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Индексная книга (каталог) CNews*
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Маврикий Республика

Маврикий - Республика


13.01.2025 «МТС Travel»: страны Азии стали самым быстрорастущими зарубежными направлениями в 2024 году 1
05.10.2024 Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис 1
11.09.2024 Аналитика «МТС Travel»: турпоток в Марокко летом вырос на 71% 2
21.06.2024 Аналитика Yota: российские туристы стали чаще ездить в Китай, чем в Египет 2
15.04.2024 Ozon распрощался с американскими владельцами 1
16.02.2024 Путин разрешил продать Ozon 1
12.01.2024 Турпоток россиян в Европу растет, показало исследование «МегаФона» 1
04.04.2023 Старейший акционер Ozon избавляется от своей доли за бесценок 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
01.11.2020 Безопасно ли пользоваться сервисами для перевода голоса в текст? 1
24.03.2020 «Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
25.01.2018 Торговый оборот «Альпари» в 2017 году превысил $1,3 трлн 1
03.11.2017 Россия заняла 10 место в мире по кибербезопасности 1
17.07.2014 Рейтинг развития ИКТ: Россия поднялась на 4 пункта, войдя в Топ-50 1
07.10.2013 Как внедряют е-паспорт в Азии и Африке 1
22.09.2013 Рейтинг развития ИКТ – в фокусе Россия 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
27.04.2010 «Евросеть» запустила 3700 авиа-касс 1
24.02.2010 По развитию ИКТ Россия отстает от Черногории, Катара и Румынии 1
20.03.2008 «МегаФон» объявил об открытии 3G-роуминга 1
08.11.2007 Путевку в Индию русский телеком достанет на Маврикии 1
15.10.2007 Спамеры сядут в тюрьму на 6 лет за рассылку порнографии 1
13.09.2007 Всемирный союз охраны природы обновил Красный список 1
27.07.2007 У Индии появилась вторая зарубежная военная база 1
04.04.2007 Интернет дойдет до последнего 1
24.10.2006 Мегафон открыл роуминг на Шри-Ланке и Маврикии 1
02.03.2006 "Мера" вышла на африканский рынок 1
21.01.2005 Huawei Technologies установил рекорд по продажам 1
08.04.2003 В Китае будет создан центр производства сверхпроводников 1
08.04.2003 В Китае будет создан центр производства сверхпроводников 1
22.03.2002 Неделя в Сети: в Багдаде все спокойно 1
18.03.2002 Государственный банк Маврикия внедряет поддержку смарт-карт EMV 2
21.12.2001 VeriSign запускает в коммерческую эксплуатацию национальный домен Кокосовых островов .cc 1
26.03.2001 На Маврикии либерализован доступ в интернет 1
05.02.2001 Все жители Маврикия смогут стать веб-серферами 2
15.11.2000 "Кубань-GSM" открыла роуминг с оператором Emtel GSM-900 на острове Маврикий 1
02.11.2000 "Кубань-GSM" заключила роуминговое соглашение с оператором GSM-1900 Powertel PCS в США 1

Публикаций - 44, упоминаний - 48

Маврикий и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО 1797 5
Yandex - Яндекс 7339 4
МегаФон 8804 3
AOL Inc 1593 3
Yahoo! 3697 3
МТС - Кубань GSM 116 3
Huawei 3933 2
Apple Inc 12100 2
HP Compaq Computer Corp 1916 2
Verisign 357 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 2
Superconductor International Technology Co Ltd 2 2
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 2
Mauritius Telecom - Cellplus Mobile Communications - Telecom Plus - Teleforce - Call Services - MT Properties 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Samsung Electronics 10254 1
Cisco Systems 5114 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ZTE Corporation 747 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Fujitsu 2041 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 1
Lenovo Motorola 3501 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Фирма АС 5 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
China Mobile 407 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Google LLC 11775 1
Microsoft Corporation 24624 1
Huawei Technologies 399 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Capgemini Consulting 121 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 3
ВкусВилл - Избёнка 156 3
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 3
Visa International 1949 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 2
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 2
Kaspi Bank 28 2
Ренессанс Страхование 160 2
Почта России ПАО 2112 1
Alpari - Альпари 66 1
Alpari Europe IBS AS 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Евросеть 1404 1
Barclays 120 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Связной ГК 1369 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 21 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Assist - Ассист 209 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Резонанс НПП 370 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
eBay Inc 1619 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 221 1
Содбизнесбанк - Банк содействия бизнесу и предпринимательству 5 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 6 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
NADRA Pakistan - National Database and Registration Authority (Пакистан) 81 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 90 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правительство Латвии - Органы государственной власти Латвийская Республика 21 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 295 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 77 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 43 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
Госстрой - Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Росстрой 20 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2514 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 7
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 3
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
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Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7619 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 888 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Apple - App Store 2890 1
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 1
Alpari Mobile 8 1
Alpari Options 8 1
Alpari Invest 10 1
Новые облачные технологии - МойОфис Защищенное облако 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 64 1
Microsoft Office Word 776 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 10 1
Apache Camel 73 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Samsung SVR-диктофон 455 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 39 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 83 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Google Gmail 946 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 245 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
Microsoft Access 60 1
HPE NonStop - HP Compaq NonStop 24 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Crutop 11 1
Spamit 14 1
Calvey Michael - Калви Майкл 11 3
Каменский Дмитрий 13 3
Лукьянова Екатерина 5 3
Бабурин Дмитрий 3 3
Логинов Максим 6 3
Самсонов Игорь 3 3
Богуславский Леонид 37 3
Путин Владимир 3171 2
Комиссаров Дмитрий 223 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 34 1
Дашин Андрей 4 1
Карякин Сергей 6 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Петров Сергей 60 1
Маркин Алексей 4 1
Праздничных Алексей 4 1
Касьянова Любовь 8 1
Морозов Евгений 15 1
Докучаев Дмитрий 18 1
Алмакаев Александр 1 1
Гамазков Сергей 1 1
Олевский Тимур 1 1
Густов Павел 1 1
Зайцев Игорь 4 1
Мове Лариса 1 1
Мальцев Станислав 6 1
Стоянов Руслан 33 1
Заколупина Марина 5 1
Артимович Дмитрий 41 1
Артимович Игорь 29 1
Михайлов Сергей 52 1
Врублевский Павел 98 1
Пермяков Максим 29 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 1
Ельцин Борис. 88 1
Гусев Игорь 19 1
Иванов Сергей 388 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 17
Африка - Африканский регион 3478 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 12
Азия - Азиатский регион 5528 11
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 11
Казахстан - Республика 5525 10
Европа 21767 10
Швеция - Королевство 3619 10
Индия - Bharat 5432 10
Япония 13282 9
Египет - Арабская Республика 1004 9
Финляндия - Финляндская Республика 3603 9
Сингапур - Республика 1849 9
Франция - Французская Республика 7845 8
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 50 8
Марокко - Королевство 208 7
Нидерланды 3517 7
Эстония - Эстонская Республика 747 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 6
Беларусь - Белоруссия 5638 6
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 379 6
Мадагаскар - Республика 54 6
Италия - Итальянская Республика 4352 6
Испания - Королевство 3706 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 6
Германия - Федеративная Республика 12682 6
Норвегия - Королевство 1804 6
Украина 7608 6
Бахрейн - Королевство 122 6
Кувейт 164 6
Канада 4881 5
Австрия - Австрийская Республика 1309 5
Кения - Республика 152 5
Уганда - Республика 82 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 5
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