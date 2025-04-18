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Казахстан Мангистауская область Актау
Казахстан и организации, системы, технологии, персоны:
|Есекеев Куанышбек 36 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Кириенко Владимир 141 3
|Назарбаев Нурсултан 83 2
|Сауранбеков Максут 2 2
|Алтынбаев Мухтар 6 2
|Широбоков Юрий 2 2
|Путин Владимир 3225 1
|Лукашенко Александр 98 1
|Келимбетов Кайрат 3 1
|Пальчун Кирилл 59 1
|Жумагалиев Аскар 23 1
|Erdoğan Recep Tayyip - Эрдоган Реджеп Тайип 13 1
|Фролова Светлана 42 1
|Ахметов Даниал 48 1
|Сарсенов Сакен 10 1
|Игнатов Максим 3 1
|Енсебаев Руслан 5 1
|Маханбетажиев Батыр 5 1
|Сарсембаев Иржан 1 1
|Кушербаев Крымбек 1 1
|Джакишев Мухтар 7 1
|Аникина Алина 1 1
|Федоров Егор 1 1
|Казахстан Сегодня 308 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 3
|Bloomberg 1311 1
|РИА Новости 935 1
|Vласть 1 1
|Ак Жайык 1 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|Markets&Markets Research 112 1
|ABI Research 234 1
|CountryMeters 3 1
|INL - Idaho National Laboratory - Национальная лаборатория Айдахо 8 3
|Росатом - Наука и инновации АО - ФЭИ ГНЦ РФ - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского - Государственный научный центр Российской Федерации 6 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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