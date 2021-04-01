Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|01.04.2021
|
«Айтеко» завершила создание импортозамещенной инфраструктуры «ведомственного облака» ФИПС на базе решений ГК Astra Linux
одаря этому обеспечиваются надежное функционирование ГИС и непрерывность производственных процессов Федерального института промышленной собственности. Подсистема резервного копирования на базе
|21.07.2016
|
Завершен очередной этап проекта по внедрению технологий PROMT в ФИПС
проекта по внедрению технологий компании PROMT в Федеральном институте промышленной собственности (ФИПС). Новая версия PROMT Translation Server, специально разработанная для ФИПС, включ
|12.07.2016
|
Технологии искусственного интеллекта в работе патентной службы
ральной службы по интеллектуальной собственности Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России — прием и обработка заявок на патенты, включая международные заявки, связанные с
|24.03.2016
|
Платформа wiSLA обеспечивает контроль качества веб-сервисов портала ФИПС
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС) внедрил систему мониторинга веб-сервисов интернет-портала на базе платформы wiSLA (well
|25.12.2014
|
«Ай-Теко» модернизирует вычислительные ресурсы Роспатента
об успешном завершении проекта по масштабной модернизации вычислительных ресурсов, выполненного для Федерального института промышленной собственности, головного института Федеральной службы по
|28.11.2012
|
Apple не смогла зарегистрировать бренд iPad в России
, производимых конкурентами. Попытку оспорить первоначальный отказ Apple предприняла, обратившись в Палату по патентным спорам. В апелляции значилось, что «объемный товарный знак в той или иной
|25.04.2008
|
ФИПС требуется онлайн-доступ к базам данных STN International
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-73-30-08 на обеспечение экспертам ФИПС прямого онл
|08.04.2008
|
ФИПС заказывает модернизацию сервера баз данных
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит очередной открытый конкурс № 19-38-25-08, по итогам которого намерен определит
|07.04.2008
|
ФИПС ищет ИТ-подрядчика
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-26-08 по выбору подрядчика для выполнения работ по развитию и совершенствованию удостоверяющего центра. Стоимость контракта составляет 3630
|14.03.2008
|
ФИПС заказывает внедрение АС «Электронный Государственный Реестр»
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) ищет подрядчика для выполнения проекта по созданию и внедрению автоматизированной систе
|03.03.2008
|
ФИПС выбирает ИТ-подрядчика
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-19-08 по выбору подрядчика для проведения работ по раз
|28.02.2008
|
ФИПС ищет ИТ-поставщика
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс № 19-38-18-08 на поставку многофункционального напольного устр
|21.01.2008
|
ФИПС выбирает ИТ-подрядчиков
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-12-08, в котором разыгрывается два лота. Первый лот связан с предоставлением услуг по расширению информационной базы и развитию системы пат
|18.01.2008
|
ФИПС объявил конкурс на создание интернет-портала
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) сегодня, 18 января, объявил открытый конкурс № 19-38-11-08 по выбору подрядчика проекта
|18.12.2007
|
ФИПС выбирает ИТ-подрядчика
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил о проведении открытого конкурса № 19-38-09-08 на выполнение работ по техническо
|14.11.2007
|
UpScale Soft создала две автоматизированные подсистемы для Роспатента
Подсистемы были созданы на платформе OPTiMA-WorkFlow для подведомственной организации Роспатента — Федерального Института Промышленной Собственности (ФГУ ФИПС). Система «Судебные решения» пред
|31.07.2007
|
ФИПС требуются услуги по сопровождению ЛВС
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) проводит торги в форме открытого конкурса № 19-38-51-07 по выбору поставщика ИТ-услуг. Согласно КД, победителю конкурса будет необходимо предоставить услуги по системному сопровождению се
|18.04.2007
|
UpScale Soft выиграла тендер ФИПС на сумму 40 млн руб.
В апреле 2007 года компания UpScale Soft выиграла тендер на автоматизацию ряда рабочих процессов для федерального института промышленной собственности (ФИПС). Стоимость контракта составила 40 млн руб. В рамках проекта UpScale Soft для ФИПС будет организовано внедрение автоматизированных систем безбумажного делопроизводства и поиска по т
|24.01.2007
|
ФИПС выбирает ИТ-подрядчика
Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) объявил открытый конкурс №19-38-17-07 на приобретение, внедрение, масштабирование и нас
|10.11.2005
|
"РБК СОФТ" создаст портал для ФИПС
емы», объявляет о подписании соглашения с Федеральным институтом промышленной собственности России (ФИПС), в рамках которого будет разработано и внедрено портальное решение на платформе Microso
|30.06.2003
|
Ergodata победила в тендере Федерального института промышленной собственности
2003 года по лоту №1 (всего было объявлено 2 лота). Сумма контракта будет зависеть от потребностей ФИПС в течение 2003 года. Тендер проводился в виде открытого конкурса, в котором были рассмот
