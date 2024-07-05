Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost

Компании «РуПост» (входит в «Группу Астра») и «ДоксВижн» объявляют о начале технологического партнерства и об реализованной у заказчиков интеграции ИТ-продуктов. В результате совместимости двух систем сотрудники предприятия могут получать на корпоративную почту уведомления о задачах и документы на ознакомление, которые были отправлены им из системы электронного документооборота Docsvision, и завершать задания в почтовом интерфейсе. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Если ранее почти 100% российских предприятий использовали в качестве почтового сервера Microsoft Exchange, то с усилением тренда на импортозамещение компании выбирают новые решения для организации почтовой службы. Гибкость, заложенная в архитектуру платформы Docsvision, позволяет поддержать интеграцию с новым почтовым сервером почти «на лету», а значит, компания может сохранять привычные бизнес-процессы в новом технологическом стеке.

Большинство клиентов «ДоксВижн» используют возможность доставлять до сотрудников важные уведомления в виде почтовых сообщений о задачах или документах в СЭД, а также выполнять действия по согласованию и т.д. прямо из почтового сообщения, не открывая клиент Docsvision. Во многих организациях этот интеграционный компонент платформы Docsvision отвечает за массовую доставку приказов на ознакомление и поддерживает сценарий работы, когда сотрудники завершают процессы, запущенные в СЭД, из почтового клиента.

В состав почтового сервера RuPost входит графический инструмент миграции пользовательских данных с Microsoft Exchange, который упрощает переход на новое решение. Десктопное приложение включает все привычные инструменты для работы: почта, календари, адресные книги, задачи, поиск и фильтрация писем.

«В сотрудничестве с «РуПост» мы поддержали совместную работу двух решений в рамках проекта развития системы у одного из наших заказчиков. В результате наши клиенты могут работать в рамках привычных бизнес-процессов в полностью импортонезависимом стеке», - сказала Ольга Трачук, руководитель департамента сервиса «ДоксВижн».

«Интеграция почтового сервера RuPost с другими российскими разработками действительно является примером успешного сотрудничества в сфере информационных технологий. Это позволяет не только ускорить процесс перехода на отечественные технологии, но и способствует решению актуальных бизнес-задач, повышая эффективность и конкурентоспособность компаний», - отметил Михаил Геллерман, генеральный директор «РуПост».