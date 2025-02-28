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Индексная книга (каталог) CNews*
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Телегин Михаил



28.02.2025 «Обит» запускает направление практических решений на базе искусственного интеллекта 1
06.12.2024 «ОБИТ» перевел дистрибьютора ЮСТА на отечественное решение UserGate 1
21.08.2024 «Обит» проводит серьезные изменения в системе управления 1
17.10.2023 «ОБИТ» и DIA Innovation запустили масштабную кампанию по поиску прорывных инновационных решений 1
30.08.2023 Оператор ИТ-решений «ОБИТ» помог «ГЕ газ инжиниринг» локализовать бизнес в России 1
24.04.2023 SimpleOne и «Обит» стали партнерами по распространению ITSM- и ESM-решений в российских компаниях 1
28.12.2022 Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО 1
29.11.2022 «Обит» обеспечила Wi-Fi для ледового катка в общественном пространстве «Флагшток» у домашнего стадиона ФК «Зенит» 1
02.12.2021 Naumen и «Обит» стали стратегическими партнерами 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Телегин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ОБИТ 81 8
Naumen - Наумен 629 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 318 1
DIA Innovation - ДИА-Инновации 2 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 117 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 17 1
Лахта Центр - Газпром-Сити 13 1
GE Gas Engineering - ГЕ Газ Инжиниринг 1 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Газпром ПАО 1346 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 33 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10174 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16051 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6859 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4215 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 422 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6295 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6713 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1114 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 847 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 658 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1394 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 534 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7415 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2024 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1051 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6431 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3018 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10593 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5348 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12590 1
Управляемость - Manageability 1740 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 745 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2794 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
Ладукас Сергей 1 1
Чуканов Сергей 69 1
Строганов Кирилл 4 1
Тимофеев Кирилл 6 1
Зайцев Андрей 49 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2991 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 97 1
Германия - Федеративная Республика 12712 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 267 2
Скаутинг 6 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2941 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5467 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5822 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13683 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5116 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7667 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7009 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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