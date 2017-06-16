Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Scanex Сканэкс НТЦ Инженерно-технологический центр
Публикаций - 239, упоминаний - 399
Scanex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гершензон Ольга 14 14
|Гершензон Владимир 19 14
|Кучейко Алексей 22 11
|Андронов Алексей 27 6
|Королев Сергей 38 4
|Клименко Станислав 10 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Баринберг Валерий 5 3
|Леонов Андрей 6 3
|Миллер Сергей 43 3
|Никонов Олег 3 3
|Путин Владимир 2542 3
|Иванов Сергей 360 3
|Янгель Михаил 2 2
|Циолковский Константин 30 2
|Урличич Юрий 49 2
|Решетин Игорь 5 2
|Горбачев Михаил 33 2
|Токарев Сергей 7 2
|Айрапетова Людмила 0 2
|Еремченко Евгений 14 2
|Исанин Антон 9365 1
|Комарова Татьяна 16 1
|Некрасов Владимир 9 1
|Мартьянов Владимир 5 1
|Рахманов Максим 47 1
|Перминов Анатолий 125 1
|Шумилов Максим 9 1
|Леонова Татьяна 3 1
|Северов Дмитрий 41 1
|Фурсенко Андрей 121 1
|Степанов Антон 57 1
|Романов Алексей 43 1
|Хаустов Андрей 7 1
|Соромотин Андрей 0 1
|Дмитровский Владимир 2 1
|Сизов Олег 0 1
|Струков Денис 3 1
|Лавров Виктор 3 1
|Хайлов Михаил 4 1
|500 Startups 4742 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1185854, в очереди разбора - 959257.
Создано именных указателей - 79534.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru