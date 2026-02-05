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Интер РАО Мосэнергосбыт АО
АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на 381 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,3 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО»
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Всего 402 дела, на cумму 70 531 795 093 ₽*
СОБЫТИЯ
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|05.02.2026
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«Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта»
«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» внедрили интеллектуальную систему детекторов автоответчиков на основе предикти
|28.05.2025
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«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN»
истем организаций, от которых зависит благополучие граждан. Именно поэтому для решения этой задачи «Мосэнергосбыт» обратился к «Ростелекому», который с 2006 года является надежным провайдером с
|29.09.2023
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«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ
Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэнергосбыт» внедрил интеллект
|05.09.2023
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В Мосэнергосбыте 60% диалогов с клиентами ведут интеллектуальные боты Naumen
р теперь самостоятельно обрабатывает 41% вызовов клиентам-должникам. Чат-бот и голосовой помощник в Мосэнергосбыте оказывают клиентскую поддержку по целому ряду вопросов: оплате электроэнергии,
|02.11.2022
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«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS
уальности и корректности сведений в Naumen KMS, выросло на 39% и 31% соответственно», — отметили в «Мосэнергосбыте». Специалисты Naumen помогли компании «Мосэнергосбыт» выстроить процесс управл
|07.02.2022
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Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы
Lenovo в «Мосэнергосбыт» Как выяснил CNews, «Мосэнергосбыт» выделил 103,2 млн руб. на закупку се
|22.09.2021
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Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве
ного дома для официального интернет-магазина одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны АО «Мосэнергосбыт». В рамках договоренности Rubetek поставил в интернет-магазин Мосэнергосбыт<
|11.10.2019
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МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии
ологии GPON. Теперь данные с 174 счетчиков в круглосуточном режиме поступают в биллинговую систему «Мосэнергосбыта», обеспечивая компанию актуальной информацией об энергопотреблении жильцами. Н
|02.09.2019
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«Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT
ал связи системы сбора данных. Данные с приборов учёта электроэнергии поступают в систему АСКУЭ АО «Мосэнергосбыт» каждый час, что полностью обеспечивает нужды сбытовой компании по наличию акту
|08.12.2017
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Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»
Naumen объявила о том, что в рамках развития единого контактного центра на базе «Мосэнергосбыта» (группа «Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен опер
|12.05.2016
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Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.
«Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер
|22.11.2013
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«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» начали сотрудничество в сфере управления потреблением электроэнергии
«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» объявили о начале сотрудничества в области разработки и продвижения систем мон
|23.07.2013
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«Астерос» построила единую корпоративную сеть связи для «Мосэнергосбыта»
Группа «Астерос» создала единую корпоративную сеть связи для компании «Мосэнергосбыт». Проект позволил российскому поставщику электроэнергии и энергоснабжения оптимизировать рабочие процессы, сократить затраты на внутренние звонки между территориальными подразделе
|30.01.2013
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Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта»
завершении аттестационных испытаний объектов информатизации корпоративного удостоверяющего центра «Мосэнергосбыт». Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта специалистам Leta необходим
|09.06.2012
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«Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта»
твия с конечными потребителями через интернет. Проект по внедрению электронного документооборота в «Мосэнергосбыте» стартовал еще в 2006 г., когда заказчиком в качестве основы СЭД была выбрана
|15.12.2011
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ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security
Компании ARinteg сообщила о поставке компании «Мосэнергосбыт», российскому энергосбытовому предприятию, лицензий на использование решения дл
|25.10.2011
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«Мосэнергосбыт» ищет ИТ-директора
В обязанности ИТ-директора «Мосэнергосбыт» будут входить обеспечение бесперебойной работы уже имеющихся информационных систем, ЦОДов, серверов, инфраструктуры и каналов передачи данных, организация техподдержки пользовате
|08.06.2010
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«Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта»
Компании «Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» завершили комплексный проект по созданию центра обработки
|23.06.2009
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«Мосэнергосбыт» оптимизировал систему управления поддержкой ИТ-услуг
ия. На третьем этапе система управления поддержкой ИТ-услуг была интегрирована с использующимися в «Мосэнергосбыте» информационными системами: внутренним веб-порталом; единым корпоративным спра
|02.04.2009
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«Мосэнергосбыт» внедряет биллинговую систему на платформе Oracle
«Мосэнергосбыт» реализует масштабный проект по созданию современной информационной системы по
|30.01.2009
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«Мосэнергосбыт» построил платежную систему на платформе Kabira
тизированной информационной системы «Платежная система энергосбытовой компании» (АИС ПСЭК) для ОАО «Мосэнергосбыт». Проект реализуется в рамках программы модернизации информационных систем «Мос
|29.01.2009
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Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»
м, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт», интегрированная в работу контактного центра (КЦ) компании. Построение CRM-сис
|14.01.2009
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«Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock
ОАО «Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по созданию системы защиты от в
|22.04.2008
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«Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» модернизируют контакт-центр
«Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении первого этапа проекта по с
|14.04.2008
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«Мосэнергосбыт» модернизирует ИС на базе бизнес-приложений Oracle
непрерывное функционирование основных бизнес-процессов компании. В рамках программы модернизации в «Мосэнергосбыте» создается комплексная система управления предприятием с целью упорядочить про
|26.03.2008
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TopS BI создал АИС «Личный кабинет клиента» для «Мосэнергосбыта»
ла проект по разработке автоматизированной информационной системы «Личный кабинет клиента» для ОАО «Мосэнергосбыт». Технологической основой системы стали СУБД Oracle Database 10g Release 2 Ente
|07.11.2007
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«Мосэнергосбыт» модернизирует информационные системы: семь проектов
в течение 2008 г. С целью упорядочения процесса консолидации финансовых и управленческих данных в «Мосэнергосбыте» планируется внедрить комплексную систему управления предприятием. Новое решен
Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:
|Зайцев Андрей 50 7
|Зобнин Алексей 18 3
|Буланкин Сергей 12 3
|Курбакова Людмила 5 3
|Истомина Татьяна 4 3
|Анохина Евгения 6 3
|Атясова Светлана 5 3
|Зыкина Ольга 3 3
|Ким Дмитрий 73 2
|Лебедев Александр 50 2
|Сорокин Алексей 16 2
|Грибов Андрей 74 2
|Козлов Михаил 182 2
|Огородников Антон 7 2
|Граборов Антон 26 2
|Стрельцов Геннадий 2 2
|Головин Леонид 26 2
|Филиппская Екатерина 6 2
|Усевич Мария 6 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Сухова Ольга 4 2
|Баукова Наталья 10 2
|Николаев Константин 17 2
|Денисова Наталья 8 2
|Краснова Анна 6 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Скляров Евгений 7 2
|Митин Павел 2 2
|Фролова Елена 4 2
|Выдыш Евгений 3 2
|Машкова Галина 2 2
|Любимова Екатерина 2 2
|Даньшина Елена 4 2
|Патрахова Маргарита 3 2
|Богачева Ольга 2 2
|Некрасова Елена 4 2
|Сункин Антон 2 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Сикора Ольга 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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