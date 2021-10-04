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Казахтелеком


04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 4
16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1
04.06.2021 Крупнейший телеком-оператор Казахстана решил сам создавать массовый контент и начал с киберспорта 4
11.05.2021 Mediahills стала официальным измерителем телеаудитории в Казахстане 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 6
07.12.2020 Власти Казахстана научились читать зашифрованный трафик своих граждан. Тех, кто сопротивляется, лишают Youtube и Facebook 1
26.06.2020 «Казахтелеком» обошел российских сотовых операторов по уровню кредитного рейтинга Fitch Ratings 6
11.06.2020 К платежной системе Сбербанка подключились операторы мобильной связи Казахстана 1
28.05.2020 «ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина 2
28.11.2019 «ИКС Холдинг» вышел на рынок Казахстана 3
10.10.2019 «Ростелеком» за 1,7 миллиарда купил поставщика московской видеослежки 1
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 1
19.07.2019 В Казахстане перекроют интернет всем, кто не подключит государственное шпионское ПО 1
23.05.2019 Tele2 ушел из Казахстана за «отступные» в $400 млн 10
16.04.2019 Beeline наказал конкурента за смену владельца на $38 млн 7
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 6
26.02.2019 В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики 1
14.02.2019 Акционеры национального оператора пожаловались властям Казахстана из-за 20%-го грабежа 14
03.01.2019 Tele2 покидает Казахстан. Beeline остается один на один с государством 8
29.12.2018 Как Казахстан строит умные города 4
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 11
06.11.2018 Казахстан идет в цифровое общество особым маршрутом 5
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 7
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 11
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 6
27.02.2018 Казахстан выходит на мировой рынок интернета вещей 2
02.02.2018 Расследование: Как партнер Трампа из постсоветской банковской империи создал телеком-гиганта 1
29.01.2018 Бегство из СНГ: Шведы продали грузинского сотового оператора 1
24.01.2018 Россияне скупили крупный пакет акций главного сотового оператора Казахстана 1
10.01.2018 Главный сотовый оператор Казахстана попадет в руки государства 7
08.11.2017 Казахстан взял курс на цифровую экономику 3
31.10.2017 В S&P рассказали, почему повысили кредитный рейтинг «Казахтелекома» 7
21.09.2017 Телеком Казахстана инвестирует в крупные ИТ-проекты 2
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
28.04.2017 «Казахтелеком» и Solar Security подписали меморандум о взаимодействии в области кибербезопасности 3
09.12.2016 Как подключить онлайн-кассу к оператору фискальных данных 1
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 8
20.10.2016 Горячая замена: актуальные российские ИТ-платформы 1
08.07.2016 Партнер Tele2 вышла из числа акционеров «Казахтелеком» 11
08.06.2016 «Ростелеком» представил опцию «Безлимитный Казахстан» 2

