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Малыгаев Михаил


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Малыгаев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7826 1
Apple Inc 12299 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1140 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
Плеер.ру 10 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4997 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 491 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10868 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8135 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3748 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14673 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24804 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12457 1
Apple iPhone 16 117 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
Фролова Елена 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2924 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 246 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24924 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5045 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4793 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 191 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 196 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3612 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 132 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6397 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11311 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7654 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3529 1
Фонтанка 31 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 101 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367434, в очереди разбора - 750625.
Создано именных указателей - 177393.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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