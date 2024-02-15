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Казахтелеком

Казахтелеком

СОБЫТИЯ

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Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно

а было прекрасным резюме той масштабной работе, которую проделала наша команда. После приобретения «Казахтелекомом» Kcell финансовые показатели данного мобильного оператора значительно улучшили
15.02.2024 Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

-Жомарта Токаева было подписано о сотрудничестве в области телекоммуникаций между «Самрук-Казына», «Казахтелекомом» и Power International Holding. В пресс-службе «Казахтелекома» подтвердили изд
13.07.2022 МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов

ндума о сотрудничестве между «ИТ-ГРАД», дочерней компанией МТС, и телеком-оператором Казахстана АО «Казахтелеком». Партнеры планируют развивать казахстанский рынок облачных услуг на базе cloud-
18.04.2022 Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны

тали сгущаться тучи. В марте Кайрат Сатыбалды был арестован по обвинению в махинациях, связанных с «Казахтелекомом». Тогда же прошли обыски в самом «Казахтелекоме». Теперь же Сатыбалды решил от
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны

«Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell Основной оператор фиксированной связи Казахстан
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома»

Итоги 1 полугодия 2021 г. «Казахтелеком» представил консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 г. Выручка компании увеличилась на 15% и достигла 282,5 млрд тенге (₽48,4 млрд) против 244,9 млрд тенге (₽42,3 млрд) по
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта

серии турниров Alaman, проходившей в онлайн-режиме на платформе pinger.pro, поддерживаемой тем же «Казахтелекомом», и проекта «Звезда на карантине». К слову, трансляции концертов звезд казахст
26.06.2020 «Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings

то положительными изменениями в сотовой компании после приобретения ее 75-процентного пакета акций «Казахтелекомом». До этого кредитный рейтинг сотового оператора находился на уровне BB (прогно
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина

«ИКС холдинг Казахстан» в партнерстве с «Казахтелекомом» протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн

ТС в размере 18%, которая вычитается из доли Tele2. После расчета с Kauz прибыль Tele2 от сделки с «Казахтелекомом» составит $169 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении Tele2, компания пол
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь

йдеров разнообразных цифровых услуг. Например, крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана «Казахтелеком» сегодня предоставляет услуги не только фиксированной телефонной связи, широкопо
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа

принадлежащих им ценных бумаг. Причиной этого стала заключенная в конце 2018 г. сделка по покупке «Казахтелекомом» 75% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Миноритарии «Каз
03.01.2019 Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством

ом» не контролирует совместное предприятие с Tele2. Но как только была заключена сделка по покупке «Казахтелекомом» Kcell, Tele2 сразу же посчитало это условием для реализации put-опциона на пр
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города

s: Нурлан Кемалович, слова «умный дом», «умный город» – это привычные словосочетания, которые описывают актуальные тренды. Но что скрывается за этими понятиями? Какой смысл вкладывает в них компания «Казахтелеком»? Нурлан Мейрманов: Для нас «умный дом» и «умный город» – не просто актуальные тренды и громкие слова. Это конкретные цифровые продукты, которые мы запустили в 2018 году на базе те
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом

т «Казахтелекому» выкупить у Tele2 их долю, а Tele2 - продать свою долю. В результате сделки между «Казахтелекомом» и Tele2 число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех.

26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики

стот для сотовой связи. В итоге КРЕМ посчитал, что казахстанский МТС не входит в одну группу лиц с «Казахтелекомом». Соответственно, «Казахтелекому» разрешили купить Kcell. Но для сделки были в
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики

ников рынка сотовой связи Казахстана может сократиться с трех до двух, а под контролем связанных с «Казахтелекомом» структур окажется 75% доступных в Казахстане частот для сотовой связи. Крупне
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта

тендер по продаже всех принадлежащих ей в совокупности 75% акций Kcell. Победителем тендера вышел «Казахтелеком», который подал соответствующее ходатайство в КРЕМ. Однако его рассмотрение затя
31.10.2017 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома»

я услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, «Казахтелеком» сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстан
28.04.2017 «Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности

е опыта по внедрению Единого центра управления сетями телекоммуникаций, запущенного в эксплуатацию «Казахтелекомом» в начале текущего года. Внедрение в Казахстане системы кибербезопасности обус
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны

Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций крупнейшего в Казахстане оператора фиксированной связи - «Казахтелеком». Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заявление ACI.

