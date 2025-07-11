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GCI The Global Competitiveness Index Индекс глобальной конкурентоспособности
УПОМИНАНИЯ
GCI и организации, системы, технологии, персоны:
|Zhang Kevin - Чжан Кевин 3 2
|Путин Владимир 3264 2
|Матвеев Лев 64 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Минаева Ольга 7 2
|Xu William - Сю Уильям 8 1
|Верещагин Владимир 7 1
|Сучков Антон 2 1
|Белоусов Андрей 143 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Русанов Сергей 48 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Лашин Ренат 76 1
|Шевченко Мария 16 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
|Садовникова Галина 4 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Погудин Александр 8 1
|Наволокин Алексей 18 1
|Сметанин Игорь 2 1
|Успенский Михаил 4 1
|Гребенчук Антон 1 1
|Тимофеев Иван 1 1
|Щельцин Арсений 8 1
|Xu William - Сюй Уильям 4 1
|Хренов Вячеслав 4 1
|Праздничных Алексей 4 1
|Soumitra Dutta - Сумитра Дутта 5 1
|Трачук Ольга 2 1
|Геллерман Михаил 40 1
|Сковпина Ольга 1 1
|Собянин Сергей 423 1
|Lanvin Bruno - Лэнвин Бруно 3 1
|Гарбузов Анатолий 95 1
|Ликсутов Максим 148 1
|Bloomberg 1335 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2012 2
|Forbes - Форбс 872 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11328 1
|Ведомости 1100 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 529 1
|Bloomberg Businessweek 122 1
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