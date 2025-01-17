ITG ITglobal.com SimpleOne ESM-платформа
ITG и организации, системы, технологии, персоны:
|Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
|Лента - Монетка - торговая сеть 55 2
|Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
|Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
|Авиапарк ТРЦ 42 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
|Чуканов Сергей 63 9
|Лялеко Владимир 9 3
|Колесов Александр 54 1
|Жакашев Илья 7 1
|Телегин Михаил 8 1
|Шилов Евгений 9 1
|Солоха Антон 1 1
|Строгий Максим 9 1
|Асосков Евгений 3 1
|Миронов Никита 1 1
|Иванов Сергей 388 1
|Иванов Игорь 32 1
|Вишняков Андрей 5 1
|Пугачёва Елена 1 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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