08.07.2016 Партнер Tele2 вышла из числа акционеров «Казахтелеком»

ается Клебанов. Отмечается, что сделка проводится в рамках процесса оптимизации структуры владения «Казахтелекомом» в преддверии возможного выхода компании на IPO. Незаметная продажа Однако ран
26.04.2016 «Ростелеком» обеспечит абонентов безлимитными звонками в Казахстан

Соглашение между «Ростелекомом» и «Казахтелекомом» В посольстве Казахстана в Москве состоялось подписание меморандума о стратеги
25.04.2016 «Ростелеком» и «Казахтелеком» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

юдей, и бизнес-структур, и государств. Наши страны и народы связывает очень многое, и наша общая с «Казахтелекомом» цель – укреплять эти связи, внедрять новые технологии и сервисы, которые созд
06.11.2015 Tele2 отодвинул Beeline от 4G

Tele2 объединил мобильные активы с «Казахтелекомом» Шведский холдинг Tele2 объявил о создании совместного предприятия в Казахстан
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг

«Казахтелеком» совместно с компанией «Алтел» готовы предложить свои услуги в совместном пакетн
25.08.2014 «Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов

Компании «Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоставления ко
25.08.2014 «Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов

«Казахтелеком» и компания «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоста
14.07.2014 «Казахтелеком» внедрил систему формирования управленческой отчетности на базе Prognoz Platform

«Казахтелеком», телекоммуникационная компания республики Казахстан, перешел на использование с
17.06.2014 «Казахтелеком» расширит телекоммуникационные стыки на границе с Китаем

вопросы дальнейшего сотрудничества. Положительным импульсом для подписания Меморандума стал запуск «Казахтелекомом» в конце 2013 г. проекта Dream по предоставлению транзитного маршрута Европа –
29.05.2014 ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic

по автоматизации процесса управления дебиторской задолженностью на BPMS-платформе Metasonic в ДИС «Казахтелеком». Ожидается, что в течении первого года работы системы объем дебиторской задолже
26.03.2014 «Казахтелеком» запускает iD TV Online

C 1 апреля текущего года «Казахтелеком» совместно с компанией Alacast запускает новую услугу iD TV Online. Новый сервис
25.12.2013 Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web»

а интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг, сообщила о продолжении сотрудничества с «Казахтелекомом» — телекоммуникационной компанией республики Казахстан, предоставляющей услуги
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана

Компания «Казахтелеком» запустила сеть LTE (4G) в городах Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Камено
12.12.2013 «Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных

Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения

10.12.2013 «Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных

Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения

07.10.2013 «Казахтелеком» создал новый инфокоммуникационный ЦОД

«Казахтелеком» реализовал инвестиционный проект по созданию «Инфокоммуникационного центра обра
01.07.2013 «Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние интернет-ресурсы на некоторых тарифных планах

С 1 июля «Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние ресурсы сети интернет на некоторых тарифных планах Megaline и iDNet без изменения уровня ежемесячной платы. Так, на тарифных планах Megalin
13.05.2013 «Казахтелеком» организовал телекоммуникационный стык с «Туркментелекомом»

«Казахтелеком» и «Туркментелеком» завершили совместные работы по строительству и стыковке сете
13.05.2013 «Казахтелеком» начал предоставлять услуги облачной инфраструктуры

«Казахтелеком» начал предоставлять услуги облачной инфраструктуры, доступ к которой организова

Публикаций - 348, упоминаний - 714

Казахтелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 56
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 49
Ростелеком 10948 46
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 37
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 31
Fintur 57 27
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 23
МегаФон 10742 22
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 22
SAP SE 5601 21
Microsoft Corporation 25775 19
Oracle Corporation 7074 16
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 16
Cisco Systems 5372 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 14
NVision Group - Энвижн Груп 699 13
VideoMost - ВидеоМост 285 12
Spirit DSP - Спирит Корп 482 11
Google LLC 12690 10
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 10
Huawei 4677 10
Amdocs 140 9
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 8
HP Inc. 5883 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
AT&T Inc 1726 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 7
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 7
Apple Inc 13156 7
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Software AG & IDS Scheer 209 6
Telia Company - Alem Communications 8 6
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 11
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Asianet 8 5
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 5
Цифра брокер - Freedom Holding - Freedom Finance - Фридом Финанс - Freedom Bank - Duntonse 27 5
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 4
ЦАТЭК - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания 4 4
Альфа-Банк 1979 4
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 3
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 3
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 3
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 3
Kaspi Bank 31 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 3
Назарбаев фонд 4 3
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 3
BSCol - Balanced Scorecard Collaborative - Palladium Group 11 3
PIH - Power International Holding 3 3
Овергаз 3 3
Alatau Capital Invest - Алатау Капитал Инвест 3 3
Газпром ПАО 1493 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
Альфа-Групп 745 3
Спортмастер - Sportmaster 201 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 18
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 16
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 16
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Федеральное казначейство России 1949 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 3
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 2
Правительство Москвы - Департамент финансов 32 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 2
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 2
Президент Азербайджана - Правительство Азербайджана - Кабинет министров Азербайджанской республики - органы государственной власти 29 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 39
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 2
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Национальная телекоммуникационная ассоциация Казахстана 3 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Медиаком - Росмедиаком НП 5 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 143
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 51
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 44
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 43
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 38
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 30
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 27
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 24
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Microsoft Windows 2000 8678 7
Apple iPad 4012 6
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 5
Software AG - ARIS Platform 180 5
Google Android 15244 5
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Microsoft Office 4170 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 3
Parallels Automation 47 3
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Apple iOS 8583 3
Apple macOS 2419 3
Rakuten Viber 665 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 3
Mozilla Firefox - браузер 1951 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 2
Red Hat Linux 205 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 2
Казахтелеком ЦОД 2 2
SAP NetWeaver 158 2
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 2
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 2
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HPE Superdome - серия серверов 77 2
Nokia Alcatel-Lucent Broadband Solutions 2 2
Есекеев Куанышбек 40 35
Назарбаев Нурсултан 85 22
Жумагалиев Аскар 23 13
Свириденко Андрей 99 8
Масимов Карим 20 8
Абдилдабеков Марат 8 8
Нуриева Айгуль 7 7
Ахметов Даниал 48 7
Шилов Сергей 99 6
Бендзь Алексей 4 4
Эфендиев Мурад 15 4
Токаев Касым-Жомарт 9 4
Каменнова Мария 45 4
Клебанов Александр 4 4
Назарбаева Дарига 6 4
Маханбетажиев Батыр 5 4
Есеркегенов Аскар 4 4
Кузнецов Андрей 115 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Карибджанов Айдан 3 3
Мякишева Марина 84 3
Ларичев Юрий 16 3
Храбров Валерий 26 3
Сасыкин Виталий 3 3
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Громова Ирина 3 3
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Нуршабеков Ризат 4 3
Джалкибаев Жексен 3 3
Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
Norton David - Нортон Дэвид 7 3
Усманов Алишер 311 2
Каримов Ислам 97 2
Мейрманов Нурлан 2 2
Калугин Сергей 169 2
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Швеция - Королевство 3782 39
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Украина 7928 15
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