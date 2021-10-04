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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Казахтелеком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 200, упоминаний - 530
Казахтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Есекеев Куанышбек 33 8
|Бендзь Алексей 4 4
|Нуриева Айгуль 4 3
|Масимов Карим 3 2
|Кучеров Кирилл 21 2
|Назарбаев Нурсултан 30 2
|Сабиров Шакват 2 2
|Карибджанов Айдан 3 2
|Тойчибеков Данияр 3 2
|Жумагалиев Аскар 9 2
|Свириденко Андрей 77 2
|Калугин Сергей 162 2
|Мякишева Марина 84 2
|Мейрманов Нурлан 2 2
|Клебанов Александр 2 2
|Рамишвили Георгий 1 1
|Новиков Валентин 3 1
|Эфендиев Мурад 14 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Макаров Станислав 111 1
|Исеев Тимур 1 1
|Лезговко Александр 1 1
|Мохов Александр 1 1
|Патаркацишвили Бадри 4 1
|Джохтаберидзе Гия 2 1
|Токаев Касым-Жомарт 1 1
|Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
|Оспанов Аблайхан 1 1
|Абдилдабеков Марат 5 1
|Аблязов Мухтар 1 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Самошкина Диана 28 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Делицын Леонид 94 1
|Ракишев Кенес 30 1
|Каримов Ислам 85 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Ляпунов Игорь 52 1
|Абаев Даурен 12 1
|Интерфакс Казахстан 3 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|ZDnet 381 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759054, в очереди разбора - 662744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759054, в очереди разбора - 662744.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru