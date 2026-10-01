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Казахстан Западно-Казахстанская область Уральск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 34
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6523 1
|Жумагалиев Аскар 23 2
|Соловьев Виталий 53 1
|Лежнев Федор 49 1
|Сауранбеков Максут 2 1
|Сарсенов Сакен 10 1
|Смелков Андрей 5 1
|Каушанский Александр 57 1
|Панков Алексей 13 1
|Калякин Павел 80 1
|Денисов Анатолий 59 1
|Григорьева Елена 4 1
|Распопов Алексей 50 1
|Харитонов Вадим 44 1
|Никулин Василий 5 1
|Игнатов Максим 3 1
|Шмаков Антон 74 1
|Енсебаев Руслан 5 1
|Гребеник Геннадий 68 1
|Шаев Виталий 60 1
|Санников Олег 6 1
|Манасян Карапет 19 1
|Аверьянихин Артур 2 1
|Аникина Алина 1 1
|Герман Константин 8 1
|Аксенов Олег 64 1
|Коресталев Андрей 15 1
|Рылеев Денис 16 1
|Есеркегенов Аскар 4 1
|Оберемок Надежда 46 1
|Шукеев Умирзак 2 1
|Зубрицкая Дарья 3 1
|Чирков Александр 1 1
|Аникин Дмитрий 70 1
|Милованов Андрей 47 1
|Батухтин Евгений 2 1
|Солдатенкова Ксения 42 1
|Нигматулин Нурлан 2 1
|Белан Иван 42 1
|Желнова Алина 43 1
|Федоров Егор 1 1
|Казахстан Сегодня 310 3
|Новости Шымкента 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11594 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1476412, в очереди разбора - 724027.
Создано именных указателей - 202222.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.