Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО

«ОБИТ», ИТ-партнер, пополнил свой портфель услуг сервисом по поддержке еще одного продукта от российского вендора Naumen – платформы для создания интеллектуальных ботов Naumen Erudite. Об этом CNews сообщили представители «ОБИТ».

Пул компетенций «ОБИТ» в области сервисного обслуживания ПО для контакт-центров расширился и теперь включает, помимо техподдержки омниканальной платформы автоматизации контактного центра Naumen Contact Center, техподдержку ИИ-платформы для создания голосовых роботов и чат-ботов Naumen Erudite.

Naumen, российский разработчик решений в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом, и «ОБИТ», провайдер комплексных ИТ- и телекоммуникационных решений для бизнеса, заключили соглашение о стратегическом партнерстве в 2021 г. При этом успешное сотрудничество компаний продолжается более шести лет. «ОБИТ» помог внедрить и взял на себя техподдержку платформы Naumen Contact Center для ряда своих клиентов, среди которых крупнейший в России DIY-ритейлер и ведущий застройщик федерального уровня.

Решение Naumen Erudite использует технологии искусственного интеллекта для создания диалоговых ботов и их внедрения в клиентский сервис компаний. Платформа входит в единый реестр отечественного ПО. Чат-бот и голосовые помощники на Naumen Erudite обрабатывают более 35 млн диалогов с клиентами ежегодно и помогают обеспечивать качественный клиентский сервис в таких компаниях, как банк ДОМ.РФ, «ОТП банк», аптечные сети «Ригла», «Живика» и «Будь здоров», сервис онлайн-платежей «Юмoney», Уральский банк реконструкции и развития, «Мосэнергосбыт».

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«За последний год востребованность отечественных ИТ-продуктов среди наших клиентов выросла в несколько раз, – сказал Михаил Телегин, руководитель коммерческого департамента «ОБИТ». – Импортозамещение в сфере программных продуктов – одна из наиболее приоритетных задач российского бизнеса на сегодняшний день. И мы прикладываем максимум усилий, чтобы помочь своим клиентам решить ее – в той части, где наша ИТ-индустрия может предложить высокоэффективные надежные решения. Наш партнер Naumen – один из примеров такого вендора».