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Economic Times


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Бегом из Китая. Apple и Foxconn налаживают производство корпусов для iPhone в Индии 1
21.06.2018 Владельцы МТС ушли из Индии, потеряв $4,5 млрд инвестиций 1
28.03.2018 Владельцы МТС нацелились купить индийского оператора с ЦОДами и магистралями 1
04.10.2017 «Дочку» МТС втянули в историю с долгом на $6 млрд 1
09.03.2016 МТС спаслась от платежа в $520 млн 1
02.11.2015 АФК «Система» избавилась от «индийского МТС» 1
08.06.2015 «Индийская МТС» принесла $290 млн убытков АФК «Система» 1
22.09.2014 «Системе» не разрешают увеличить долю в MTS India 1
30.09.2013 MTS может поглотить индийских конкурентов 1
22.02.2012 Российские власти защитят МТС от индийских властей 1
16.01.2012 MTS отсудила $1 млн у коррумпированных индийских властей 1
04.01.2012 Cамый доступный в мире планшет подешевеет до $10 1
02.01.2012 Индусы обделили МТС 1
05.12.2011 Facebook возьмет на работу тысячи новых сотрудников в следующем году 1
24.02.2011 Следователи допросили топ-менеджера MTS India 1
14.12.2010 Индусы заподозрили АФК «Систему» во взятках 1
09.09.2010 Путин выделил $600 млн индийскому сотовому оператору АФК "Системы" 1
03.09.2010 «Билайн» заморозил вьетнамскую «дочку» 1
03.08.2010 Поставщик BlackBerry сдался властям и раскрыл переписку абонентов 1
19.04.2010 Microsoft выпустит версию Windows Phone для развивающихся стран 1
19.03.2010 ИТ-аутсорсеры меняют кадровую политику 1
26.01.2010 Французская Vivendi собирается приобрести 51% лицензиата сотовой связи GSM в Индии 1
24.11.2009 Россия становится акционером индийского оператора MTS 1
09.09.2009 У «Системы» «завис» интернет 1
04.08.2009 У россиян грубо отобрали телеком-разрешения в Индии 1
06.04.2009 ByCell получила одобрение на инвестирование в Индию свыше $500 млн 1
03.04.2009 Индийские власти обманули русских связистов 1
08.09.2008 «Систему» уличили в обмане правительства Индии 1
02.06.2008 Спецслужбы выгоняют RIM из Индии 1
14.05.2008 Индийский телеком закрыли для «Альфа-групп» 1
23.04.2008 Русские связисты придут в Индию «на все готовенькое» 1
22.01.2008 Фальшивые обвинения остановили экспансию русских связистов 1
17.12.2007 На защиту русских связистов встали индийские промышленники 1
23.11.2007 Индийский телеком делят без участия россиян 1
08.11.2007 Путевку в Индию русский телеком достанет на Маврикии 1
27.09.2007 АФК "Система" нашла короткий путь в Индию 1
05.02.2007 Google Earth приступает к искажению геоданных 1
10.11.2006 Microsoft готова к новым сделкам с поставщиками ПО с открытым кодом 1
09.09.2005 "Система" идет в Индию, а "питерские" - в Африку 1
09.09.2005 "Система" предложила $1 млрд. за индийскую Reliance Telecom 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Economic Times и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1808 27
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 23
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 13
ByCell 26 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13324 8
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech 109 6
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 743 4
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 105 4
Unitech Group 17 4
Reliance Jio Infocomm - Jio Platforms 17 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 383 3
Vodafone India - Vodafone Essar - Hutchison Essar 28 3
Loop Mobile - BPL Mobile Communications - BPL Mobile Cellular - Loop Telecom 17 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 2
Microsoft Corporation 24889 2
Vodafone Group 1384 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 2
MTNL - Mahanagar Telephone Nigam Limited 19 2
Питерская группа связистов 435 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8942 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 777 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
ZTE Corporation 754 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Red Hat 1326 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
AT&T Inc 1684 1
Deutsche Telekom 911 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 227 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1377 1
OpenText - Micro Focus - Novell 872 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 1
Tata Consultancy Services 60 1
Gtel 25 1
EA - Maxis 71 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
Swan Telecom 3 1
Google LLC 11983 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 22 1
America Movil 55 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1122 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Reliance Group - Reliance ADA Group - Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group - Reliance Electric - Reliance Energy 8 2
Альфа-Групп 719 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
Blackstone Group 45 1
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Правительство Индии - FIPB - Foreign Investment Promotion Board - Совет по содействию иностранным инвестициям 21 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3367 7
Судебная система Индии - Верховный суд Индии 32 7
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 112 7
Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 22 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6103 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2033 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5586 2
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 11 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5080 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 204 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 15
Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) - Dravidian Progressive Federation - Дравида Муннетра Кажагам - индийская политическая партия 1 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2269 19
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28340 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21217 17
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1540 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8696 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6556 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1400 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24977 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30715 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11543 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17425 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10276 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12628 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1270 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1393 1
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 64 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8669 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 180 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10138 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9889 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4936 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1047 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9593 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1317 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16468 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7706 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4199 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1074 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14058 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 829 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53467 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3034 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9478 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10858 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2310 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8421 1
Microsoft Windows 15949 2
Google Earth - Google Планета Земля 459 1
Google Android 14321 1
Linux OS 10285 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
NASA Landsat 82 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
BlackBerry Enterprises Services BES - Blackberry Express - BES Express 70 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 930 1
Jeotex - Datawind UbiSlate - Aakash 5 1
Ambani Anil - Амбани Анил 9 5
Полуэктов Андрей 10 4
Розанов Всеволод 47 3
Морошкин Александр 118 3
Наумченко Максим 5 3
Евтушенков Владимир 208 2
Брюквин Юрий 299 2
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 2
Новицкий Евгений 32 2
Лузин Александр 7 2
Копытов Сергей 6 2
Mishra Rajesh Kumar - Мишра Раджеш Кумар 4 2
Изосимов Александр 192 1
Путин Владимир 3254 1
Иванов Сергей 391 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 572 1
Шамолин Михаил 124 1
Фридман Михаил 139 1
Кочетков Владислав 248 1
Зайцева Анна 69 1
Khan Imran - Хан Имран 9 1
Семенцов Всеволод 21 1
Рябов Игорь 27 1
Семенов Кирилл 9 1
Hussein Saddam - Саддам Хусейн 45 1
Сэндберг Шерил - Sandberg Sheryl 25 1
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 1
Цуканова Екатерина 1 1
Sandberg Sheryl - Сандберг Шерил 13 1
Рябоконь Владимир 12 1
Kumar Mishra - Кумар Мишра 3 1
Потехина Ирина 18 1
Nahata Mahendra - Нахата Махендра 1 1
Mehrotra Rajiv - Мехротра Раджив 6 1
Tan Dung Nguyen - Тан Зунг Нгуен 12 1
Индия - Bharat 5559 40
Россия - РФ - Российская федерация 149964 25
Индия - Раджастхан - Раджастан 57 12
Индия - Дели 149 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13420 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1090 4
Норвегия - Королевство 1816 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3152 3
Земля - планета Солнечной системы 10479 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 3
Индия - Махараштра - Мумбаи 114 3
Европа 24414 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1146 2
Африка - Африканский регион 3524 2
Индонезия - Республика 979 2
Бахрейн - Королевство 124 2
Индия - Нью-Дели 86 2
Маврикий - Республика 44 2
Япония 13383 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17546 2
Малайзия 875 2
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 398 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17930 1
Беларусь - Белоруссия 5854 1
Сингапур - Республика 1874 1
Великобритания - Лондон 2391 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1026 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 691 1
Кипр - Республика 571 1
Монголия 355 1
Бурунди - Республика 70 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 617 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 307 1
Ирак - Республика 700 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 87 1
Камбоджа - Королевство 151 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Ирак - Басра 11 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52915 19
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4549 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6312 5
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 459 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10234 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7113 4
Аудит - аудиторский услуги 2836 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3407 3
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 28 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11167 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8765 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5051 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4785 2
U.S. DHS H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 32 1
Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5126 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6480 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5613 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Аренда 2501 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
Лоббизм - Lobbying 95 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8256 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1608 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5751 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2580 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1609 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7997 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 638 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1492 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2512 1
Опцион 102 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1216 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5900 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 448 1
Times 630 8
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5959 2
Telegraph 196 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11317 1
Bloomberg 1327 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Business Standart 5 1
Indian Express 8 1
AFP - Agence France-Presse - Агентство Франс Пресс 35 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 3
Рустелеком ТК 304 2
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