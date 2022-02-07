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Интер РАО Мосэнергосбыт АО

Интер РАО - Мосэнергосбыт АО

АО «Мосэнергосбыт» – одна из крупнейших энергосбытовых компаний России, реализующая около 8,7% всей потребляемой в стране электроэнергии. Как Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории московского региона, «Мосэнергосбыт» поставляет электрическую энергию на 381 тыс. объектов предприятий и организаций и более 8,3 млн бытовых потребителей Москвы и Московской области. Входит в Группу компаний «Интер РАО»


07.02.2022 Главный поставщик электричества для Москвы и области потратит 100 млн руб. на китайские серверы
22.09.2021 Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве
11.10.2019 МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии
02.09.2019 «Билайн» реализовал пилот умного учета электроэнергии на базе NB-IoT
08.12.2017 Naumen оптимизировала управление рабочей нагрузкой контакт-центра «Мосэнергосбыта»
12.05.2016 Как «Мосэнергосбыт» автоматизировал работу контакт-центра на базе ведущих отечественных разработок.
22.11.2013 «Ростелеком» и «Мосэнергосбыт» начали сотрудничество в сфере управления потреблением электроэнергии
23.07.2013 «Астерос» построила единую корпоративную сеть связи для «Мосэнергосбыта»
30.01.2013 Leta завершила аттестацию объектов информатизации удостоверяющего центра «Мосэнергосбыта»
09.06.2012 «Системы и Проекты» построили СЭД и веб-портал взаимодействия с клиентами для «Мосэнергосбыта»
15.12.2011 ИС «Мосэнергосбыта» под защитой Kaspersky Enterprise Space Security
25.10.2011 «Мосэнергосбыт» ищет ИТ-директора
08.06.2010 «Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта»
23.06.2009 «Мосэнергосбыт» оптимизировал систему управления поддержкой ИТ-услуг
02.04.2009 «Мосэнергосбыт» внедряет биллинговую систему на платформе Oracle
30.01.2009 «Мосэнергосбыт» построил платежную систему на платформе Kabira
29.01.2009 Oracle Siebel CRM внедрили в «Мосэнергосбыте»
14.01.2009 «Мосэнергосбыт» защитился от утечек данных с помощью Zlock
22.04.2008 «Мосэнергосбыт» и «Инфосистемы Джет» модернизируют контакт-центр
14.04.2008 «Мосэнергосбыт» модернизирует ИС на базе бизнес-приложений Oracle
26.03.2008 TopS BI создал АИС «Личный кабинет клиента» для «Мосэнергосбыта»
07.11.2007 «Мосэнергосбыт» модернизирует информационные системы: семь проектов

