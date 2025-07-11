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Индексная книга (каталог) CNews*
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GCI The Global Competitiveness Index Индекс глобальной конкурентоспособности


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 Wheelies снизила затраты на эксплуатацию дронов до 70% благодаря автоматизации 1
26.08.2024 Выпуск компьютеров, оптики и электроники в столице вырос в два раза 1
05.07.2024 Интеграция платформы Docsvision с сервером RuPost 1
13.02.2023 «Технодром» — новый сервис для создания ИТ-команд от компании IBS 1
30.01.2023 «Ростелеком-ЦОД» и IBS заключили партнерское соглашение 1
29.06.2020 Банки ополчились против ввода НДС на ПО 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
25.05.2020 Как робототехника и искусственный интеллект продвинут Россию в мировых рейтингах цифровизации 4
25.03.2020 Подготовка кадров для цифровой экономики подорожала втрое 1
20.01.2020 Наукоемкие услуги 2
20.12.2019 Виртуальная и дополненная реальность принесут российской экономике 340 млрд рублей 1
09.09.2019 России нужно 54 миллиарда на торжество виртуальной реальности 1
26.06.2018 Исследование Huawei: стоимость глобальной цифровой экономики по итогам 2017 года составила $12,9 миллиардов 1
17.04.2017 ИКТ становятся двигателем экономического роста 1
28.10.2014 Как определить уровень конкурентоспособности на мировом рынке 1
19.09.2014 Huawei представила «Глобальный индекс сетевого взаимодействия» 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 1
07.08.2003 Intel: не нужно бояться инвестировать в ИТ 1
31.01.2003 “РБК СОФТ” автоматизировал бизнес крупной торговой компании 1
21.11.2002 Reuters: Hitachi и Mitsubishi удваивают инвестиции в совместное предприятие 1

