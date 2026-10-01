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Казахстан Западно-Казахстанская область Уральск

Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск

СОБЫТИЯ


01.10.2026 В Оренбуржье еще 52 села обеспечили быстрым интернетом 1
18.07.2025 Повышение эффективности управления складом «Алтындар» с Axelot WMS 2
29.01.2024 Число бронирований отелей за рубежом выросло на 25% 1
23.11.2023 Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
23.01.2023 ТТК провел модернизацию магистральной сети на южном направлении 1
24.10.2022 Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
19.08.2015 Terralink открыла интернет-магазин в Казахстане 1
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим» 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 2
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
29.09.2011 «КазТрансКом» внедрил биллинговую систему на базе продуктов Onyma 1
25.04.2011 Tele2 начал предоставлять услуги связи в Казахстане 1
15.03.2011 «Казахтелеком» инвестирует более 10 млрд тенге в развитие сети телекоммуникаций западных областей Казахстана 1
24.12.2008 «Синтерра» и «Казахтелеком» завершили работы по организации межсетевого стыка 1
24.09.2008 Россия и Казахстан будут сотрудничать в области нанотехнологий 1
23.08.2007 «Казактелеком» построит ВОЛС «Уральск – граница России» 1
09.01.2007 В Казахстане будет создан еще один технопарк 1
12.12.2006 Введена в эксплуатацию ВОЛС "Алматы-Караганда" 1
10.11.2006 "Голден Телеком" планирует в 2007 г. вложить в строительство ВОЛС $55-60 млн. 1
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк 1
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк 1
06.12.2005 "Энвижн Груп" построила IP/MPLS-сеть в Казахстане 1
03.08.2005 В Казахстане построили основное кольцо НИСМ 1
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1
29.04.2004 В Казахстане расширяется сеть цифрового спутникового телевидения 1
10.12.2003 Ericsson расширит GSM-сеть KCell 1
06.12.2002 В Казахстане только 34% населения являются пользователями интернета 1

Публикаций - 32, упоминаний - 34

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 9
9699 3
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 77 2
ConsID - Консид Технологии - Консид Софт 20 2
Motorola Inc 1156 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
МТС - Система Телеком 239 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
ФинГрад - FinGrad 49 1
BSTelecom - Бизнес система телеком - БСТ 29 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Центр открытых разработок - OpenYard 97 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 1
Аусферр ИТЦ 45 1
Europlat - Европлат 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3382 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16115 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 1
Intel Corporation 12870 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2404 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9562 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 435 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Lenovo Motorola 3573 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 1
NVision Group - Энвижн Груп 700 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 205 1
R-Vision - Р-Вижн 276 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 450 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Ланит Интеграция 221 1
ИнДрайв - InDrive - inDriver 17 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 1
Совкомбанк ПАО 320 2
ABN AMRO 100 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Фора Банк 86 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 19 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3165 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 553 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 631 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1911 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 536 1
Альфа-Банк 1991 1
NanduQ - Qiwi 1014 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
Русагро Группа Компаний 392 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1214 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 563 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 641 1
Абсолют Банк 251 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 185 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 367 1
Русский стандарт Банк 512 1
Альфа-Капитал УК 161 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 216 1
Синара ГК - Sinara Group 125 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5761 2
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13872 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3353 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2091 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2365 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1544 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Федеральное казначейство России 1956 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23174 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5023 8
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ConsID WMS - Open Source HH.WMS OHE.WMS 17 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 2
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 1
Oracle GraalVM 7 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1839 1
Axelot WMS - Axelot YMS 94 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 182 1
Consid SCE Suite 2 1
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Quorum - Кворум Сигнатура СКАД - 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
НКТ - Р7-графика 48 1
ТАЕ System - Trans Asian Europe - Транс-Азиатско-Европейская волоконно-оптическая линия 3 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 1
Стек Софт - Onyma Billing - Onyma OSS - Onyma CRM 8 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 165 1
Новые облачные технологии - МойОфис 968 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6390 1
Oracle Java - язык программирования 3496 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 334 1
JavaScript - JS - язык программирования 1450 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 233 1
Apple iPhone 6 4860 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
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Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 269 1
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Космодром Байконур 1072 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 133 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 138 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2507 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 378 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 1
Жумагалиев Аскар 23 2
Соловьев Виталий 53 1
Лежнев Федор 49 1
Сауранбеков Максут 2 1
Сарсенов Сакен 10 1
Смелков Андрей 5 1
Каушанский Александр 57 1
Панков Алексей 13 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 59 1
Григорьева Елена 4 1
Распопов Алексей 50 1
Харитонов Вадим 44 1
Никулин Василий 5 1
Игнатов Максим 3 1
Шмаков Антон 74 1
Енсебаев Руслан 5 1
Гребеник Геннадий 68 1
Шаев Виталий 60 1
Санников Олег 6 1
Манасян Карапет 19 1
Аверьянихин Артур 2 1
Аникина Алина 1 1
Герман Константин 8 1
Аксенов Олег 64 1
Коресталев Андрей 15 1
Рылеев Денис 16 1
Есеркегенов Аскар 4 1
Оберемок Надежда 46 1
Шукеев Умирзак 2 1
Зубрицкая Дарья 3 1
Чирков Александр 1 1
Аникин Дмитрий 70 1
Милованов Андрей 47 1
Батухтин Евгений 2 1
Солдатенкова Ксения 42 1
Нигматулин Нурлан 2 1
Белан Иван 42 1
Желнова Алина 43 1
Федоров Егор 1 1
Казахстан - Республика 6109 28
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 635 19
Россия - РФ - Российская федерация 168294 17
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 419 17
Казахстан - Атырауская область - Атырау - Гурьев 60 16
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Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 368 8
Казахстан - Восточно-Казахстанская область - Усть-Каменогорск 39 8
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 8
Казахстан - Костанайская область - Костанай 36 7
Казахстан - Акмолинская область - Кокшетау 16 7
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Казахстан - Талды-Курганская область - Талдыкорган 16 6
Казахстан - Актюбинская область - Актюбинск - Акимат Актюбинской области 26 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14858 4
Казахстан - Западно-Казахстанская область 18 4
Казахстан - Абайская область - Семипалатинск 17 3
Европа 25026 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2555 3
Азия - Азиатский регион 5955 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3072 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1823 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1748 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 937 3
Япония 13848 2
Беларусь - Белоруссия 6353 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3504 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4546 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3375 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1215 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1716 2
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Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 73 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54057 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27638 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22004 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10982 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34268 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18382 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1659 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7103 3
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1139 2
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