Публикаций - 88, упоминаний - 150

Интер РАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5952 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8218 14
Naumen - Наумен 451 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1487 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8692 8
Инфосистемы Джет 861 8
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 965 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7639 5
Oracle Россия и СНГ 216 5
TmaxSoft 46 4
Microsoft Corporation 22242 4
Cisco Systems 4698 4
5734 4
ГКС - Группа компаний Систематика 296 4
1С-ИжТиСи 22 4
1С-Битрикс - Bitrix 421 4
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 512 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6417 3
IBM - International Business Machines Corp 8856 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1100 3
Yandex - Яндекс 4897 2
Directum - Директум 822 2
Парус Корпорация 429 2
Астерос - Asteros 602 2
Lenovo Group 2040 2
Крок - Croc 1602 2
SAP SE 4497 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3852 2
Huawei 3125 2
HP - Hewlett-Packard 3552 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1219 2
Docsvision - ДоксВижн 948 2
Genesys 197 2
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 376 2
Dialog - Диалог 480 2
Diasoft - Диасофт 525 1
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 564 1
Айтеко - iTeco 898 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 282 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2059 9
Почта России ПАО 1838 8
ПСБ - Промсвязьбанк 665 8
МКБ - Московский кредитный банк 315 7
Ингосстрах СПАО 300 6
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 31 5
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 58 5
OTP Group - ОТП Банк 155 5
UniCredit - ЮниКредит Банк 177 5
Мосэнерго ПАО 112 4
Visa International 1714 4
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 4
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 224 4
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 30 4
Альфа-Банк 1445 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 761 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 821 4
Hyundai Motor 301 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1663 4
НСПК - Национальная система платежных карт 282 4
Русский стандарт Банк 366 3
РСХБ - Россельхозбанк 223 3
Евросеть 1392 3
ВТБ - ВТБ24 647 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Главстрой 7 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 158 3
Бинбанк 190 3
Сургутнефтегаз - СНГ 192 3
Банк Россия 69 3
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 81 3
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 33 3
Роснефть НК 426 3
ФосАгро 72 3
ГПБ - Газпромбанк 831 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 3
РЖД - Российские железные дороги 1426 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 248 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 939 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3115 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7793 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1191 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2310 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1880 3
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 10 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2233 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 17 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 55 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 104 1
НПС - Национальный платежный совет 24 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9781 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2115 1
Президент Российской Федерации 3335 1
Правительство Москвы 1550 1
Администрация Президента РФ 884 1
Мосгортранс ГУП 86 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 95 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 534 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 176 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 728 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 70 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 209 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 558 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1947 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1419 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1019 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 664 1
Федеральное казначейство России 1231 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 268 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1295 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 223 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 194 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20466 14
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 518 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1721 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6046 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2240 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1377 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4580 6
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Naumen Contact Center - Naumen Phone 111 8
Google Android 11788 6
Apple iOS 6341 6
Oracle Siebel CRM 200 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2213 4
TmaxSoft Tibero 42 4
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 4
Apple iPad 3593 4
TmaxSoft JEUS 10 4
Naumen Erudite 14 4
Oracle Utilities 28 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 1027 3
Oracle Retail 57 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 3
Apple - App Store 2399 3
Oracle Communications 21 3
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 14 3
Google Play - Google Store - Android Market 2686 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 374 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 56 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 71 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 615 2
Naumen Omni-Channel 7 2
VK - Mail.ru Деньги 72 2
TmaxSoft OpenFrame 9 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 710 2
Kaspersky Enterprise Space Security 45 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 2
Oracle СУБД 223 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 924 1
UniCredit Mobile 16 1
Biglion - Биглион 53 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 47 1
ФИАС - Федеральная информационная адресная система 38 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 168 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 131 1
BMC Remedy ITSM Suite 30 1
UniCredit Enter 17 1
Oracle Fusion Middleware 201 1
Зайцев Андрей 42 7
Сорокин Алексей 11 2
Филиппская Екатерина 5 2
Стрельцов Геннадий 2 2
Огородников Антон 4 2
Кузнецов Александр 85 2
Сухова Ольга 4 2
Граборов Антон 13 2
Буланкин Сергей 8 2
Краснова Анна 6 2
Ким Дмитрий 33 2
Николаев Константин 10 2
Строгалин Алексей 3 2
Головин Леонид 25 2
Козлов Михаил 167 2
Скляров Евгений 5 2
Усевич Мария 5 2
Анисимова Ольга 5 2
Грибов Андрей 72 2
Денисова Наталья 7 2
Бойко Андрей 37 1
Толкачев Алексей 4 1
Земков Сергей 156 1
Матвиенко Валентина 104 1
Морозов Вячеслав 15 1
Попов Андрей 80 1
Гимранов Ринат 61 1
Овчинников Сергей 30 1
Андреев Владимир 83 1
Торбахов Александр 54 1
Шадаев Максут 443 1
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Бикташев Ильдар 10 1
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Каштанов Дмитрий 27 1
Гусев Дмитрий 51 1
Бартунов Олег 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 104428 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32715 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5209 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12088 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11241 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44969 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13044 4
Бразилия - Федеративная Республика 1925 4
Беларусь - Белоруссия 3421 3
Сингапур - Республика 1560 3
Европа 10852 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 471 2
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 479 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 573 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 416 2
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 656 2
Россия - ЦФО - Калужская область 753 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 978 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 824 2
Южная Корея - Республика 4035 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12870 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1191 2
Финляндия - Финляндская Республика 1712 1
Россия - Бородино 36 1
Польша - Республика 1533 1
Того - Тоголезская Республика 21235 1
Америка 1975 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 121 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1969 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2010 1
Литва - Литовская Республика 538 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 283 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 690 1
Чехия - Чешская Республика 1021 1
Грузия 1051 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 882 1
Иран - Исламская Республика Иран 944 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Египет - Арабская Республика 677 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1036 9
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 80 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2959 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3771 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4072 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 506 3
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10827 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10543 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1635 3
Страхование - Страховое дело 1138 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3083 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 1745 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 3350 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8304 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1731 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 767 2
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2507 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1753 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1594 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 730 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 22 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 517 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1022 1
Русский язык 4325 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 324 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 972 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1390 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1363 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 230 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 228 1
Экономический эффект 621 1
SAP Best Practices 4 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 70 1
КПД - Коэффициент полезного действия 189 1
Аутсорсинг 954 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 325 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 80 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 873 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10427 3
TAdviser - Центр выбора технологий 239 1
Thomson Reuters - Рейтер 5722 1
WSJ - The Wall Street Journal 1220 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 603 1
Коммерсантъ - Издательский дом 847 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Открытые системы ИД 155 1
Gartner 3286 2
IDC - International Data Corporation 4606 1
Juniper Research 465 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 665 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 17 2
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 3226 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1438 4
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 3
Oracle AppsForum 21 3
Docflow 116 2
ECCCSA - European Contact Centre and Customer Service Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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Создано именных указателей - 71720.
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