяет собой Microsoft Active Directory, а RuPost способен стать заменой Microsoft Exchange. Также у «Группы Астра» есть почтовый клиент RuPost Desktop – это уже альтернатива Microsoft Outlook.

Помимо перечисленного, платформа Astra Cloud открывает доступ к отечественному средству виртуализации VDI Termidesk. Все эти разработки теперь доступны теперь в двух форматах: on-premise и частного облака, развернутого на базе ОС Astra Linux.

Группа Астра Личный кабинет Astra Cloud

По словам разработчиков, платформа Astra Cloud позволяет «завершить процесс импортозамещения», поскольку решения из состава платформы Astra Cloud можно использовать в качестве «полнофункциональных аналогов ПО ушедших зарубежных вендоров». Напомним, что Microsoft и Google, крупнейшие игроки на мировом рынке облачных сервисов, сбежали из России еще весной 2022 г.

Также Astra Cloud позволяет «провести цифровую трансформацию без дополнительных затрат на оборудование и обучение персонала» и дает возможность реализовывать различные ресурсоемкие проекты. Помимо этого, ее можно использовать как резервное хранилище данных, что позволяет минимизировать риск потери данных.

Не всем нужно импортозамещение

Все перечисленные продукты являются разработкой компаний, входящих в «Группу Астра», это далеко не все ее наработки. В обозримом будущем на Astra Cloud появится весь продуктовый портфель «Группы Астра», но точные сроки разработчики пока не раскрывают.

Стоит отметить, что «Группа Астра», создавая Astra Cloud, учитывала и потребности компаний, которые по тем или иным причинам не могут или не хотят отказываться от иностранного программного обеспечения. На вопрос CNews,, будет ли у клиентов Astra Cloud возможность запускать в облаке сторонние ОС, например, Windows, разработчики ответили утвердительно.

Windows, напомним, является самой популярной ОС в мире. В серверном сегменте по итогам 2023 г. она заняла 62,7% глобального рынка, по данным Fortune Business Insights. В десктопном сегменте у нее в июле 2024 г. было 72,08% мирового рынка и 84,11% российского (статистика StatCounter).

Поддержка сторонних СУБД, в том числе MySQL и PostgreSQL, в Astra Cloud тоже реализована, заверили CNews представители «Группы Астра».

От стартапа до международной корпорации

Облаком Astra Cloud смогут пользоваться все российские компании, вне зависимости от их размеров, сказали CNews представители «Группы Астра». Другими словами платформа может пригодиться как совсем небольшим стартапам, так и очень крупным корпорациям с мировым именем. «Однако стоит учитывать, что далеко не всем компаниям из сектора SMB (малый и средний бизнес – прим. CNews) необходимо частное облако», – подчеркнули разработчики.

На вопрос редакции о тарифной сетке представители «Группы Астра» заявили, что таковая у Astra Cloud отсутствует ввиду того, что стоимость услуг определяется индивидуально для каждого клиента. «Сейчас мы за проектный подход, поэтому цена формируется по итогам определения запроса клиента и его бизнес-задач, – сказали в «Группе Астра». – Задачи у всех индивидуальные, это общерыночный подход. Возможно в будущем мы перейдем на IaaS-модель».

На вопрос редакции о местоположении серверов, составляющих основу Astra Cloud в «Группе Астра» ответили, что на сегодня все они находятся в московских центрах обработки данных DataPro и AtomData. Но в дальнейшем планируется и региональная экспансия. О ЦОДах, на которых «Группа Астра» остановила выбор, известно ,что они соответствуют уровням безопасности TIER III и TIER IV и имеют встроенную защиту от DDoS-атак вплоть до седьмого уровня.

Сервисы Astra Cloud можно приобрести исключительно у системных интеграторов из числа партнеров «Группы Астра». Такой подход к распространению платформы, по словам разработчиков, «позволяет уже на старте получить дополнительную линию поддержки при разработке и реализации проектов». «Кроме того, пользователям Astra Cloud предоставляются услуги cопровождения напрямую от экспертов разработчика и возможность решать через единое окно все вопросы, связанные с ПО и облачной инфраструктурой», – подытожили представители «Группы Астра».