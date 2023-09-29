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«Мосэнергосбыт» улучшает клиентский опыт с помощью речевых технологий группы ЦРТ

Технологии синтеза и распознавания речи группы компаний ЦРТ помогли заговорить роботам АО «Мосэнергосбыт» — российской энергосбытовой компании. «Мосэнергосбыт» внедрил интеллектуальных ассистентов в каналы коммуникаций с потребителями. Также технологии ЦРТ применяются в роботе, который помогает обзванивать клиентов с задолженностью, напоминая о графике оплаты. Кроме того, «Мосэнергосбыт» использует речевую аналитику группы ЦРТ для повышения качества обслуживания в контактном центре.

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Технологии синтеза, распознавания речи, речевая аналитика, позволили увеличить эффективность контактного центра, улучшить клиентский опыт. В речевой аналитике мы уже поддерживаем возможность обработки максимальных объемов речевых и текстовых данных, а алгоритмы машинного обучения помогают непрерывно наращивать возможности — позитивно влиять на предложение новых продуктов, увеличивать лояльность клиентов. Мы продолжаем развивать наши решения, чтобы бизнес-показатели и экономический эффект от внедрения речевых технологий непрерывно наращивались».

Представители «Мосэнергосбыта» отметили: «Мы используем речевые технологии ЦРТ уже более семи лет. На основе синтеза и распознавания речи работает сервис, который позволяет принимать показания счетчиков электроэнергии голосом — можно позвонить в контактный центр, после вопроса в голосовом меню «Что вас интересует?» произнести «Показания» и следовать инструкциям. Сервис позволяет не только передавать показания приборов учета, но и получить разъяснения о начислениях, узнать действующий тариф, состояние лицевого счета, подать заявку на выполнение необходимых услуг по замене или установке приборов учета. Внедрение виртуальных ассистентов только в рамках сбора показаний счетчиков позволило «Мосэнергосбыту» ежегодно экономить более 30 млн руб., оптимизируя ресурсы контактного центра. Голосовые виртуальные ассистенты автоматизировали более 40% звонков, а пользователи оценили качество синтеза речи».

Современные технологии распознавания речи позволяют диалоговому ассистенту понять вопрос клиента «Мосэнергосбыта» на естественном языке, а качественный синтез речи — озвучить ответ. Диалоговый ассистент отвечает на целый спектр вопросов: консультирует по вопросам оплаты электроэнергии, вызову служб и специалистов. В активе голосового робота более 80 сценариев по 89 тематикам.

В контактном центре «Мосэнергосбыта» используется и речевая аналитика группы ЦРТ. Множество звонков, которые поступают в контактный центр, обрабатывают операторы. Разговоры записываются для контроля качества обслуживания. Изучить массив записей помогают технологии: распознавание речи позволяет перевести звонки в текст, а речевая аналитика – осуществить глубокий анализ для улучшения клиентского опыта. С помощью обратной связи от клиентов можно также выявить необходимые зоны автоматизации, повысить эффективность тех же диалоговых ассистентов.

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Отчеты формируются на базе анализа ключевых слов, выражений и других показателей речи. Специалисты группы ЦРТ настроили ряд бизнес-кейсов, среди них: контроль неделовой лексики, приветствий и прощаний, соблюдение вежливости, презентация того или иного предложения дополнительных услуг в целях повышения продаж, продвижение дистанционных сервисов самообслуживания — личного кабинета и мобильного приложения. Кроме того, можно оценить реакции клиентов на специальные предложения. Результаты речевой аналитики помогают оперативно реагировать на проблемы в обслуживании, поощрять и развивать лучшие практики, повышать продажи и снижать издержки, в том числе — за счет использования менее дорогих автоматизированных каналов коммуникаций.

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Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 33-летним опытом. Группа ЦРТ реализовала более 5 тыс. ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.

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