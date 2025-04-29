Inline Technologies расширила портфель отечественных продуктов для автоматизации ИТ-служб

Универсальный интегратор Inline Technologies и разработчик ESM-платформы для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, заключили партнерское соглашение. Об этом CNews сообщили представители Inline Technologies.

Согласно ему Inline Technologies получает возможность применять программные продукты производителя для автоматизации деятельности организаций и предприятий.

В первую очередь интегратор станет использовать разработанные на базе ESM-платформы решения ITSM (IT Service Management) и ITAM (IT Asset Management) при создании систем корпоративного уровня для автоматизации ИТ-служб, а именно: для организации процесса обслуживания пользователей и организации процесса учета ИТ-активов. Эти продукты SimpleOne созданы в соответствии с лучшими практиками ITIL.

ESM-платформа построена как универсальный конструктор. Это позволяет настраивать ее модули под потребности и понимания конкретной организации. А реализованные в ней элементы no- и low-code обеспечивают пользователям возможность донастраивать модули, используя встроенные шаблоны или создавая собственные.

Отличительной чертой платформы SimpleOne является ее открытость для интеграции за счет большого количества разных способов обмена информацией с внешними системами. Эта характеристика, с точки зрения Inline Technologies, крайне важна, поскольку для обеспечения работоспособности ИТ-систем и стабильной доступности ИТ-сервисов к системам управления процессами и ИТ-активами требуется добавлять и систему мониторинга.

«Нашим главным визави в заказчике является ИТ-служба, на ее потребностях мы фокусируемся прежде всего. Мы стремимся предлагать инструменты, с помощью которых гарантированно будет сформирован сбалансированный ландшафт автоматизации ИТ-подразделения, что в итоге обеспечит эффективное функционирование бизнес-процессов. Уверен, появление в нашем продуктовом портфеле ESM-платформы SimpleOne позволит решать большее количество задач заказчиков с более высоким уровнем кастомизации. А то, что платформа SimpleOne включена в Реестр российского ПО, дает нам возможность беспрепятственно внедрять ее в органах государственной власти», – сказал Алексей Скворцов, директор департамента программных решений Inline Technologies.

«Сотрудничество с Inline Technologies значительно расширяет возможности внедрения наших ESM-решений для заказчиков из государственного и корпоративного секторов. Мы видим большой потенциал совместной работы, особенно в проектах импортозамещения, где требуются гибкие отечественные платформы с широкими вариантами кастомизации. Платформа SimpleOne создавалась именно как универсальный конструктор с низким порогом входа для настройки, что позволяет интеграторам быстро адаптировать ее под специфику заказчика», – сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne.