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Казахтелеком
СОБЫТИЯ
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Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно
а было прекрасным резюме той масштабной работе, которую проделала наша команда. После приобретения «Казахтелекомом» Kcell финансовые показатели данного мобильного оператора значительно улучшили
|15.02.2024
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Арабы покупают экс-«дочку» Tele2
-Жомарта Токаева было подписано о сотрудничестве в области телекоммуникаций между «Самрук-Казына», «Казахтелекомом» и Power International Holding. В пресс-службе «Казахтелекома» подтвердили изд
|13.07.2022
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МТС и «Казахтелеком» подписали меморандум о сотрудничестве в области сloud-сервисов
ндума о сотрудничестве между «ИТ-ГРАД», дочерней компанией МТС, и телеком-оператором Казахстана АО «Казахтелеком». Партнеры планируют развивать казахстанский рынок облачных услуг на базе cloud-
|18.04.2022
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Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны
тали сгущаться тучи. В марте Кайрат Сатыбалды был арестован по обвинению в махинациях, связанных с «Казахтелекомом». Тогда же прошли обыски в самом «Казахтелекоме». Теперь же Сатыбалды решил от
|04.10.2021
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Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны
«Казахтелеком» продал на бирже 24% акций Kcell Основной оператор фиксированной связи Казахстан
|16.08.2021
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«Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома»
Итоги 1 полугодия 2021 г. «Казахтелеком» представил консолидированную отчетность за 1 полугодие 2021 г. Выручка компании увеличилась на 15% и достигла 282,5 млрд тенге (₽48,4 млрд) против 244,9 млрд тенге (₽42,3 млрд) по
|04.06.2021
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Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта
серии турниров Alaman, проходившей в онлайн-режиме на платформе pinger.pro, поддерживаемой тем же «Казахтелекомом», и проекта «Звезда на карантине». К слову, трансляции концертов звезд казахст
|26.06.2020
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«Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings
то положительными изменениями в сотовой компании после приобретения ее 75-процентного пакета акций «Казахтелекомом». До этого кредитный рейтинг сотового оператора находился на уровне BB (прогно
|28.05.2020
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«ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина
«ИКС холдинг Казахстан» в партнерстве с «Казахтелекомом» протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга
|23.05.2019
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Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн
ТС в размере 18%, которая вычитается из доли Tele2. После расчета с Kauz прибыль Tele2 от сделки с «Казахтелекомом» составит $169 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении Tele2, компания пол
|27.02.2019
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Казахстан переходит на облачную связь
йдеров разнообразных цифровых услуг. Например, крупнейший телекоммуникационный оператор Казахстана «Казахтелеком» сегодня предоставляет услуги не только фиксированной телефонной связи, широкопо
|14.02.2019
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Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа
принадлежащих им ценных бумаг. Причиной этого стала заключенная в конце 2018 г. сделка по покупке «Казахтелекомом» 75% акций крупнейшего в Казахстане сотового оператора Kcell. Миноритарии «Каз
|03.01.2019
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Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством
ом» не контролирует совместное предприятие с Tele2. Но как только была заключена сделка по покупке «Казахтелекомом» Kcell, Tele2 сразу же посчитало это условием для реализации put-опциона на пр
|29.12.2018
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Как Казахстан строит умные города
s: Нурлан Кемалович, слова «умный дом», «умный город» – это привычные словосочетания, которые описывают актуальные тренды. Но что скрывается за этими понятиями? Какой смысл вкладывает в них компания «Казахтелеком»? Нурлан Мейрманов: Для нас «умный дом» и «умный город» – не просто актуальные тренды и громкие слова. Это конкретные цифровые продукты, которые мы запустили в 2018 году на базе те
|12.12.2018
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Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом
т «Казахтелекому» выкупить у Tele2 их долю, а Tele2 - продать свою долю. В результате сделки между «Казахтелекомом» и Tele2 число сотовых операторов в Казахстане сократилось с четырех до трех.
|26.09.2018
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Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики
стот для сотовой связи. В итоге КРЕМ посчитал, что казахстанский МТС не входит в одну группу лиц с «Казахтелекомом». Соответственно, «Казахтелекому» разрешили купить Kcell. Но для сделки были в
|12.07.2018
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Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики
ников рынка сотовой связи Казахстана может сократиться с трех до двух, а под контролем связанных с «Казахтелекомом» структур окажется 75% доступных в Казахстане частот для сотовой связи. Крупне
|19.06.2018
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«Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта
тендер по продаже всех принадлежащих ей в совокупности 75% акций Kcell. Победителем тендера вышел «Казахтелеком», который подал соответствующее ходатайство в КРЕМ. Однако его рассмотрение затя
|31.10.2017
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В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома»
я услуг фиксированной телефонии вследствие перетока фиксированного голосового трафика в мобильный, «Казахтелеком» сохраняет лидерские позиции на рынке фиксированной телефонной связи в Казахстан
|28.04.2017
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«Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности
е опыта по внедрению Единого центра управления сетями телекоммуникаций, запущенного в эксплуатацию «Казахтелекомом» в начале текущего года. Внедрение в Казахстане системы кибербезопасности обус
|02.12.2016
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Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны
Capital Invest (ACI) приобрела 3,4% акций крупнейшего в Казахстане оператора фиксированной связи - «Казахтелеком». Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на заявление ACI.
|08.07.2016
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Партнер Tele2 вышла из числа акционеров «Казахтелеком»
ается Клебанов. Отмечается, что сделка проводится в рамках процесса оптимизации структуры владения «Казахтелекомом» в преддверии возможного выхода компании на IPO. Незаметная продажа Однако ран
|26.04.2016
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«Ростелеком» обеспечит абонентов безлимитными звонками в Казахстан
Соглашение между «Ростелекомом» и «Казахтелекомом» В посольстве Казахстана в Москве состоялось подписание меморандума о стратеги
|25.04.2016
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«Ростелеком» и «Казахтелеком» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве
юдей, и бизнес-структур, и государств. Наши страны и народы связывает очень многое, и наша общая с «Казахтелекомом» цель – укреплять эти связи, внедрять новые технологии и сервисы, которые созд
|06.11.2015
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Tele2 отодвинул Beeline от 4G
Tele2 объединил мобильные активы с «Казахтелекомом» Шведский холдинг Tele2 объявил о создании совместного предприятия в Казахстан
|22.09.2014
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«Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг
«Казахтелеком» совместно с компанией «Алтел» готовы предложить свои услуги в совместном пакетн
|25.08.2014
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«Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов
Компании «Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоставления ко
|25.08.2014
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«Казахтелеком» и «Инфосистемы Джет» создали виртуальную инфраструктуру для предоставления облачных сервисов
«Казахтелеком» и компания «Инфосистемы Джет» построили виртуальную инфраструктуру для предоста
|14.07.2014
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«Казахтелеком» внедрил систему формирования управленческой отчетности на базе Prognoz Platform
«Казахтелеком», телекоммуникационная компания республики Казахстан, перешел на использование с
|17.06.2014
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«Казахтелеком» расширит телекоммуникационные стыки на границе с Китаем
вопросы дальнейшего сотрудничества. Положительным импульсом для подписания Меморандума стал запуск «Казахтелекомом» в конце 2013 г. проекта Dream по предоставлению транзитного маршрута Европа –
|29.05.2014
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ДИС «Казахтелеком» автоматизировал управление дебиторской задолженностью на базе Metasonic
по автоматизации процесса управления дебиторской задолженностью на BPMS-платформе Metasonic в ДИС «Казахтелеком». Ожидается, что в течении первого года работы системы объем дебиторской задолже
|26.03.2014
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«Казахтелеком» запускает iD TV Online
C 1 апреля текущего года «Казахтелеком» совместно с компанией Alacast запускает новую услугу iD TV Online. Новый сервис
|25.12.2013
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Абонентам Megaline доступна новая версия услуги «Антивирус Dr.Web»
а интернет-сервисов безопасности для поставщиков ИT-услуг, сообщила о продолжении сотрудничества с «Казахтелекомом» — телекоммуникационной компанией республики Казахстан, предоставляющей услуги
|20.12.2013
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«Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана
Компания «Казахтелеком» запустила сеть LTE (4G) в городах Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Усть-Камено
|12.12.2013
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«Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных
Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения
|10.12.2013
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«Казахтелеком» запускает услугу облачного центра обработки данных
Новая IaaS (Infrastructure-as-a-Service) услуга, по словам руководителя Службы маркетинга ДКП АО «Казахтелеком», представляет собой удаленный доступ к виртуальным серверам, системам хранения
|07.10.2013
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«Казахтелеком» создал новый инфокоммуникационный ЦОД
«Казахтелеком» реализовал инвестиционный проект по созданию «Инфокоммуникационного центра обра
|01.07.2013
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«Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние интернет-ресурсы на некоторых тарифных планах
С 1 июля «Казахтелеком» увеличивает скорость доступа на внешние ресурсы сети интернет на некоторых тарифных планах Megaline и iDNet без изменения уровня ежемесячной платы. Так, на тарифных планах Megalin
|13.05.2013
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«Казахтелеком» организовал телекоммуникационный стык с «Туркментелекомом»
«Казахтелеком» и «Туркментелеком» завершили совместные работы по строительству и стыковке сете
|13.05.2013
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«Казахтелеком» начал предоставлять услуги облачной инфраструктуры
«Казахтелеком» начал предоставлять услуги облачной инфраструктуры, доступ к которой организова
Казахтелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Есекеев Куанышбек 40 35
|Назарбаев Нурсултан 85 22
|Жумагалиев Аскар 23 13
|Свириденко Андрей 99 8
|Масимов Карим 20 8
|Абдилдабеков Марат 8 8
|Нуриева Айгуль 7 7
|Ахметов Даниал 48 7
|Шилов Сергей 99 6
|Бендзь Алексей 4 4
|Эфендиев Мурад 15 4
|Токаев Касым-Жомарт 9 4
|Каменнова Мария 45 4
|Клебанов Александр 4 4
|Назарбаева Дарига 6 4
|Маханбетажиев Батыр 5 4
|Есеркегенов Аскар 4 4
|Кузнецов Андрей 115 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Карибджанов Айдан 3 3
|Мякишева Марина 84 3
|Ларичев Юрий 16 3
|Храбров Валерий 26 3
|Сасыкин Виталий 3 3
|Сазонов Семен 6 3
|Громова Ирина 3 3
|Белоусов Владимир 3 3
|Нуршабеков Ризат 4 3
|Джалкибаев Жексен 3 3
|Kaplan Robert - Каплан Роберт 9 3
|Norton David - Нортон Дэвид 7 3
|Усманов Алишер 311 2
|Каримов Ислам 97 2
|Мейрманов Нурлан 2 2
|Калугин Сергей 169 2
|Слизень Виталий 244 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Тихонов Александр 69 2
|Панкратов Валерий 34 2
|Рамишвили Георгий 2 2
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