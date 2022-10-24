Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане

Компания Consid, российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления логистикой, закончила внедрение системы управления складом Consid.WMS на втором складе казахстанской торговой сети «Анвар» в Актау. Об этом CNews сообщили представители Consid.

«Анвар» является оптово-розничной сетью в Республике Казахстан, первые магазины сети открылись в 1993 г. После успешного внедрения Consid.WMS на центральном складе сети в Актобэ компания приняла решение о масштабировании системы управления складом на шести региональных складах. Внедрение профессиональной системы управления складом решает задачи обеспечения своевременных поставок продуктов в магазины сети, оптимизирует использование складского пространства, что особенно актуально для региональных складов небольшой площади, способствует росту оборачиваемости склада, снижает издержки на складской персонал и технику.

На складе в Актау основные бизнес-процессы фактически не отличаются от процессов на главном складе. Настройка уже апробированной конфигурации решения на базе облачной версии Consid.WMS Cloud и запуск в промышленную эксплуатацию по методологии удаленного внедрения были проведены всего за один месяц. Облачный сервис Consid.WMS Cloud полностью отвечает требованиям к функциональности и гибкости современной WMS по точности выполнения складских операций, гибкости в настройках специфических бизнес-процессов, высокой производительности. Использование облачной версии позволяет компании «Анвар» существенно экономить на инфраструктуре посредством удаленного подключения региональных складов к центральному серверу.

Использование единой мультилицензии минимизирует количество необходимых лицензий для региональной сети складов, находящихся в разных часовых поясах и имеющих разную нагрузку в течение суток. В рамках проекта выполнена комплексная автоматизация бизнес-процессов во всех основных складских зонах с учетом специфических требований к хранению и обработке товара в каждой зоне. Также настроена автоматизация складских операций в зонах замороженной продукции, алкоголя и прочих групп товара, требующих маркировки. Consid.WMS бесшовно интегрирована с корпоративной учетной системой «1С».

Следующие шаги по масштабированию системы Consid.WMS – внедрение на четырех региональных складах в городах Атырау, Уральск, Караганда и Кызылорда.

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Компания Consid – российский разработчик и интегратор профессиональных ИТ-систем для управления складом (WMS) и исполнением в цепочке поставок. Consid продвигает на российском рынке собственные разработки – пакет решений Consid SCE Suite на единой технологической платформе, сочетающий в себе богатую функциональность систем международного класса и специфику российских компаний. Сonsid.WMS – адаптируемая система, которая оптимизирует на операционном уровне работу склада и существенно повышает эффективность управления складскими процессами.

«Анвар» – это оптово-розничная сеть в Республике Казахстан, филиалы в городах Актобе, Астана, Атырау, Актау, Уральск, Караганда, Кызылорда. Сеть супермаркетов начала свою историю в 1993 г. Сегодня «Анвар» — это более 40 тыс. кв. м торговых площадей в семи регионах Казахстана.