Проект «Элемента» по выпуску силовой электроники на нитриде галлия заморожен из-за проблем с финансированием. Холдинг планировал закрыть 50% потребностей отрасли и выпускать 5,5 тыс. пластин ежегодно. Ранее и другой проект холдинга по силовой электронике перенесли на 2029 год после аудита Сбербанка.

ФАБ «ГаН» на паузе

Как стало известно CNews, проект по созданию производства полного цикла силовой электронной компонентной базы на основе нитрида галлия (ФАБ «ГаН», GaN) «заморожен». Об этом CNews рассказали три источника, близкие к проекту.

О причинах заморозки ФАБ «ГаН» источники указывают на проблемы с финансированием и общую сложную ситуацию с силовой электроникой в холдинге. Проект было решено «заморозить» после аудита Сбербанка, утверждают два собеседника CNews.

ФАБ «ГаН» планировалось запустить в 2028 г. с объемом инвестиций 4,56 млрд руб. Целевая мощность предприятия должна составить 5,5 тыс. пластин в год (диаметром 200 мм) для выпуска силовых GaN-транзисторов с рабочими напряжениями от 100 В до 650 В.

Планировалось, что проект обеспечит до 40–50% объема российского рынка. В кооперацию входили ООО «Коннектор-оптикс» (заготовки GaN/Si), АО «НИИЭТ» (пластины GaN HEMT) и ООО «Сборочные системы» (дискретные GaN HEMT).

Сгенерировано ИИ Проект по производству ЭКБ на нитриде галлия заморожен

Пресс-службы «Элемента» и Сбербанка на запрос CNews не ответили. Представители Минпромторга сообщили, что проект по созданию кристального производства транзисторов на основе нитрида галлия — инвестиционный проект «Элемента». Решения о графике его финансирования принимает компания, подчеркнули представители ведомства.

«Кубик» отложен

Ситуация с силовой электроникой в «Элементе» не ограничивается «ГаНом». Ранее CNews писал, что главный проект холдинга в этой сфере — «Кубик» (выпуск силовых компонентов из кремния и карбида кремния) — перенесен на 2029 г. После аудита предприятий холдинга Сбербанк потребовал «полной пересборки проекта» и пересмотра сроков.

Согласно проекту стратегии развития «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), в 2027 г. предусмотрены вложения в «строительство фабрики по силовой электронике (Si, SiC и GaN)», а завершить работы планируется только в 2029 г.

Среди ключевых проблем проекта собеседники CNews называют несвоевременную поставку оборудования, отсутствие рабочего дизайна по целевым продуктам, несоответствие номенклатуры изделий потребностям государства и отсутствие надежного поставщика технологии. В мае 2026 г. «Элемент» потратил 5,6 млрд рублей на закупку иностранного оборудования для «Кубика».

«Элемент» и «ОМК»

«Элемент» — крупнейший российский производитель микроэлектроники, контролирующий более половины отечественного рынка. С 2026 г. ключевым акционером компании стал Сбербанк: через структуру «Интегральные системы» он довел свою долю до 49,8%, вторым крупнейшим акционером остается «Ростех» с 41,66%.

По итогам 2025 г. группа впервые за несколько лет получила чистый убыток в 2,3 млрд руб. против прибыли 8,3 млрд годом ранее, выручка сократилась на 12% до 38,6 млрд руб.

«Элемент» станет основой создаваемой «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК), которая призвана объединить ключевые активы отрасли. На развитие объединения до 2030 г. планируют выделить 1,1 трлн рублей.