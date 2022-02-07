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Интер РАО Мосэнергосбыт АО
АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на 381 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,3 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО»
Интер РАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зайцев Андрей 42 7
|Сорокин Алексей 11 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Стрельцов Геннадий 2 2
|Огородников Антон 4 2
|Кузнецов Александр 85 2
|Сухова Ольга 4 2
|Граборов Антон 13 2
|Буланкин Сергей 8 2
|Краснова Анна 6 2
|Ким Дмитрий 33 2
|Николаев Константин 10 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Головин Леонид 25 2
|Козлов Михаил 167 2
|Скляров Евгений 5 2
|Усевич Мария 5 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Грибов Андрей 72 2
|Денисова Наталья 7 2
|Бойко Андрей 37 1
|Толкачев Алексей 4 1
|Земков Сергей 156 1
|Матвиенко Валентина 104 1
|Морозов Вячеслав 15 1
|Попов Андрей 80 1
|Гимранов Ринат 61 1
|Овчинников Сергей 30 1
|Андреев Владимир 83 1
|Торбахов Александр 54 1
|Шадаев Максут 443 1
|Новиков Павел 68 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Аршавский Анджей 28 1
|Валиуллин Адель 9 1
|Пермяков Артем 8 1
|Сирота Юрий 42 1
|Каштанов Дмитрий 27 1
|Гусев Дмитрий 51 1
|Бартунов Олег 32 1
|Gartner 3286 2
|IDC - International Data Corporation 4606 1
|Juniper Research 465 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 665 1
|CNews ИТ-инфраструктура 39 1
|МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 2
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3226 1
Ключевых фраз выявлено - 1177568, в очереди разбора - 983207.
Создано именных указателей - 71720.
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