Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно а было прекрасным резюме той масштабной работе, которую проделала наша команда. После приобретения «Казахтелекомом» Kcell финансовые показатели данного мобильного оператора значительно улучшили

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2 -Жомарта Токаева было подписано о сотрудничестве в области телекоммуникаций между «Самрук-Казына», «Казахтелекомом» и Power International Holding. В пресс-службе «Казахтелекома» подтвердили изд

МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов ндума о сотрудничестве между «ИТ-ГРАД», дочерней компанией МТС, и телеком-оператором Казахстана АО «Казахтелеком». Партнеры планируют развивать казахстанский рынок облачных услуг на базе cloud-

Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны тали сгущаться тучи. В марте Кайрат Сатыбалды был арестован по обвинению в махинациях, связанных с «Казахтелекомом». Тогда же прошли обыски в самом «Казахтелекоме». Теперь же Сатыбалды решил от

Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны «Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell Основной оператор фиксированной связи Казахстан

«Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» Итоги 1 полугодия 2021 г. «Казахтелеком» представил консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 г. Выручка компании увеличилась на 15% и достигла 282,5 млрд тенге (₽48,4 млрд) против 244,9 млрд тенге (₽42,3 млрд) по

Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта серии турниров Alaman, проходившей в онлайн-режиме на платформе pinger.pro, поддерживаемой тем же «Казахтелекомом», и проекта «Звезда на карантине». К слову, трансляции концертов звезд казахст

«Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings то положительными изменениями в сотовой компании после приобретения ее 75-процентного пакета акций «Казахтелекомом». До этого кредитный рейтинг сотового оператора находился на уровне BB (прогно

«ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина «ИКС холдинг Казахстан» в партнерстве с «Казахтелекомом» протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга

Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн ТС в размере 18%, которая вычитается из доли Tele2. После расчета с Kauz прибыль Tele2 от сделки с «Казахтелекомом» составит $169 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении Tele2, компания пол

Казахстан переходит на облачную связь йдеров разнообразных цифровых услуг. Например, крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана «Казахтелеком» сегодня предоставляет услуги не только фиксированной телефонной связи, широкопо

Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа принадлежащих им ценных бумаг. Причиной этого стала заключенная в конце 2018 г. сделка по покупке «Казахтелекомом» 75% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Миноритарии «Каз

Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством ом» не контролирует совместное предприятие с Tele2. Но как только была заключена сделка по покупке «Казахтелекомом» Kcell, Tele2 сразу же посчитало это условием для реализации put-опциона на пр

Как Казахстан строит умные города s: Нурлан Кемалович, слова «умный дом», «умный город» – это привычные словосочетания, которые описывают актуальные тренды. Но что скрывается за этими понятиями? Какой смысл вкладывает в них компания «Казахтелеком»? Нурлан Мейрманов: Для нас «умный дом» и «умный город» – не просто актуальные тренды и громкие слова. Это конкретные цифровые продукты, которые мы запустили в 2018 году на базе те

Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом т «Казахтелекому» выкупить у Tele2 их долю, а Tele2 - продать свою долю. В результате сделки между «Казахтелекомом» и Tele2 число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех.

Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики стот для сотовой связи. В итоге КРЕМ посчитал, что казахстанский МТС не входит в одну группу лиц с «Казахтелекомом». Соответственно, «Казахтелекому» разрешили купить Kcell. Но для сделки были в

Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики ников рынка сотовой связи Казахстана может сократиться с трех до двух, а под контролем связанных с «Казахтелекомом» структур окажется 75% доступных в Казахстане частот для сотовой связи. Крупне

«Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта тендер по продаже всех принадлежащих ей в совокупности 75% акций Kcell. Победителем тендера вышел «Казахтелеком», который подал соответствующее ходатайство в КРЕМ. Однако его рассмотрение затя

В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома» я услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, «Казахтелеком» сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстан

«Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности е опыта по внедрению Единого центра управления сетями телекоммуникаций, запущенного в эксплуатацию «Казахтелекомом» в начале текущего года. Внедрение в Казахстане системы кибербезопасности обус

Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций крупнейшего в Казахстане оператора фиксированной связи - «Казахтелеком». Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заявление ACI.

Партнер Tele2 вышла из числа акционеров «Казахтелеком» ается Клебанов. Отмечается, что сделка проводится в рамках процесса оптимизации структуры владения «Казахтелекомом» в преддверии возможного выхода компании на IPO. Незаметная продажа Однако ран

«Ростелеком» обеспечит абонентов безлимитными звонками в Казахстан Соглашение между «Ростелекомом» и «Казахтелекомом» В посольстве Казахстана в Москве состоялось подписание меморандума о стратеги

«Ростелеком» и «Казахтелеком» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве юдей, и бизнес-структур, и государств. Наши страны и народы связывает очень многое, и наша общая с «Казахтелекомом» цель – укреплять эти связи, внедрять новые технологии и сервисы, которые созд

Tele2 отодвинул Beeline от 4G Tele2 объединил мобильные активы с «Казахтелекомом» Шведский холдинг Tele2 объявил о создании совместного предприятия в Казахстан

«Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг «Казахтелеком» совместно с компанией «Алтел» готовы предложить свои услуги в совместном пакетн

«Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов Компании «Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоставления ко

«Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов «Казахтелеком» и компания «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоста

«Казахтелеком» внедрил систему формирования управленческой отчетности на базе Prognoz Platform «Казахтелеком», телекоммуникационная компания республики Казахстан, перешел на использование с

«Казахтелеком» расширит телекоммуникационные стыки на границе с Китаем вопросы дальнейшего сотрудничества. Положительным импульсом для подписания Меморандума стал запуск «Казахтелекомом» в конце 2013 г. проекта Dream по предоставлению транзитного маршрута Европа –

ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic по автоматизации процесса управления дебиторской задолженностью на BPMS-платформе Metasonic в ДИС «Казахтелеком». Ожидается, что в течении первого года работы системы объем дебиторской задолже

«Казахтелеком» запускает iD TV Online C 1 апреля текущего года «Казахтелеком» совместно с компанией Alacast запускает новую услугу iD TV Online. Новый сервис

Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web» а интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг, сообщила о продолжении сотрудничества с «Казахтелекомом» — телекоммуникационной компанией республики Казахстан, предоставляющей услуги

«Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана Компания «Казахтелеком» запустила сеть LTE (4G) в городах Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Камено

«Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения

«Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения

«Казахтелеком» создал новый инфокоммуникационный ЦОД «Казахтелеком» реализовал инвестиционный проект по созданию «Инфокоммуникационного центра обра

«Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние интернет-ресурсы на некоторых тарифных планах С 1 июля «Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние ресурсы сети интернет на некоторых тарифных планах Megaline и iDNet без изменения уровня ежемесячной платы. Так, на тарифных планах Megalin

«Казахтелеком» организовал телекоммуникационный стык с «Туркментелекомом» «Казахтелеком» и «Туркментелеком» завершили совместные работы по строительству и стыковке сете