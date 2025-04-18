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Казахстан Мангистауская область Актау

Казахстан - Мангистауская область - Актау


18.04.2025 Компания Consid внедрила WMS-систему на складском терминале «Рекон-Актау» 1
23.11.2023 Consid запустила WMS на третьем складе торговой сети «Анвар» в Уральске 1
24.10.2022 Consid.WMS внедрена на втором складе сети «Анвар» в Казахстане 1
05.01.2022 Миллионы человек внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты 1
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях 1
14.09.2017 Сервис пассажирских перевозок inDriver начал использовать карты 2ГИС 1
03.09.2015 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширяет свою сеть в Казахстане 1
10.07.2015 Клиентам Delta Bank стали доступны переводы «Юнистрим» 1
22.09.2014 «Казахтелеком» и «Алтел» расширяют географию предоставления пакетных услуг 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
15.05.2014 «Алтел» запустил сеть 4G LTE GSM 1
20.12.2013 «Казахтелеком» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
18.07.2013 «Альфа-Банк» в Казахстане стал участником платежной системы Contact 1
01.07.2013 В Казахстане получить новые водительские права теперь можно через портал электронного правительства 1
02.07.2012 Казахстан: постановка ребенка на очередь в детский сад через интернет больше не требует наличия ЭЦП 1
25.11.2011 На портале казахстанского «электронного правительства» запущены новые сервисы 1
29.09.2011 «КазТрансКом» внедрил биллинговую систему на базе продуктов Onyma 1
28.03.2011 «Казахтелеком» завершил внедрение iD TV на всей территории Казахстана 1
18.02.2011 Количество пользователей ШПД «Казахтелекома» на 1 января 2011 г. составило 1,756 млн 1
07.10.2010 «Казахтелеком» открыл интернет дата-центр и iD Center в Мангистауской области 1
25.06.2009 Спутниковый мониторинг экологического состояния Каспия будет продолжен 1
21.12.2007 Россия и Казахстан заинтересованы в дальнейшей интеграции ядерных комплексов 1
22.11.2007 В казахстанской АЭС используют технологии атомных подлодок 1
24.01.2007 Казахстан увеличивает производство биоэтанола 1
30.10.2006 У Казахстана появится авиабаза на Каспии 1
30.10.2006 У Казахстана появится авиабаза на Каспии 1
27.10.2006 В Казахстане начато строительство хранилища отработанного ядерного топлива 1
27.10.2006 В Казахстане начато строительство хранилища отработанного ядерного топлива 1
23.10.2006 "Инэк" осваивает международный рынок 1
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей 1
02.06.2006 Обнинский Физико-энергетический институт отметил 60-летний юбилей 1
11.05.2006 Казахстан планирует проложить ВОЛС по дну Каспийского моря 1
06.02.2006 Казахстан: консервация реактора на быстрых нейтронах 1
15.12.2005 В Казахстане построили новую ВОЛС 1
06.12.2005 "Энвижн Груп" построила IP/MPLS-сеть в Казахстане 1
03.08.2005 В Казахстане построили основное кольцо НИСМ 1
15.06.2005 "Казахтелеком" выбрал Lucent для строительства мультисервисной сети 1
12.04.2005 "Казахтелеком" подвел итоги деятельности в 2004 г. 1
23.03.2005 "Казахтелеком" снизит тарифы на телефонную связь с РФ и странами СНГ на 16,2% 1
09.12.2004 В Казахстане появился второй оператор дальней связи 1

Публикаций - 43, упоминаний - 43

Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 337 14
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 110 3
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 3
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8841 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
8390 2
ConsID - Консид Технологии 10 2
Ростелеком 9863 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13052 1
ЦФТ Золотая Корона 359 1
МегаФон 9153 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 1
X Corp - Twitter 2876 1
Meta Platforms - Facebook 4457 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5689 1
Telegram Group 2135 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 306 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
inDriver 17 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 128 1
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 1
Google LLC 11909 1
МИБ - Международный инвестиционный банк 12 1
Huawei Technologies 399 1
Sandvine 12 1
НИТ - Национальные информационные технологии 33 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 55 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 254 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 394 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - RiverStone Networks 26 1
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 4 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 38 4
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 2
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 40 2
Росатом - Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - атомная теплоэлектроцентраль 11 2
NanduQ - Qiwi 997 1
РЖД - Российские железные дороги 1933 1
Альфа-Банк 1788 1
Газпром ПАО 1358 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 432 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 87 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 15 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 45 1
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 1
PNB Казахстан - Punjab National Bank 2 1
А-Проперти - ЯТЭК - Якутская топливно-энергетическая компания - Якутгазпром ГП 6 1
Газпром нефть 633 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
КазМунайГаз ПНХЗ - Павлодарский нефтехимический завод 4 1
КААЭ - Казахстанское Агентство прикладной экологии 1 1
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 1
USM Holdings - Удоканская медь - Байкальская горная компания 10 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Альянс Банк 20 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Charles de Gaulle Airport - Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Аэропорт Шарля де Голля - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 2 1
МЦК МФК - Международный Центр Кредитования Микрофинансовая компания - АзияКредит - AsiaCredit Ban 3 1
Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle - Международный аэропорт Париж — Шарль-де-Голль - Руасси — Шарль-де-Голль - ИАТА: CDG, ИКАО: LFPG 12 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 3
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4599 2
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МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1375 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4899 1
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