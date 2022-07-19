BI-система поможет эффективнее проектировать социальные пособия

ИТ-компания «Контур компонентс» создала продукт, который даст дополнительные аналитические возможности при разработке мер социальной поддержки населения, позволяя оценивать их с точки зрения эффективности и адресности. Это поможет назначать наиболее подходящие меры поддержки именно тем категориям граждан, которые больше всего в ней нуждаются. Об этом CNews сообщили представители «Контур компонентс».

«Контур компонентс» завершила разработку многопользовательской «Системы моделирования мер социальной поддержки населения». Проект реализован по заданию и под руководством Росстата, по методике Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств. Цель – создать инструмент, позволяющий быстро разрабатывать наиболее эффективные и адресные меры поддержки с точки зрения как повышения уровня жизни наиболее уязвимых групп населения, так и распределения бюджетных средств. Для оценки предлагаемых решений используется показатель «Уровень бедности»: чем больше людей выйдет из состояния бедности при назначении определенной меры, тем более эффективной она считается.

«Вызовы, с которыми столкнулась наша страна в последние годы, включая эпидемию COVID-19, оказывали существенное влияние на жизнь людей. Требовалось скорейшее введение новых мер социальной поддержки. Росстат обладает уникальной базой данных по итогам выборочных наблюдений доходов россиян, которая содержит подробную информацию по различным группам населения, в том числе составляющим группы риска: многодетным, малоимущим, безработным, работникам в сферах, затронутых локдауном, врачам и медицинскому персоналу. До какого-то времени мы успешно использовали эти данные при просчете дополнительных финансовых ресурсов для помощи определенным категориям граждан. Но затем пришли к выводу, что нам не удается успевать за развитием инициатив, и требуется более углубленный подход к просчетам», – сказала Елена Фролова, начальник Управления статистики уровня жизни и обследований домашних хозяйств Росстата.

В этой ситуации было принято решение о создании Росстатом нового вида статистического продукта – специализированного сервиса для моделирования различных сценариев оказания мер социальной поддержки.

«Для поддержки различных категорий граждан в стране существует множество типов социальных пособий. В регионах виды и размеры выплат могут различаться. Это осложняло работу проектировщиков пособий и затрудняло оценку эффективности принимаемых мер. Поэтому Росстат поставил перед нами задачу – создать продукт, который на основе имеющихся данных позволяет настраивать и сравнивать различные сценарии помощи целевым группам и выдает результаты в виде понятной инфографики», – отметил Владимир Некрасов, генеральный директор «Контур компонентс».

В основу разработки легла платформа Contour BI для сбора, хранения, публикации и анализа данных, позволяющая создавать мощные корпоративные или государственные аналитические системы без программирования в короткие сроки. OLAP-сервер Contour за минуты выполняет многомерные расчеты сценариев в разрезе регионов, десятков характеристик людей и видов мер помощи, отображая результаты в интерактивных информационных панелях – наглядных и простых для понимания.

Для анализа в системе микромоделирования используются результаты проведенного Росстатом Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах за 2021 г. Выбрав вид пособия в определенном регионе, можно увидеть, сколько людей его получает. И, наоборот, установив сложный фильтр по характеристикам определенной группы населения и выбрав критерии разрабатываемой меры поддержки, можно оценить, как предложенная мера повлияет на благосостояние людей.

«Разрабатывая новые меры помощи определенной категории граждан в одном из регионов (например, матерям-одиночкам в Тюмени), эксперт может выяснить, какая доля представителей этой группы находится ниже границы бедности, каковы доходы этих людей, и насколько эффективной будет разрабатываемая мера поддержки. Предложив и сравнив разные сценарии (изменение размера существующих пособий или создание новых) и сопоставив их с возможностями бюджета, эксперты могут выбрать оптимальный вид помощи, который повысит уровень жизни граждан», – сказал Владимир Некрасов.

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Реализация проекта заняла два года и обошлась в 10 млн руб. в 2020 г. и 7 млн руб. – в 2021 г. В данный момент для апробации и последующего внедрения системы сформирована рабочая группа, в которую вошли представители Министерства труда и соцразвития, ВНИИ труда Минтруда России и Росстата.

Новый продукт обладает большим потенциалом для развития: система позволяет использовать намного больший массив данных, что в будущем может существенно расширить ее возможности.

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«Контур компонентс» — российская ИТ-компания, основанная в 2005 г. Владимиром Некрасовым. Ключевое направление деятельности — разработка BI-платформы Contour BI и выполнение проектов на ее основе.

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Contour BI – Business Intelligence-платформа для интерактивного репортинга, анализа данных и публикации отчетов, предоставляющая доступ ко всем корпоративным источникам данных. Позволяет без программирования создавать аналитические порталы, а также интерактивные отчеты, которые можно просматривать на десктопе, планшетах и смартфонах. Contour BI используют более 100 тыс. пользователей в тысячах организаций из 70 стран мира. Система востребована российскими компаниями государственного сектора, финансовой сферы, а также крупными международными компаниями. Среди клиентов «Контур компонентс» — Росстат, Аналитический центр города Москвы, Российский экономический университет имени Плеханова, Shell, Nokian Tyres, «Казахтелеком», Национальный банк Таджикистана.