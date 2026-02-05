Интер РАО - Мосэнергосбыт АО

«Ростелеком» повысил эффективность исходящих звонков контакт-центра «Мосэнергосбыта» «Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» внедрили интеллектуальную систему детекторов автоответчиков на основе предикти

«Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных «Мосэнергосбыта» с помощью «ГОСТ VPN» истем организаций, от которых зависит благополучие граждан. Именно поэтому для решения этой задачи «Мосэнергосбыт» обратился к «Ростелекому», который с 2006 года является надежным провайдером с

«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэнергосбыт» внедрил интеллект

В Мосэнергосбыте 60% диалогов с клиентами ведут интеллектуальные боты Naumen р теперь самостоятельно обрабатывает 41% вызовов клиентам-должникам. Чат-бот и голосовой помощник в Мосэнергосбыте оказывают клиентскую поддержку по целому ряду вопросов: оплате электроэнергии,

«Мосэнергосбыт» внедрил в своем контактном центре решение для управления знаниями Naumen KMS уальности и корректности сведений в Naumen KMS, выросло на 39% и 31% соответственно», — отметили в «Мосэнергосбыте». Специалисты Naumen помогли компании «Мосэнергосбыт» выстроить процесс управл

Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы Lenovo в «Мосэнергосбыт» Как выяснил CNews, «Мосэнергосбыт» выделил 103,2 млн руб. на закупку се

Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве ного дома для официального интернет-магазина одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны АО «Мосэнергосбыт». В рамках договоренности Rubetek поставил в интернет-магазин Мосэнергосбыт<

МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии ологии GPON. Теперь данные с 174 счетчиков в круглосуточном режиме поступают в биллинговую систему «Мосэнергосбыта», обеспечивая компанию актуальной информацией об энергопотреблении жильцами. Н

«Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT ал связи системы сбора данных. Данные с приборов учёта электроэнергии поступают в систему АСКУЭ АО «Мосэнергосбыт» каждый час, что полностью обеспечивает нужды сбытовой компании по наличию акту

Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта» Naumen объявила о том, что в рамках развития единого контактного центра на базе «Мосэнергосбыта» (группа «Интер РАО») внедрена российская система управления рабочей нагрузкой Naumen Workforce Management (WFM). Благодаря автоматизации процессов планирования рабочих смен опер

Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок. «Мосэнергосбыт» является крупнейшей среди 8 энергосбытовых компаний, входящих в группу «Интер

«Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» начали сотрудничество в сфере управления потреблением электроэнергии «Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» объявили о начале сотрудничества в области разработки и продвижения систем мон

«Астерос» построила единую корпоративную сеть связи для «Мосэнергосбыта» Группа «Астерос» создала единую корпоративную сеть связи для компании «Мосэнергосбыт». Проект позволил российскому поставщику электроэнергии и энергоснабжения оптимизировать рабочие процессы, сократить затраты на внутренние звонки между территориальными подразделе

Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта» завершении аттестационных испытаний объектов информатизации корпоративного удостоверяющего центра «Мосэнергосбыт». Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта специалистам Leta необходим

«Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта» твия с конечными потребителями через интернет. Проект по внедрению электронного документооборота в «Мосэнергосбыте» стартовал еще в 2006 г., когда заказчиком в качестве основы СЭД была выбрана

ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security Компании ARinteg сообщила о поставке компании «Мосэнергосбыт», российскому энергосбытовому предприятию, лицензий на использование решения дл

«Мосэнергосбыт» ищет ИТ-директора В обязанности ИТ-директора «Мосэнергосбыт» будут входить обеспечение бесперебойной работы уже имеющихся информационных систем, ЦОДов, серверов, инфраструктуры и каналов передачи данных, организация техподдержки пользовате

«Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта» Компании «Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» завершили комплексный проект по созданию центра обработки

«Мосэнергосбыт» оптимизировал систему управления поддержкой ИТ-услуг ия. На третьем этапе система управления поддержкой ИТ-услуг была интегрирована с использующимися в «Мосэнергосбыте» информационными системами: внутренним веб-порталом; единым корпоративным спра

«Мосэнергосбыт» внедряет биллинговую систему на платформе Oracle «Мосэнергосбыт» реализует масштабный проект по созданию современной информационной системы по

«Мосэнергосбыт» построил платежную систему на платформе Kabira тизированной информационной системы «Платежная система энергосбытовой компании» (АИС ПСЭК) для ОАО «Мосэнергосбыт». Проект реализуется в рамках программы модернизации информационных систем «Мос

Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте» м, что на платформе Oracle Siebel CRM создана система управления взаимоотношениями с клиентами ОАО «Мосэнергосбыт», интегрированная в работу контактного центра (КЦ) компании. Построение CRM-сис

«Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock ОАО «Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» завершили проект по созданию системы защиты от в

«Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» модернизируют контакт-центр «Мосэнергосбыт» и компания «Инфосистемы Джет» сообщили о завершении первого этапа проекта по с

«Мосэнергосбыт» модернизирует ИС на базе бизнес-приложений Oracle непрерывное функционирование основных бизнес-процессов компании. В рамках программы модернизации в «Мосэнергосбыте» создается комплексная система управления предприятием с целью упорядочить про

TopS BI создал АИС «Личный кабинет клиента» для «Мосэнергосбыта» ла проект по разработке автоматизированной информационной системы «Личный кабинет клиента» для ОАО «Мосэнергосбыт». Технологической основой системы стали СУБД Oracle Database 10g Release 2 Ente