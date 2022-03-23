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Google тайно вывозит своих сотрудников из России

Google начала вывозить из России сотрудников своего единственного офиса, расположенного в Москве. Они опасаются, что деятельность компании в стране вот-вот будет прекращена из-за конфронтации с властями. Сколько человек покинули страну, пока неизвестно, но на март 2022 г. в российском представительстве Google работало около 240 человек. Сервис YouTube может оказаться под запретом – Роскомнадзор выявил признаки «терроризма» в деятельности его руководства.

Сотрудники Google спасаются бегством

Корпорация Google приступила к вывозу своих сотрудников из России, пишет Bloomberg. У Google есть офис в Москве, в котором до начала спецоперации в ДНР и ЛНР работало 244 человека.

На момент публикации материала не было достоверно известно, сколько именно человек, работающих на Google, покинули страну, но как пишет Bloomberg со ссылкой на неназванный осведомленный источник, корпорация активно содействовала релокации тех, кто изъявил желание покинуть Россию.

Столичный (и единственный в России) офис Google пока продолжает работать. Теперь это одна из немногих иностранных компаний, продолжающих вести деятельность на территории России, несмотря на постоянно растущие санкции.

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Не исключено, что следствием вывоза сотрудников российского офиса Google за границу станет его закрытие

По информации издания, российские сотрудники Google в последнее время опасаются, что бизнесу Google в стране грозит опасность. По их мнению, в скором будущем он может быть запрещен на фоне того, как компания один за одним блокирует российские официальные каналы на YouTube.

Они также утверждают, что видеохостинг в настоящее время является источником «серьезной напряженности в отношениях с российскими властями». С первых чисел марта 2022 г. угроза блокировки YouTube ежедневно нарастает по мере увеличения числа попавших под запрет каналов. Фактически, это один из немногих крупных иностранных сервисов, пока еще действующих на территории России – за последние три недели в под блокировку попал Twitter, в 21 марта 2022 г. одна из крупнейших ИТ-корпораций мира была признана экстремистской организацией. Принадлежащие ей соцсети официально запрещены к использованию на территории России.

Google сама вредит своему бизнесу

Одна из вероятных причин, по которой видеохостинг YouTube может попасть в «черный список» Роскомнадзора – это временная заморозка канала Минобороны России. Сам канал продолжает функционировать, но новые видео на нем не появлялись уже довольно давно.

Согласно внутреннему документу Google, интернет-гигант ровно на семь дней запретил выпуск новых роликов на канале Минобороны. Самый актуальный на момент публикации материала ролик датирован 16 марта 2022 г., то есть с момента его выхода прошла ровно неделя.

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Канал Минобороны на YouTube

Также в начале марта 2022 г. Google отключил монетизацию видеоблогерам на территории России. Это означает, что за просмотры их роликов с территории России они не получают деньги. При этом если их смотрят из-за рубежа или через VPN, то монетизация продолжает работать. Но у подавляющего большинства русскоязычных блогеров основная аудитория – это россияне, а не иностранцы. Пользоваться VPN хотят немногие ввиду связанных с этим неудобств, в результате чего доходы блогеров просели.

Действительно серьезный повод для блокировки

Заморозка канала Минобороны и лишение российских блогеров средств к существованию может отразиться на принятии решения о блокировке YouTube по всей России. Однако едва ли это будет основной на то причиной.

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18 марта 2022 г. в адрес YouTube прозвучали намного более серьезные претензии. Роскомнадзор охарактеризовал действия администрации YouTube как «террористические», исходя из того, что она занималась распространением угроз в адрес россиян.

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Заявление Роскомнадзора

По информации регулятора, YouTube запустил в ротацию рекламные ролики с призывами унитчожать российские и белорусские железнодорожные коммуникации». Роскомнадзор потребовал незамедлительно снять эти ролики с показа. «Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC», – говорится в заявлении регулятора.

Следует отметить, что в марте 2022 г. корпорация Meta (ранее Facebook, признана в России экстремистской организацией) разрешила пользователям своих соцсетей публиковать призывы к расправе над россиянами, а также пожелания смерти Президентам России и Белоруссии. Российская Генпрокуратура обратилась в суд с требованием признать Meta экстремистской организацией и выиграла дело. На фоне этого в России теперь полностью запрещены социальные сети Facebook и Instagram, а их использование в ряде случаев может обернуться для россиян уголовной ответственностью.

Украина – не исключение

Пока остается неизвестным, в какую именно страну мира Google перевозит сотрудников своего российского офиса. Между тем, аналогичная ситуация разворачивается и на Украине. По данным Bloomberg, киевский офис Google тоже постепенно расформировывается, а его сотрудники силами корпорации вывозятся за пределы страны.

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До начала спецоперации в украинском офисе Google работало около 50 человек. Сколько из них уже покинули страну, а сколько только собираются это сделать, Google не сообщает.

Эльяс Касми

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