Публикаций - 21, упоминаний - 25

GCI и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4051 4
Intel Corporation 12355 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2164 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 2
Microsoft Corporation 24936 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 440 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Autodesk 618 1
Epic Games 156 1
Captoglove 1 1
Tobii Technology 23 1
Pimax 5 1
ZSpace 3 1
Dassault Systemes 221 1
PTC Vuforia 7 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 1
Capgemini Consulting 121 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Amazon Inc - Amazon.com 3065 1
Ростех - Автоматика Концерн 1686 1
Ростелеком 10029 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 213 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
Basis - Tionix - Тионикс - 80 1
Fieldbit 1 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 73 1
SAP SE 5352 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5081 1
Hitachi - Хитачи 1472 1
Google LLC 12011 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
X Corp - Twitter 2889 1
Крок - Croc 1787 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 366 1
Adobe Systems 1562 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 2
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 2
Luxoft - GlobalCareer 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1271 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 497 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
X5 Group - Перекрёсток 585 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 54 1
Седьмой Континент 64 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Мириталь-Производитель 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12217 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4663 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 2
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 300 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5098 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2063 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 333 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 781 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3163 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3001 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3379 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 592 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 512 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 406 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2613 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
АЮР - Ассоциация юристов России 46 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53954 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8994 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5930 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7001 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21287 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32368 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1534 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11519 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9490 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1436 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3031 3
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 552 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25121 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1803 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28405 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12504 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15624 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12673 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8770 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2274 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4700 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5097 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2299 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12488 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2569 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3875 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1439 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13029 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1011 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14014 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5670 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8268 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11636 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2563 2
Linux OS 10348 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 408 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5528 2
Microsoft Windows 2000 8665 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 2
Apple iPhone 6 4863 2
Kaspersky Internet Security 463 1
Google Play - Google Store - Android Market 3370 1
Apple - App Store 2948 1
Microsoft Hololens 75 1
Dassault Systemes - SolidWorks 122 1
Autodesk Revit 118 1
Oculus Quest 13 1
Epic Games - Unreal Engine 311 1
Autodesk 3ds Max 83 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 65 1
Sony Playstation VR - PS VR 27 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Murison 1 1
Amazon Sumerian 1 1
Pico G2 2 1
Huawei Cloud 62 1
Schneider Electric - Aveva AVP - Aveva Activity Visualization Platform 1 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 29 1
Реестр добросовестных экспортеров 206 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 27 1
Luxoft - GlobalCareer Технодром 1 1
Intel RealSense 31 1
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
РБК Торговля 3 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1741 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1030 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 312 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1473 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 551 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 244 1
Zhang Kevin - Чжан Кевин 3 2
Путин Владимир 3264 2
Матвеев Лев 64 2
Семенов Анатолий 32 2
Минаева Ольга 7 2
Xu William - Сю Уильям 8 1
Верещагин Владимир 7 1
Сучков Антон 2 1
Белоусов Андрей 143 1
Прибочий Михаил 44 1
Русанов Сергей 48 1
Кудрин Алексей 124 1
Лашин Ренат 76 1
Шевченко Мария 16 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Садовникова Галина 4 1
Кузовкин Алексей 155 1
Погудин Александр 8 1
Наволокин Алексей 18 1
Сметанин Игорь 2 1
Успенский Михаил 4 1
Гребенчук Антон 1 1
Тимофеев Иван 1 1
Щельцин Арсений 8 1
Xu William - Сюй Уильям 4 1
Хренов Вячеслав 4 1
Праздничных Алексей 4 1
Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
Трачук Ольга 2 1
Геллерман Михаил 40 1
Сковпина Ольга 1 1
Собянин Сергей 423 1
Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 1
Гарбузов Анатолий 95 1
Ликсутов Максим 148 1
Россия - РФ - Российская федерация 150778 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52750 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17625 6
Япония 13396 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44530 5
Индия - Bharat 5578 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4024 4
Земля - планета Солнечной системы 10497 4
Европа 24443 4
Филиппины - Республика 576 3
Южная Корея - Республика 6752 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13434 3
Бразилия - Федеративная Республика 2411 3
Швеция - Королевство 3649 3
Сингапур - Республика 1879 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1384 3
Африка - Африканский регион 3529 2
Ближний Восток 2995 2
Казахстан - Республика 5687 2
Германия - Федеративная Республика 12817 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1097 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Чили - Республика 478 2
Египет - Арабская Республика 1026 2
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 384 2
Китай - Шанхай 793 2
Маврикий - Республика 44 2
Таиланд - Королевство 841 2
Китай - Тайвань 4066 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14297 2
Ирландия - Республика 1018 2
Франция - Французская Республика 7920 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Канада 4932 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Турция - Турецкая республика 2435 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Саудовская Аравия - Королевство 611 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1421 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10273 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53164 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30605 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4115 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 905 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16867 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6073 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2202 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25037 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6203 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14344 3
Образование в России 2413 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9207 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10294 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2957 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9368 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1127 3
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 397 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8036 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3556 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7664 3
Экономический эффект 1136 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19493 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5303 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2839 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1866 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5785 2
Здравоохранение - Реабилитация 396 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 627 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 959 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2008 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2185 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6424 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3716 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2838 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1391 2
ВДС - валовая добавленная стоимость 7 1
Bloomberg 1335 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2012 2
Forbes - Форбс 872 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 1
Ведомости 1100 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8249 5
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 4
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 3
HDI - Human Development Index - Индекс человеческого развития 4 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 28 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 14 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Software Advice Frontrunners 2 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
WEF Global Competitiveness Report 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 737 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
Huawei GCI - Global Connectivity Index - Глобальный индекс сетевого взаимодействия 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3343 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
Gartner - Гартнер 3579 1
Forrester Research 825 1
BMI International - BMI-TechKnowledge 4 1
INSEAD GTCI - Global Talent Competitiveness Index - Глобальный индекс конкурентоспособности талантов 2 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 186 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 203 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 43 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 451 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 16 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 4
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2507 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 92 1
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