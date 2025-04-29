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Скворцов Алексей



29.04.2025 Inline Technologies расширила портфель отечественных продуктов для автоматизации ИТ-служб 1
03.11.2017 Основные дороги Томской области будут оцифрованы в этом году 1
22.12.2011 Порнодоменам в Рунете объявили войну 1
02.11.2011 Основатель «Мастерхоста» продал свою долю и покидает компанию 1
17.10.2011 Hosting Community запустила сервис создания сайтов Internet Me 1
07.12.2010 Утечка: ICQ теряет пользователей и перевозит серверы в Москву 2
11.11.2010 Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010 1
14.10.2010 Перестал работать крупнейший торрент-трекер Рунета 1
09.09.2010 "Одноклассники.ру" могут купить Ok.ru 1
28.12.2009 «Уборка» в Рунете: новый проект по борьбе с детской порнографией 1
01.10.2009 Четырех пиратов Microsoft посадили в тюрьму 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Скворцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 441 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8858 3
VK - Mail.ru Group 3481 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Ростелеком 9878 1
МегаФон 9188 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5009 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 316 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
AOL Inc - America Online 1868 1
SpyLOG 83 1
Avtomatizatsiya Business Consulting 1 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 924 1
Yandex - Яндекс 7640 1
Microsoft Corporation 24801 1
X Corp - Twitter 2877 1
8421 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2056 1
Cogent Communications 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Rusonyx - Зенон Н.С.П. 48 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
Adobe Systems 1559 1
РБК - Медиамир 53 1
ИндорСофт 4 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Резонанс НПП 372 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 12 1
Томскавтодор ОГКУ 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11958 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5046 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2799 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3321 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 795 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 209 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2977 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5007 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11294 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28678 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12940 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1812 1
ping - скорость отклика сети 141 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7361 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12284 1
Intranet - Интранет - Интрасеть 782 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3134 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20386 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11659 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25880 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1270 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6936 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3383 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2015 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4932 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13630 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3019 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11826 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10752 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12944 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 1
Оцифровка - Digitization 4660 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 626 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2961 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10347 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 495 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3804 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1285 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
QIP - Мессенджер 105 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1827 1
Miranda NG Project - Miranda IM 45 1
Беспалов Евгений 6 2
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 116 1
Королюк Алексей 86 1
Колесников Андрей 88 1
Филатов Леонид 7 1
Гуревич Михаил 40 1
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
Зайцева Анна 69 1
Беневоленский Евгений 3 1
Андреева Екатерина 48 1
Андреев Алексей 22 1
Русинов Владимир 28 1
Поляков Яков 1 1
Ли Юрий 1 1
Воробьев Андрей 171 1
Солдатова Галина 13 1
Кузнецов Антон 13 1
Тарасов Дмитрий 10 1
Страх Александр 44 1
Сапрыкина Юлия 1 1
Окраинец Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147956 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Украина 7658 1
Болгария - Республика 778 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Европа 21891 1
Европа Восточная 3109 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 411 1
Россия - СФО - Томская область - Кривошеинский район 8 1
Сейшелы - Республика Сейшельские Острова 60 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3538 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 2
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 779 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3676 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5891 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4745 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 809 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52271 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6142 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2880 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7060 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4966 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6002 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3555 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5286 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3032 1
Видеокамера - Видеосъёмка 699 1
Вебпланета 4 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
ICQ Business Weekly Report 2 1
IDC - International Data Corporation 4915 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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