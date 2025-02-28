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Телегин Михаил
Телегин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ОБИТ 81 8
|Naumen - Наумен 629 2
|UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 318 1
|DIA Innovation - ДИА-Инновации 2 1
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 117 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 1
|Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 2
|Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 2
|ITG - ITglobal.com - SimpleOne ESM-платформа 13 1
|Ладукас Сергей 1 1
|Чуканов Сергей 69 1
|Строганов Кирилл 4 1
|Тимофеев Кирилл 6 1
|Зайцев Андрей 49 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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