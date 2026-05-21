Индексная книга (каталог) CNews*
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Зайцева Анна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 70, упоминаний - 71
Зайцева Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|Ворыхалов Антон 41 6
|Кирюшин Геннадий 91 5
|Филиппов Сергей 36 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Шамолин Михаил 124 4
|Вольпе Борис 92 4
|Гирев Андрей 77 3
|Усманов Алишер 311 3
|Мамут Александр 133 3
|Ершова Элеонора 67 2
|Толмачева Татьяна 35 2
|Филатов Леонид 7 2
|Королев Игорь 65 2
|Северов Дмитрий 41 2
|Савватин Максим 66 2
|Саяпина Елена 46 2
|Мигачева Ольга 5 2
|Тилежинский Вячеслав 4 2
|Ускова Ольга 174 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Кусков Денис 221 2
|Анкилов Константин 121 2
|Беневоленский Евгений 3 2
|Асланян Сергей 104 2
|Кохановская Елена 20 1
|Полищук Ольга 1 1
|Калинин Денис 70 1
|Розанов Всеволод 47 1
|Немшич Борис 23 1
|Филиппов Василий 18 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Каменнова Мария 45 1
|Савюк Виктор 41 1
|Колпаков Антон 57 1
|Николаева Мария 3 1
|Скворцов Алексей 11 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Демидов Михаил 134 1
|Григорьева Евгения 60 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.