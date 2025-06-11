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Фролова Елена


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 1
19.07.2022 BI-система поможет эффективнее проектировать социальные пособия 1
13.08.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1
21.01.2015 Круглый стол CNews. «Контакт-центры 2015: направления развития» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Фролова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
МегаФон 9327 1
Казахтелеком 337 1
Contour Components - Контур Компонентс 29 1
Yandex - Яндекс 7789 1
Альфа-Банк 1800 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 243 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1254 2
Ингосстрах СПАО 436 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 2
МКБ - Московский кредитный банк 582 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 91 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 2
Русский стандарт Банк 454 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 2
ВТБ - ВТБ24 666 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 2
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 103 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 2
Связной Банк 104 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 164 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Миэль ГК 38 2
Бизнес кар СП 20 2
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
Royal Dutch Shell - Шелл 216 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7094 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4114 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10838 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 162 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12426 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4910 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8300 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1135 1
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 1
Анохина Евгения 5 2
Сорокин Алексей 15 2
Кузнецов Александр 132 2
Ким Дмитрий 63 2
Козлов Михаил 175 2
Огородников Антон 7 2
Граборов Антон 18 2
Филиппская Екатерина 5 2
Строгалин Алексей 3 2
Сухова Ольга 4 2
Буланкин Сергей 12 2
Николаев Константин 15 2
Денисова Наталья 8 2
Краснова Анна 6 2
Анисимова Ольга 5 2
Скляров Евгений 6 2
Курбакова Людмила 5 2
Митин Павел 2 2
Истомина Татьяна 4 2
Машкова Галина 2 2
Любимова Екатерина 2 2
Даньшина Елена 4 2
Патрахова Маргарита 3 2
Богачева Ольга 2 2
Некрасова Елена 4 2
Зыкина Юлия 2 2
Асламова Ольга 4 2
Атясова Светлана 5 2
Щегорская Олеся 2 2
Зыкина Ольга 3 2
Тугина Елена 3 2
Выдыш Евгений 3 1
Баукова Наталья 10 1
Верниковская Наталья 5 1
Усевич Мария 5 1
Солнцев Михаил 8 1
Алексеев Евгений 15 1
Ларина Ирина 5 1
Кукушкин Валерий 2 1
Некрасов Владимир 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 894 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 864 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2070 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365309, в очереди разбора - 751231.
Создано именных указателей - 176764.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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