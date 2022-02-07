Интер РАО - Мосэнергосбыт АО

АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на 381 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,3 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО»