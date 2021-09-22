Разделы

Интеграция Внедрения Электроника
|

Мосэнергосбыт и Rubetek заключили соглашение о сотрудничестве

Российский производитель IoT-решений Rubetek выступил поставщиком устройств умного дома для официального интернет-магазина одной из крупнейших энергосбытовых компаний страны АО «Мосэнергосбыт».

В рамках договоренности Rubetek поставил в интернет-магазин Мосэнергосбыт 42 наименования устройств. Ассортимент продукции включает товары в категориях: безопасность, освещение, видеонаблюдение, климат, электропитание, а также готовые комплекты смарт-решений, закрывающие наиболее распространенные потребительские запросы.

Представленные в интернет-магазине продукты позволят создать систему умного дома с нуля и встроить в нее уже имеющиеся домашние электроприборы. Функционал линейки включает сервисы автоматизации жилья, такие как управление из мобильного приложения, защита от протечек, возможность управления светом и климатом.

«Сегодня на рынок умного дома выходят игроки, для которых автоматизация жилья это новое направление. Мы видим все больше успешных примеров, когда диверсификация услуг позволила обеспечить клиентов более полным и комплексным сервисом. Мы приветствуем эти инициативы, способствующие развитию IoT-индустрии России», — отмечает Екатерина Пархомец, руководитель B2C-направления Rubetek.

Сектор устройств домашней автоматизации является одним из наиболее быстрорастущих. В августе компания Rubetek провела опрос среди россиян в возрасте от 18 от 65 лет с целью выяснить, сколько человек считают наличие умного дома значимым фактором при выборе квартиры. Почти все опрошенные (97%) сообщили, что хотели бы, чтобы их новое жилье было в той или иной степени оснащено «умной» начинкой. 45% предпочли бы, чтобы квартиры и места общего пользования были оснащены полноценной экосистемой устройств «умного дома», 34% хотели бы, чтобы с помощью «умных» гаджетов решался ряд конкретных задач, таких как управление климатом.

Дарья Лебедева

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России строят ИИ, который найдет в Сети незаконные карикатуры и фальсификацию истории и посоветует властям, как с ними быть

На детсадовцев и школьников Москвы заведут электронные досье

С октября поездку на метро в Москве можно будет оплатить «лицом»

Вице-президент Сбербанка: 90% наших кредитов будет выдавать искусственный интеллект

«Челябинвестбанк» перевел 1,5 тыс. сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций

Российская финансовая разведка строит систему для слежки за операциями с биткоинами

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Почему нужна двухфакторная аутентификация и какой способ выбрать

Лучшие ручные миксеры для дома: хиты продаж

Обзор Dell S2522HG: монитор для гейминга на высоких скоростях

Показать еще

Наука

Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

Четвертое состояние вещества в новой форме — путь к изучению квантовых странностей

Кристаллы времени — не научная фантастика, а прорыв в квантовых компьютерах
Показать еще
GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021 Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture