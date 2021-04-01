Разделы

Минэкономразвития РФ Роспатент РФ ФИПС Федеральный институт промышленной собственности Палата по патентным спорам

Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам

УПОМИНАНИЯ


01.04.2021 «Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux

одаря этому обеспечиваются надежное функционирование ГИС и непрерывность производственных процессов Федерального института промышленной собственности. Подсистема резервного копирования на базе

21.07.2016 Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС

проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включ
12.07.2016 Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы

ральной службы по интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России — прием и обработка заявок на патенты, включая международные заявки, связанные с
24.03.2016 Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС

«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) внедрил систему мониторинга веб-сервисов интернет-портала на базе платформы wiSLA (well
25.12.2014 «Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента

об успешном завершении проекта по масштабной модернизации вычислительных ресурсов, выполненного для Федерального института промышленной собственности, головного института Федеральной службы по

28.11.2012 Apple не смогла зарегистрировать бренд iPad в России

, производимых конкурентами. Попытку оспорить первоначальный отказ Apple предприняла, обратившись в Палату по патентным спорам. В апелляции значилось, что «объемный товарный знак в той или иной
25.04.2008 ФИПС требуется онлайн-доступ к базам данных STN International

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-73-30-08 на обеспечение экспертам ФИПС прямого онл
08.04.2008 ФИПС заказывает модернизацию сервера баз данных

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит очередной открытый конкурс № 19-38-25-08, по итогам которого намерен определит
07.04.2008 ФИПС ищет ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-26-08 по выбору подрядчика для выполнения работ по развитию и совершенствованию удостоверяющего центра. Стоимость контракта составляет 3630
14.03.2008 ФИПС заказывает внедрение АС «Электронный Государственный Реестр»

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) ищет подрядчика для выполнения проекта по созданию и внедрению автоматизированной систе
03.03.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-19-08 по выбору подрядчика для проведения работ по раз
28.02.2008 ФИПС ищет ИТ-поставщика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-18-08 на поставку многофункционального напольного устр
21.01.2008 ФИПС выбирает ИТ-подрядчиков

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-12-08, в котором разыгрывается два лота. Первый лот связан с предоставлением услуг по расширению информационной базы и развитию системы пат
18.01.2008 ФИПС объявил конкурс на создание интернет-портала

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) сегодня, 18 января, объявил открытый конкурс № 19-38-11-08 по выбору подрядчика проекта
18.12.2007 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-09-08 на выполнение работ по техническо
14.11.2007 UpScale Soft создала две автоматизированные подсистемы для Роспатента

Подсистемы были созданы на платформе OPTiMA-WorkFlow для подведомственной организации Роспатента — Федерального Института Промышленной Собственности (ФГУ ФИПС). Система «Судебные решения» пред
31.07.2007 ФИПС требуются услуги по сопровождению ЛВС

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит торги в форме открытого конкурса № 19-38-51-07 по выбору поставщика ИТ-услуг. Согласно КД, победителю конкурса будет необходимо предоставить услуги по системному сопровождению се
18.04.2007 UpScale Soft выиграла тендер ФИПС на сумму 40 млн руб.

В апреле 2007 года компания UpScale Soft выиграла тендер на автоматизацию ряда рабочих процессов для федерального института промышленной собственности (ФИПС). Стоимость контракта составила 40 млн руб. В рамках проекта UpScale Soft для ФИПС будет организовано внедрение автоматизированных систем безбумажного делопроизводства и поиска по т
24.01.2007 ФИПС выбирает ИТ-подрядчика

Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс №19-38-17-07 на приобретение, внедрение, масштабирование и нас
10.11.2005 "РБК СОФТ" создаст портал для ФИПС

емы», объявляет о подписании соглашения с Федеральным институтом промышленной собственности России (ФИПС), в рамках которого будет разработано и внедрено портальное решение на платформе Microso
30.06.2003 Ergodata победила в тендере Федерального института промышленной собственности

2003 года по лоту №1 (всего было объявлено 2 лота). Сумма контракта будет зависеть от потребностей ФИПС в течение 2003 года. Тендер проводился в виде открытого конкурса, в котором были рассмот

Публикаций - 102, упоминаний - 167

Минэкономразвития РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12445 12
Ростелеком 10131 9
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1025 8
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1056 7
Yandex - Яндекс 8141 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3281 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13776 6
Microsoft Corporation 25059 6
Promt - Промт 304 6
Samsung Electronics 10495 6
Oracle Corporation 6807 5
Xiaomi 1896 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2280 4
Convera Technologies 19 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 3
Docsvision - ДоксВижн 1023 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5152 3
HP Inc. 5728 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1677 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 706 3
Optima UpScale Soft 33 3
IBM - International Business Machines Corp 9508 3
Google LLC 12093 3
Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 69 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 578 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 2
Крок - Croc 1791 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1204 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4358 2
АйТи 1419 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2208 2
Intel Corporation 12437 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1821 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1185 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1198 2
PayPal 660 2
Huawei 4117 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1545 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 644 2
Cisco Systems 5186 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 497 6
Почта России ПАО 2215 4
Газпром ПАО 1388 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 540 4
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7916 3
TripAdvisor 41 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 840 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1747 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 2
Мосэнерго ПАО 129 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2944 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 635 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Комос Групп 21 2
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 57 2
Росатом - ТВЭЛ - ЦПТИ - Центральный проектно-технологический институт 3 1
ГПБ - Газпромбанк 1146 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2751 1
АльфаСтрахование СГ 345 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Expedia Group 135 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Simple Group - Симпл 11 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 151 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Promo.ru 37 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 461 1
Транснефть 316 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 328 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 503 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12563 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5115 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5152 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4686 8
Судебная власть - Judicial power 2372 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6202 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4719 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3085 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3069 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3409 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3289 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2053 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1045 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2887 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1398 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3302 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1675 4
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 62 4
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 209 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 333 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2659 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 150 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1443 3
Федеральное казначейство России 1844 3
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 3
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 724 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 95 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1429 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3479 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3201 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 433 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 79 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 255 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 463 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 144 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 73 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 719 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 371 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13120 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33096 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22088 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30541 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16542 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26672 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9909 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28641 8
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5213 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12153 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13193 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2370 7
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3898 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11704 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12730 6
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1198 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7973 6
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3019 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21522 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4603 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22434 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8028 6
Оцифровка - Digitization 4822 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16723 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4091 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8452 5
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3267 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14249 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25559 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21597 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4660 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10904 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3403 12
Linux OS 10650 8
Microsoft Windows 16143 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1496 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5682 6
Apple iPad 3902 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1433 4
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 46 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7262 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 3
Google Android 14500 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2307 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 970 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  360 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1176 3
Айтеко - Аналитический курьер 7 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 435 3
Apple iPad Pro 299 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 3
Promt Neural Translation Server - Promt Professional Neural 49 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1187 2
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup - Veritas SaaS Backup - Veritas SimpleBackup - Veritas Resiliency Platform - Veritas VRP - Veritas CloudPoint 121 2
Новые облачные технологии - МойОфис 849 2
Apple iOS 8131 2
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 2
Brocade SAN Fabric 7 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1646 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1004 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
Fujitsu M - серия серверов 9 2
Fujitsu SCi500 - ленточная библиотека 2 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 200 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 577 2
ЭЛАР ЭларСкан 155 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4991 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 2
ЭЛАР Контекст 16 2
Apple iPad mini 423 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1947 2
Недобросовестная конкуренция 51 2
Шадаев Максут 1104 3
Икономов Арташес 4 3
Осеевский Михаил 330 2
Веригин Илья 35 2
Попов Сергей 146 2
Фишер Андрей 74 2
Наумов Виктор 126 2
Ревазов Арсен 17 2
Бокарев Тимофей 36 2
Виноградов Денис 3 2
Заболотный Игорь 45 2
Шанаев Григорий 4 2
Гвинепадзе Алексей 2 2
Чувствинов Игорь 5 2
Рустамов Рустам 494 1
Горбатько Александр 105 1
Кабанов Владимир 178 1
Аитов Тимур 197 1
Кузнецов Павел 38 1
Лебедев Антон 52 1
Палюх Юрий 15 1
Гузев Иван 14 1
Козлов Михаил 175 1
Конохов Николай 1 1
Тумарев Владимир 3 1
Неретин Олег 1 1
Курьянов Сергей 162 1
Матвеев Дмитрий 2 1
Соболева Наталья 11 1
Черепов Илья 2 1
Токарева Мария 10 1
Серебряков Александр 7 1
Комяков Алексей 6 1
Путин Владимир 3303 1
Фоменко Алексей 13 1
Решетков Александр 5 1
Кондаков Александр 21 1
Мылицын Роман 111 1
Кузнецов Сергей 161 1
Бутенко Юрий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 86
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53015 22
Германия - Федеративная Республика 12862 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17841 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7951 8
Франция - Французская Республика 7944 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 8
Европа 24522 7
Италия - Итальянская Республика 4410 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3017 5
Казахстан - Республика 5735 4
Испания - Королевство 3747 4
Чехия - Чешская Республика 1328 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2591 3
Россия - УФО - Тюменская область 1233 3
Япония 13439 3
Португалия - Португальская Республика 934 3
Украина 7737 3
Армения - Республика 2355 3
Евразия - Евразийский континент 623 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1970 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1278 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 514 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13486 2
Индия - Bharat 5611 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3301 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14380 2
Нидерланды 3590 2
Армения - Ереван 208 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2518 2
Южная Корея - Республика 6797 2
Россия - ДФО - Амурская область 812 2
Земля - планета Солнечной системы 10577 1
Россия - УФО - Свердловская область 1677 1
Испания - Мадрид 172 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 804 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 957 1
Россия - СФО - Омская область 721 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54015 42
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3648 35
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1597 26
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4857 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8183 25
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7229 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50376 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9784 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25450 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2965 13
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11299 11
Английский язык 6827 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5244 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8415 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6539 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14714 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4177 7
МКТУ - Международная классификация товаров и услуг - International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks 22 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 371 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19886 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7205 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8835 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6228 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 5
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4349 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6254 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2968 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5725 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10374 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5158 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11545 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1854 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17102 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4240 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3717 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6138 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6723 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11368 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2077 4
РИА Новости 965 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 1
Ananova 250 1
Forbes - Форбс 892 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Известия ИД 686 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5986 1
Bloomberg Businessweek 122 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 57 1
GizChina - Издание 80 1
GizmoChina 147 1
Groklaw 20 1
Фонтанка 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8307 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3674 4
Forrester Research 827 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews Инновация года - награда 129 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 73 1
Brand Mobile 5 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 568 4
РАН - Российская академия наук 1977 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 160 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 311 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 55 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
МЭИ - Московский энергетический институт 154 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 42 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
БелГУ НИУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 28 1
КазГИК - Казанский государственный институт культуры 1 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 11 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 331 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 501 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 54 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 55 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 134 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
CNews AWARDS - награда 534 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 351 1
CNews FORUM Кейсы 279 1
Чемпионат Италии по футболу 13 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 723 1
