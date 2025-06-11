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Малыгаев Михаил
УПОМИНАНИЯ
|11.06.2025
|Россиян лишили любимейшего магазина электроники. Закрыты и опечатаны товары на 100 миллионов 1
Малыгаев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7826 1
|Apple Inc 12299 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1140 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4191 1
|Apple iPhone 16 117 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1140 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52680 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2924 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17943 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
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