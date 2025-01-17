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ITG ITglobal.com SimpleOne ESM-платформа



17.01.2025 Компания SimpleOne подвела итоги 2024 года 1
07.08.2024 Банк «Уралсиб» и Мedia-tel внедрили корпоративный портал на базе российской ESM-платформы SimpleOne 1
17.01.2024 ГК Softline осуществила миграцию на отечественную ITSM-систему SimpleOne 1
25.12.2023 SimpleOne анонсировала выход ITAM: нового продукта для учета и управления активами в организации 1
22.12.2023 Сеть магазинов Desport (ex. Decathlon) за три недели внедрила российскую ITSM-систему SimpleOne, способствуя запуску магазинов по всей России 1
28.09.2023 SimpleOne стала членом ассоциации «ИТСМ-форум» 1
27.07.2023 Новинка на платформе SimpleOne: канбан-доска для оптимизации рабочих процессов 2
17.05.2023 SimpleOne и Cleverics стали партнерами 1
24.04.2023 SimpleOne и «Обит» стали партнерами по распространению ITSM- и ESM-решений в российских компаниях 1
14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1
13.03.2023 Повышение прозрачности процессов и уровня сервиса для внутреннего клиента: первые итоги перехода «Ашан» на ИТ-инфраструктуру на базе российской платформы SimpleOne 1
26.09.2022 Российский продуктовый ритейлер мигрировал с ИТ-системы ServiceNow на отечественную SimpleOne 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

ITG и организации, системы, технологии, персоны:

ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 110 11
ServiceNow 88 5
Devoteam Group - Devoteam Consulting - Девотим - Медиа-тел 17 3
8213 2
OpenText - Micro Focus 108 2
SAP SE 5276 1
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Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
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Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
ЦВТ 71 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
Softline - Polymatica - Полиматика 172 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Zabbix SIA - Заббикс 89 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Softline - Инженер ТЦ 68 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
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SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 46 1
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ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITSM - IT Service Management 37 9
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ITAM - IT Asset Management 10 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Red Hat WildFly - Keycloak 30 1
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 31 1
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Чуканов Сергей 63 9
Лялеко Владимир 9 3
Колесов Александр 54 1
Жакашев Илья 7 1
Телегин Михаил 8 1
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Асосков Евгений 3 1
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Вишняков Андрей 5 1
Пугачёва Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 11
Европа 21767 1
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
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Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 1
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itSMF - IT Service Management Forum 33 1
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