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Фролова Елена
УПОМИНАНИЯ
Фролова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 226 2
|Развитие Бизнеса / Ру 81 2
|МегаФон 9327 1
|Казахтелеком 337 1
|Contour Components - Контур Компонентс 29 1
|Yandex - Яндекс 7789 1
|Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
|Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 1
|ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
|Анохина Евгения 5 2
|Сорокин Алексей 15 2
|Кузнецов Александр 132 2
|Ким Дмитрий 63 2
|Козлов Михаил 175 2
|Огородников Антон 7 2
|Граборов Антон 18 2
|Филиппская Екатерина 5 2
|Строгалин Алексей 3 2
|Сухова Ольга 4 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Николаев Константин 15 2
|Денисова Наталья 8 2
|Краснова Анна 6 2
|Анисимова Ольга 5 2
|Скляров Евгений 6 2
|Курбакова Людмила 5 2
|Митин Павел 2 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Машкова Галина 2 2
|Любимова Екатерина 2 2
|Даньшина Елена 4 2
|Патрахова Маргарита 3 2
|Богачева Ольга 2 2
|Некрасова Елена 4 2
|Зыкина Юлия 2 2
|Асламова Ольга 4 2
|Атясова Светлана 5 2
|Щегорская Олеся 2 2
|Зыкина Ольга 3 2
|Тугина Елена 3 2
|Выдыш Евгений 3 1
|Баукова Наталья 10 1
|Верниковская Наталья 5 1
|Усевич Мария 5 1
|Солнцев Михаил 8 1
|Алексеев Евгений 15 1
|Ларина Ирина 5 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8222 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3313 1
|РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 220 1
|Минтруд РФ - НИИ труда - Институт труда - НИИ труда и социального страхования ФГБУ - ВНИИ труда ФГБУ 7 1
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