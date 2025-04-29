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Скворцов Алексей
Скворцов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 221 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 1
|Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
|VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
|QIP - Мессенджер 105 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1827 1
|Miranda NG Project - Miranda IM 45 1
|Беспалов Евгений 6 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Малофеев Константин 116 1
|Королюк Алексей 86 1
|Колесников Андрей 88 1
|Филатов Леонид 7 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 1
|Зайцева Анна 69 1
|Беневоленский Евгений 3 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Андреев Алексей 22 1
|Русинов Владимир 28 1
|Поляков Яков 1 1
|Ли Юрий 1 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Солдатова Галина 13 1
|Кузнецов Антон 13 1
|Тарасов Дмитрий 10 1
|Страх Александр 44 1
|Сапрыкина Юлия 1 1
|Окраинец Константин 2 1
|Вебпланета 4 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 1
|ICQ Business Weekly Report 2 1
|IDC - International Data Corporation 4915 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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