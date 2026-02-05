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Интер РАО Мосэнергосбыт АО

Интер РАО - Мосэнергосбыт АО

АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на 381 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,3 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО»

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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05.02.2026 «Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта»

«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» внедрили интеллектуальную систему детекторов автоответчиков на основе предикти
28.05.2025 «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN»

истем организаций, от которых зависит благополучие граждан. Именно поэтому для решения этой задачи «Мосэнергосбыт» обратился к «Ростелекому», который с 2006 года является надежным провайдером с
29.09.2023 «Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэнергосбыт» внедрил интеллект
05.09.2023 В Мосэнергосбыте 60% диалогов с клиентами ведут интеллектуальные боты Naumen

р теперь самостоятельно обрабатывает 41% вызовов клиентам-должникам. Чат-бот и голосовой помощник в Мосэнергосбыте оказывают клиентскую поддержку по целому ряду вопросов: оплате электроэнергии,
02.11.2022 «Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS

уальности и корректности сведений в Naumen KMS, выросло на 39% и 31% соответственно», — отметили в «Мосэнергосбыте». Специалисты Naumen помогли компании «Мосэнергосбыт» выстроить процесс управл
07.02.2022 Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы

Lenovo в «Мосэнергосбыт» Как выяснил CNews, «Мосэнергосбыт» выделил 103,2 млн руб. на закупку се
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве

ного дома для официального интернет-магазина одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны АО «Мосэнергосбыт». В рамках договоренности Rubetek поставил в интернет-магазин Мосэнергосбыт<
11.10.2019 МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии

ологии GPON. Теперь данные с 174 счетчиков в круглосуточном режиме поступают в биллинговую систему «Мосэнергосбыта», обеспечивая компанию актуальной информацией об энергопотреблении жильцами. Н
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT

ал связи системы сбора данных. Данные с приборов учёта электроэнергии поступают в систему АСКУЭ АО «Мосэнергосбыт» каждый час, что полностью обеспечивает нужды сбытовой компании по наличию акту
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»

Naumen объявила о том, что в рамках развития единого контактного центра на базе «Мосэнергосбыта» (группа «Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен опер
12.05.2016 Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.

«Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер

22.11.2013 «Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» начали сотрудничество в сфере управления потреблением электроэнергии

«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» объявили о начале сотрудничества в области разработки и продвижения систем мон
23.07.2013 «Астерос» построила единую корпоративную сеть связи для «Мосэнергосбыта»

Группа «Астерос» создала единую корпоративную сеть связи для компании «Мосэнергосбыт». Проект позволил российскому поставщику электроэнергии и энергоснабжения оптимизировать рабочие процессы, сократить затраты на внутренние звонки между территориальными подразделе
30.01.2013 Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта»

завершении аттестационных испытаний объектов информатизации корпоративного удостоверяющего центра «Мосэнергосбыт». Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта специалистам Leta необходим
09.06.2012 «Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта»

твия с конечными потребителями через интернет. Проект по внедрению электронного документооборота в «Мосэнергосбыте» стартовал еще в 2006 г., когда заказчиком в качестве основы СЭД была выбрана

15.12.2011 ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security

Компании ARinteg сообщила о поставке компании «Мосэнергосбыт», российскому энергосбытовому предприятию, лицензий на использование решения дл
25.10.2011 «Мосэнергосбыт» ищет ИТ-директора

В обязанности ИТ-директора «Мосэнергосбыт» будут входить обеспечение бесперебойной работы уже имеющихся информационных систем, ЦОДов, серверов, инфраструктуры и каналов передачи данных, организация техподдержки пользовате
08.06.2010 «Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта»

Компании «Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» завершили комплексный проект по созданию центра обработки
23.06.2009 «Мосэнергосбыт» оптимизировал систему управления поддержкой ИТ-услуг

ия. На третьем этапе система управления поддержкой ИТ-услуг была интегрирована с использующимися в «Мосэнергосбыте» информационными системами: внутренним веб-порталом; единым корпоративным спра
02.04.2009 «Мосэнергосбыт» внедряет биллинговую систему на платформе Oracle

«Мосэнергосбыт» реализует масштабный проект по созданию современной информационной системы по

30.01.2009 «Мосэнергосбыт» построил платежную систему на платформе Kabira

тизированной информационной системы «Платежная система энергосбытовой компании» (АИС ПСЭК) для ОАО «Мосэнергосбыт». Проект реализуется в рамках программы модернизации информационных систем «Мос
29.01.2009 Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»

м, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт», интегрированная в работу контактного центра (КЦ) компании. Построение CRM-сис
14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock

ОАО «Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по созданию системы защиты от в
22.04.2008 «Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» модернизируют контакт-центр

«Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении первого этапа проекта по с
14.04.2008 «Мосэнергосбыт» модернизирует ИС на базе бизнес-приложений Oracle

непрерывное функционирование основных бизнес-процессов компании. В рамках программы модернизации в «Мосэнергосбыте» создается комплексная система управления предприятием с целью упорядочить про
26.03.2008 TopS BI создал АИС «Личный кабинет клиента» для «Мосэнергосбыта»

ла проект по разработке автоматизированной информационной системы «Личный кабинет клиента» для ОАО «Мосэнергосбыт». Технологической основой системы стали СУБД Oracle Database 10g Release 2 Ente
07.11.2007 «Мосэнергосбыт» модернизирует информационные системы: семь проектов

в течение 2008 г. С целью упорядочения процесса консолидации финансовых и управленческих данных в «Мосэнергосбыте» планируется внедрить комплексную систему управления предприятием. Новое решен

Публикаций - 111, упоминаний - 182

Интер РАО и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 18
Ростелеком 10948 17
Oracle Corporation 7074 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
9594 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 6
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 5
Microsoft Corporation 25774 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 4
МегаФон 10742 4
Cisco Systems 5372 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 4
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 4
Системы документооборота 522 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Huawei 4675 3
Lenovo Group 2446 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Telegram Group 2940 3
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 53 2
Газпром межрегионгаз - Газпром МРГ 114 2
Oracle Siebel Systems 519 2
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 2
Системы и Проекты ГК 40 2
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 2
Minervasoft - Пантеон Ай 22 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
Почта России ПАО 2370 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 8
МКБ - Московский кредитный банк 657 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 6
НСПК - Национальная система платежных карт 948 6
Ингосстрах СПАО 478 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 5
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 5
Миэль ГК 38 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 4
Альфа-Банк 1979 4
Hyundai Motor Company 436 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Visa International 1993 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Мосэнерго ПАО 132 4
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 3
Мособлгаз ГУП МО 28 3
Главстрой 18 3
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 63 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 3
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
Бизнес кар СП 20 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Евросеть 1421 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Администрация Санкт-Петербурга - Жилищный комитет Санкт-Петербурга - ЕИРЦ Санкт-Петербурга - ВЦКП Жилищное хозяйство - ВЦКП ГУП - Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства - ЕИРЦ Петроэлектросбыт 31 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Фонд капитального ремонта 21 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ECCA - European Customer Contact Alliance - ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 31
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 15
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 14
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КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 427 7
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 7
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4601 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 10
Google Android 15243 7
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 7
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 7
Apple iOS 8583 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 6
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 6
Oracle Utilities 38 5
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 5
TmaxSoft Tibero DBMS 45 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 29 4
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 4
TmaxSoft JEUS 10 4
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 4
Apple iPad 4011 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 3
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Naumen Omni-Channel 8 3
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 3
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 45 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 3
Ростелеком - ГОСТ VPN - Gost VPN 60 2
Atlassian - Confluence 183 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA - ROBotic INtelligence 52 2
TmaxSoft OpenFrame 9 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 2
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 2
Правительство Москвы - Электронный дом Москва 32 2
Notion Labs - Notion 56 2
Minervasoft - Minerva Knowledge - Minerva Learn 15 2
Minervasoft - Minerva Result 13 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 2
Зайцев Андрей 50 7
Зобнин Алексей 18 3
Буланкин Сергей 12 3
Курбакова Людмила 5 3
Истомина Татьяна 4 3
Анохина Евгения 6 3
Атясова Светлана 5 3
Зыкина Ольга 3 3
Ким Дмитрий 73 2
Лебедев Александр 50 2
Сорокин Алексей 16 2
Грибов Андрей 74 2
Козлов Михаил 182 2
Огородников Антон 7 2
Граборов Антон 26 2
Стрельцов Геннадий 2 2
Головин Леонид 26 2
Филиппская Екатерина 6 2
Усевич Мария 6 2
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Баукова Наталья 10 2
Николаев Константин 17 2
Денисова Наталья 8 2
Краснова Анна 6 2
Анисимова Ольга 5 2
Скляров Евгений 7 2
Митин Павел 2 2
Фролова Елена 4 2
Выдыш Евгений 3 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Даньшина Елена 4 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Некрасова Елена 4 2
Сункин Антон 2 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Сикора Ольга 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 46
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 9
Европа 24962 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 4
Южная Корея - Республика 7051 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Сингапур - Республика 1953 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Ближний Восток 3154 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 2
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
Россия - УФО - Челябинская область - Копейск 69 1
Россия - Бородино 45 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 45 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 44
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Энергетика - Energy - Energetically 5855 15
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 101 10
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 7
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 6
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 5
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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 4
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IDG - International Data Group 117 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
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Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 24 2
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 1
Государственный Русский музей 52 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
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РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 5
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 3
Oracle AppsForum 24 3
Docflow 148 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Capture the Flag - CTF 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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