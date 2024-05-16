Состоялся релиз новой версии корпоративного почтового сервера RuPost

Компания «РуПост» (входит в «Группу Астра») объявила о выходе новой версии корпоративного почтового сервера RuPost 2.7.1. В данный релиз включены наработки версии 2.7, касающиеся улучшений в плане надежности, отказоустойчивости, ускорения развертывания и удобства управления, а также несколько оперативных обновлений, сделанных с целью оптимизации работы системы и обновленный инструмент Migration Tool.

С целью укрепления надежности усовершенствована схема работы службы healthcheck, отвечающей за мониторинг работоспособности почтовых компонентов кластера RuPost. Она состоит из двух контуров – внешнего и внутреннего. Внешний контур при обнаружении проблем в одном из экземпляров кластера перенаправляет запросы на подключение на другие, «здоровые» узлы. Внутренний контур проверяет статус работы почтовых компонентов каждого узла кластера. При обнаружении сбоя происходит три попытки перезагрузки с проверкой статусов. Если работоспособность после них не восстановилась, то сбойный экземпляр выводится из эксплуатации. Это облегчает работу специалистов по администрированию и обслуживанию, позволяет заказчикам минимизировать потери, связанные с простоем почтовой инфраструктуры.

Быстрее и удобнее стал процесс развертывания RuPost. При наличии мастер-конфигурации ввести новый сервер в строй можно автоматически. После первоначальной установки в «Панель управления» RuPost добавляется меню «Быстрая настройка». Оно обеспечивает пошаговую навигацию по отдельным страницам «Панели управления» и содержит минимально необходимый набор действий для того, чтобы запустить в работу сервер электронной почты. После завершения первоначального конфигурирования «Быстрая настройка» автоматически скрывается, но при необходимости ее можно отключить.

В новой версии RuPost реализована система оповещений, которая информирует администраторов о критических событиях и важных изменениях в системе. Также улучшен интерфейс для просмотра логов: «Панель управления» теперь включает функцию просмотра системных журналов почтовых компонентов, что позволяет администраторам легко отслеживать и анализировать операции в реальном времени.

В числе оперативных обновлений, воплощенных в версии 2.7.1, следует отметить оптимизацию алгоритма регистрации экземпляра RuPost в базе данных в процессе установки, а также улучшение автостарта и проверки состояния узла в крупных и распределенных кластерах RuPost.

Одновременно с RuPost 2.7.1 выпущена обновленная версия инструмента миграции с Microsoft Exchange на RuPost – Migration Tool 2.7. Теперь он позволяет переносить аккаунт с Microsoft Exchange не прерывая работу с почтой. Также разработан и апробирован сценарий миграции с Microsoft Exchange и Active Directiory на RuPost и службу каталогов ALD Pro с использованием одного и того же почтового домена.

«RuPost продолжает развиваться, чтобы соответствовать растущим потребностям современного бизнеса в надежных и функциональных решениях для корпоративной почты. Новые функции и улучшения позволят заказчикам обеспечить бесперебойную работу почтовой инфраструктуры и повысить эффективность администрирования. Задача по импортозамещению зарубежных почтовых решений по-прежнему актуальна для множества организаций. Наши технологии позволяют сделать миграцию практически бесшовной», — сказал Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост».