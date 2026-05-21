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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцева Анна

СОБЫТИЯ


21.05.2026 «Гравитон» и X Electronics подписали соглашение о производственном партнерстве 1
27.03.2019 SmartDeal и ГК «Регион» переведут ипотечные сделки на вторичном рынке в «цифру» 1
24.09.2018 Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн» 1
05.09.2013 Mail.ru продала акций Facebook на $525 млн 1
07.08.2013 Офисный телеком рвет привычные контракты 1
13.03.2013 «Яндекс» стал акционером Facebook 1
06.12.2011 Телефон или смартфон: что выбирает бизнес? 1
17.11.2011 Бизнес не хочет вкладываться в ИКТ-инфраструктуру в ожидании кризиса 1
07.11.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 24 октября-7 ноября 2011 г. 1
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 1
18.03.2011 «Билайну» удалось согласовать крупнейшую покупку в истории телекома России 1
14.02.2011 МТС не поможет несогласным акционерам «Комстара» 1
23.09.2010 Акционеры «Комстара» бегут от МТС 1
09.09.2010 Путин выделил $600 млн индийскому сотовому оператору АФК "Системы" 1
04.08.2010 Щеголев станет главным в «Связьинвесте». Рейман продержался 10 лет 1
19.07.2010 МТС зашла в телевизионный кабель 1
13.07.2010 Tieto и "Систематика" поборются за ИТ-"дочку" "ТНК-BP" 1
22.06.2010 «Мегафон» не отдали иностранцам 1
18.02.2010 Рынок мобильного софта переходит на онлайн-каталоги 1
03.12.2009 «Ситроникс» снова не смог 1
13.11.2009 МТС выросли на мобильном интернете и SMS 1
11.11.2009 «Рамблер» уходит с Лондонской биржи 1
13.10.2009 Назначен глава «Электронного правительства» 1
05.10.2009 Россия: Телеком-рынок замедлится в 6 раз 1
07.09.2009 Большая стройка: «Билайн» занял на ШПД и 3G 10 млрд 1
24.08.2009 Акадо: В России появилась первая абсолютная интернет-безлимитка 1
20.07.2009 «Акадо» распрощалась с президентом 1
09.06.2009 Аналитики: ИТ-бюджеты урезали, но больше не будут 1
04.06.2009 Мобильный WiMAX за $200 млн: в России появился новый игрок 1
03.06.2009 MS Axapta 2009 вышла в тяжелые времена 1
25.05.2009 В Москве заработал 3G 1
19.05.2009 «Энвижн Груп»: рост 112%, планы - сохранить выручку 1
24.04.2009 «Ситроникс» и IBS избавляются от нерентабельных бизнесов 1
02.04.2009 Минкомсвязи: пакет мер по поддержке ИТ-отрасли ушел в правительство 1
12.02.2009 Мобильное ТВ захватит Россию и мир 1
11.02.2009 Щеголев: ИТ и телеком обходят нефтянку по доходам 2
12.12.2008 Минкомсвязи: инноваторы не умеют осваивать деньги 1
24.11.2008 ПО в рассрочку: впервые в России 1
20.11.2008 Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус» 1
18.11.2008 Сборочный бизнес «Ситроникса» накрыли убытки 1

Публикаций - 70, упоминаний - 71

Зайцева Анна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Ростелеком - Связьинвест 1719 7
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
Ростелеком 10948 5
МегаФон 10742 5
Microsoft Corporation 25775 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
SAP SE 5601 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Apple Inc 13156 3
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 2
eHouse 68 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
Samsung Electronics 11065 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 2
Masterhost - Мастерхост 55 2
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 75 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 65
Евросеть 1421 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
ОНЭКСИМ ГК 50 2
Беталинк 105 2
Финнам Менеджмент УК 2 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Руснарбанк КБ 9 1
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Востокцемент 15 1
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 12 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Телефон.Ру 92 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
AdWatch Isobar 44 1
Cukurova 97 1
Седьмой Континент 65 1
Volga River One Capital Partners - фонд прямых инвестиций 8 1
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Нарьянмарнефтегаз 10 1
Солидарность 0 1
Ростелеком - Удмурттелеком - Удмурт Телеком 5 1
Велес Капитал 21 1
Регион ГК - Депозитарная компания 1 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Стройкредит АКБ 35 1
Первобанк - Первый объединенный 18 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 23 1
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Правительство Индии - Резервный банк Индии - RBI - Reserve Bank of India - Центральный банк Индии - Государственный банк Индии - SBI - State Bank of India 12 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 136 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Холодильник - Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 334 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 2
Microsoft Windows 2000 8678 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Dynamics 1197 2
Microsoft Exchange Online 113 1
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 108 1
Adobe InDesign 67 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Amazon Kindle 195 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 73 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
МТС 3G-сеть 121 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Microsoft BizTalk Server 107 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
DocsVision Live 8 1
Microsoft Office Live Workspace - Microsoft Office Live Web Designer 25 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Microsoft Windows Live Mail 31 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia Ovi - Nokia Ovi Suite - Nokia Ovi Store 158 1
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 1
BlackBerry OS 180 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 1
Microsoft Windows Live Mesh 6 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Яндекс.Фотки 21 1
Ворыхалов Антон 41 6
Кирюшин Геннадий 91 5
Филиппов Сергей 36 4
Щеголев Игорь 699 4
Брюквин Юрий 300 4
Шамолин Михаил 124 4
Вольпе Борис 92 4
Гирев Андрей 77 3
Усманов Алишер 311 3
Мамут Александр 133 3
Ершова Элеонора 67 2
Толмачева Татьяна 35 2
Филатов Леонид 7 2
Королев Игорь 65 2
Северов Дмитрий 41 2
Савватин Максим 66 2
Саяпина Елена 46 2
Мигачева Ольга 5 2
Тилежинский Вячеслав 4 2
Ускова Ольга 174 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Кусков Денис 221 2
Анкилов Константин 121 2
Беневоленский Евгений 3 2
Асланян Сергей 104 2
Кохановская Елена 20 1
Полищук Ольга 1 1
Калинин Денис 70 1
Розанов Всеволод 47 1
Немшич Борис 23 1
Филиппов Василий 18 1
Юсупов Ренат 125 1
Каменнова Мария 45 1
Савюк Виктор 41 1
Колпаков Антон 57 1
Николаева Мария 3 1
Скворцов Алексей 11 1
Кузовкин Алексей 155 1
Демидов Михаил 134 1
Григорьева Евгения 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Украина 7928 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Европа 24964 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 3
Россия - ПФО - Самарская область 1577 3
Казахстан - Республика 6048 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Египет - Арабская Республика 1100 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
ЦАР - Центральноафриканская Республика 49 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 118 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 30 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 263 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Стерлитамак 81 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Ейский район - Ейск 42 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 17
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 7
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 5
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Аренда 2687 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Вебпланета 4 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
AppleInsider 400 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
InformationWeek 241 1
Открытые системы ИД 176 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Economic Times 43 1
За рулем 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
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IDC - International Data Corporation 4975 4
Рустелеком ТК 305 4
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Gartner - Гартнер 3658 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
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PAC - Pierre Audoin Consultants 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
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Juniper Research 131 1
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Forrester Research 834 1
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СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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