Публикаций - 200, упоминаний - 530

Казахтелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 35
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 26
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 20
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 18
Telia Company 348 18
Microsoft Corporation 11060 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 9
Мобайл Телеком Сервис 19 8
SAP SE 3211 8
Fintur 33 8
VideoMost - ВидеоМост 191 8
Turkcell 179 7
Синтерра - Synterra 565 4
Samsung Electronics 5651 4
Google LLC 7144 3
Spirit DSP - Спирит Корп 246 3
Geocell 10 3
АйТи 751 3
Cisco Systems 2038 3
Polycom - Поликом Раша 300 2
Oracle Corporation 3342 2
Visor 14 2
ИКС холдинг Казахстан 4 2
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 4 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Software AG & IDS Scheer 109 2
AT&T Inc 555 2
Apple Inc - Эппл Рус 7692 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
Tele2 Казахстан 7 2
MagtiCom - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 15 1
Microsoft Казахстан 3 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
Мобител 47 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 8
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 6
Фридом Финанс ИК 12 5
Asianet 5 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Роснефть НК 367 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
БТА Банк - Туран Алем 13 1
Газпром ПАО 520 1
Black Sea Telecom 3 1
Falcorny Capital 1 1
Kauz 1 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Казатомпром НАК 5 1
Мать и дитя 16 1
AliExpress 275 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 6 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 8
Правительство Республики Казахстан - Министерство связи и информации Республики Казахстан - МСИ РК 9 3
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 3
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 2
Правительство Республики Казахстан 8 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 2
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 1 1
Президент Республики Казахстан 2 1
Генеральная прокуратура Грузии 1 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 2 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 155 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Администрация Президента РФ 267 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
Qazaq Cybersport Federation - Федерация киберспорта Казахстана 1 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
3G - Стандарт мобильной связи 3723 8
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 7
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 3
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 3
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
CORD - Central Office Re-architected as a Datacenter 2 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 2
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 5 2
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1449 1
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 151 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 77 1
NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций 10 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Cisco Webex 107 5
Google Android 10750 5
Apple macOS 922 3
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1168 3
Apple iOS 5741 3
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Skype 1467 2
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Diasoft Framework 17 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 181 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Национальные Технологии - СХД Купол 31 1
Red Hat OpenStack Platform 24 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Red Hat Linux 43 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
Diasoft Flextera 45 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 1
Казахтелеком ЦОД 1 1
SAP NetWeaver 62 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Cisco NSO - Cisco Network Services Orchestrator 2 1
Казахтелеком PEARL - Persia Europe Alternative Rapid Link 1 1
Altel 4G-GSM-сеть 1 1
Cisco ESC - Cisco Elastic Services Controller 1 1
Rakuten Viber 429 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 297 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
WeChat - Мессенджер 96 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux OS 4253 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 1
Есекеев Куанышбек 33 8
Бендзь Алексей 4 4
Нуриева Айгуль 4 3
Масимов Карим 3 2
Кучеров Кирилл 21 2
Назарбаев Нурсултан 30 2
Сабиров Шакват 2 2
Карибджанов Айдан 3 2
Тойчибеков Данияр 3 2
Жумагалиев Аскар 9 2
Свириденко Андрей 77 2
Калугин Сергей 162 2
Мякишева Марина 84 2
Мейрманов Нурлан 2 2
Клебанов Александр 2 2
Рамишвили Георгий 1 1
Новиков Валентин 3 1
Эфендиев Мурад 14 1
Прозоровский Василий 40 1
Макаров Станислав 111 1
Исеев Тимур 1 1
Лезговко Александр 1 1
Мохов Александр 1 1
Патаркацишвили Бадри 4 1
Джохтаберидзе Гия 2 1
Токаев Касым-Жомарт 1 1
Dyussekeyev Askar - Дюссекеев Аскар 1 1
Оспанов Аблайхан 1 1
Абдилдабеков Марат 5 1
Аблязов Мухтар 1 1
Краснопольский Алексей 12 1
Самошкина Диана 28 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Каримова Гульнара 89 1
Делицын Леонид 94 1
Ракишев Кенес 30 1
Каримов Ислам 85 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Ляпунов Игорь 52 1
Абаев Даурен 12 1
Казахстан - Республика 2627 118
Россия - Российская федерация - РФ 57309 62
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 7
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Европа 3745 7
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 13 6
Грузия 691 6
Казахстан - Западно-Казахстанская область 10 5
Беларусь - Белоруссия 2087 5
Украина 3361 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 5
Казахстан - Алматы 261 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Узбекистан - Республика 822 4
Таджикистан - Республика 434 4
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Молдавия - Республика Молдова 428 3
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 3
Евразия 160 3
Россия - Сибирь 875 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Япония 2778 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 2
Казахстан - Северо-Казахстанская область 4 2
Великобритания - Лондон 818 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Индия - Республика 2169 2
Ближний Восток 1471 2
Африка 1487 2
США - Калифорния 972 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 3
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 3
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
УК РК - Уголовный кодекс Казахстана 2 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Интерфакс Казахстан 3 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 276 1
ZDnet 381 1
CNews Analytics 1988 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 2
IDC - International Data Corporation 2713 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 95 1
КИМЭП - Казахстанский Институт менеджмента, экономики и стратегического планирования 1 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
РИФ - Российский Интернет Форум 17 1
Web Summit 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759054, в очереди разбора - 662744.
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