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«ИКС холдинг Казахстан» и «Казахтелеком» протестировали платформу по контролю за соблюдением правил безопасности во время карантина

ПО Софт Телеком

«ИКС холдинг Казахстан» в партнерстве с «Казахтелекомом» протестировал платформенное решение видеоаналитики с возможностью мониторинга соблюдений мер предосторожности и ношения средств персональной защиты в учреждениях в период карантина.

Данная система наиболее актуальна для предпринимателей. Она позволяет контролировать соблюдение требований акиматов по нормам безопасности в период распространения коронавируса как в самих офисах, так и на прилегающих территориях. Помимо мониторинга ношения средств индивидуальной защиты, детекторы способны фиксировать соблюдение безопасной дистанции между людьми, присутствие в зонах с ограничениями и определять температуру тела человека.

«Система призвана облегчить задачу местных администраций и собственников работающего бизнеса по контролю распространения COVID-19. Внедрение детекторов поможет наладить доверительные отношения между бизнесом и государством, которые смогут полноценно функционировать в условиях карантина и возможных повторных вспышек инфекции», – отметил Данияр Тойчибеков, генеральный директор компании «ИКС холдинг Казахстан».

Разработчиком системы является компания Vizorlabs. Команда состоит из выпускников и аспирантов факультета ВМК и мехмата МГУ, участников проектов по применению нейронных сетей, которые лежат в основе машинного обучения и искусственного интеллекта. Компания более шести лет занимается разработкой программного обеспечения для видеоаналитики и компьютерного зрения и имеет в своем арсенале широкий выбор детекторов, адаптированных под медицинские учреждения.

«Распознавание масок и халатов различных типов осуществляется с точностью 99%, комбинезонов – 97%, чепчиков и перчаток – 95%, – сказал генеральный директор Vizorlabs Василий Долгов. – Хочу отметить еще один важный нюанс. Детекторы способны к обучению и могут распознавать новые вариации средств индивидуальной защиты медицинского персонала. Такие корректировки можно вносить с помощью операторов, либо самостоятельно».

Детектор можно подключить на любую IP-камеру, для работы системы необходим лишь доступ к видеопотоку. Таким образом интеграция платформенного решения максимально простая. В частности, «Казахтелеком» и «ИКС холдинг Казахстан» запустили пилот проекта в своих офисах всего за два дня. Национальный оператор связи Казахстана предоставил разработчикам доступ к видеопотоку, на который «наложили» два детектора – по распознаванию ношения масок и соблюдению социальной дистанции.

Интерес к платформе, по данным компании «ИКС холдинг Казахстан», уже проявляют акиматы для контроля малого и среднего бизнеса. Два итальянских муниципалитета также планируют развернуть версию продукта, адаптированную под контроль ношения масок и социальной дистанции, – на данный момент идет процесс контрактования. В России подобной системой пользуются несколько крупных медучреждений, среди заказчиков – крупнейшие промышленные предприятия страны.

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