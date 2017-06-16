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Scanex Сканэкс НТЦ Инженерно-технологический центр

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр


16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России
25.05.2017 Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas
09.02.2015 «Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково»
20.05.2014 Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику
01.10.2012 Геоданные будут внедрены в системы электронного правительства
08.08.2012 «НИС» и «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области
08.07.2011 Поставщик «Яндекс.Карт» покупает в США снимки 1/3 всей суши Земли
03.07.2009 Половодье: мониторинг из космоса
17.03.2009 Защита беломорской популяции гренландских тюленей: первые итоги
18.02.2009 Спутниковый мониторинг акваторий России: открытый доступ
20.01.2009 Анонсированы новые ДДЗ-технологии для образования и защиты окружающей среды
22.12.2008 ИТЦ "СканЭкс": программа подарков для участников ДДЗ-конкурса
29.10.2008 Университеты получили возможность создания собственных центров ДЗЗ
16.10.2008 Спутники контролируют акватории России
06.10.2008 "СканЭкс" сделал доступными тестовые версии ПО
06.11.2007 Земля и космос: акцент на интеграции
31.07.2007 New.Kosmosnimki: развитие качественное и количественное
27.06.2007 Завершена космическая съемка России
20.06.2007 Киты или нефть: спутниковый мониторинг стал реальностью
28.03.2007 На конференции "Земля из космоса" организуют образовательную секцию
22.01.2007 В Москве прошли первые Всероссийские юношеские Королевские чтения

Публикаций - 239, упоминаний - 399

Scanex упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 12
GeoEye 88 12
DigitalGlobe 125 12
Google LLC 10352 10
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 10
Совзонд - Sovzond 114 5
VK - Mail.ru Group 3057 3
Ракурс НПФ 91 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 3
IBM - International Business Machines Corp 8941 3
Microsoft Corporation 22497 3
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Orbcomm 0 2
Программный продукт ГК 3960 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 2
Eastman Kodak - Кодак 481 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 2
Прайм Груп 58 2
Esri 162 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 2
Ростех - Ростехнологии 2532 2
Yahoo! 3603 2
6072 2
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 2
Transas - Транзас ГК 137 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 2
Прогноз 957 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 1039 1
Элемент ГК - Elementec 1523 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 1
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Hitachi - Хитачи 1421 1
Вертикаль - башенный оператор 463 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 790 1
1С-ИжТиСи 5461 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 90 1
Auvix - Аувикс 20 1
MODIS 49 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 14
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 10
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 6
Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 4
Газпром ПАО 1008 4
ОПТЭКС НПП 10 4
Ватутинки Пансионат 16 4
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 0 3
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 8 3
Ball Aerospace & Technologies 46 3
Резонанс НПП 94 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 2
Boeing 957 2
BAE Systems 162 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
Самолёт ГК 216 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 0 2
Airbus Defence and Space - EADS 150 2
Транснефть 232 2
General Dynamics 54 2
ТНК-ВР Холдинг 248 2
ЦНИИмаш Экспорт 5 2
Northrop Grumman 200 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 2
Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 2
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 1
Усть-Луга - Российский порт - Усть-Лужский транспортный узел 20 1
Восточный Банк 232 1
Государственная Третьяковская галерея 43 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 1
ЭВСК - Экологическая вахта по Северному Кавказу - Environmental Watch on North Caucasus 1 1
488 ВКФ ФГУП - Военно-картографическая фабрика 1 1
NSPO - National Space Organization - Национальное космическое агентство Тайваня 4 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 24
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 23
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 18
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 13
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 13
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Президент Российской Федерации 3770 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
Администрация Президента РФ 904 5
Правительство РФ 8292 5
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 38 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 3
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 56 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 3 2
МЧС РФ - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 50 2
Судебная власть 225 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 0 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 49 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Правительство Москвы 1640 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 82 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 8
ГИС-Ассоциация 231 6
Greenpeace - Гринпис 115 5
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 4
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 27 3
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 2
ФКР - Федерация космонавтики России 6 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 2
Единая Россия - Политическая партия 246 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 84
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 27
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 25
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 17
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РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 11
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 11
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 10
Website - Вебсайт 9736 8
Визуализация 1338 8
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 7
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 1948 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 995 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 4
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 903 3
РЛС - Радиолокационная станция - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности 0 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 3
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 1259 3
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 58 3
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 2454 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 35 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 735 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 2
Сеть передачи данных 1358 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 264 2
Collaboration - Совместная работа 2443 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 2
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 2
НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 40
GeoEye IKONOS 95 32
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 20
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 16
NASA Landsat 53 13
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 11
Google Earth - Google Планета Земля 451 11
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 10
Яндекс.Карты и Транспорт 354 10
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 0 9
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 8
Scanex Web GeoMixer 8 8
Google Maps - Карты Google 678 8
GeoEye - космический спутник 57 8
Космодром Байконур 1025 7
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 7
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 7
Microsoft Windows 2000 2856 7
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 6
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 26 6
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 5
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 4
Scanex Image Processor 4 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 3
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 3
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 3
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Boeing JDAM - Joint Direct Attack Munition - комплект оборудования на основе технологии GPS для умных бомб 48 2
SAP TDI - SAP Tailored Data Center Integration 14 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 2
SpaceX Falcon - ракета-носитель 111 2
Esri ArcGIS 127 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 2
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 9 2
Apple iMac - Серия моноблоков 436 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 5 2
Гершензон Ольга 14 14
Гершензон Владимир 19 14
Кучейко Алексей 22 11
Андронов Алексей 27 6
Королев Сергей 38 4
Клименко Станислав 10 3
Балагуров Андрей 8 3
Баринберг Валерий 5 3
Леонов Андрей 6 3
Миллер Сергей 43 3
Никонов Олег 3 3
Путин Владимир 2542 3
Иванов Сергей 360 3
Янгель Михаил 2 2
Циолковский Константин 30 2
Урличич Юрий 49 2
Решетин Игорь 5 2
Горбачев Михаил 33 2
Токарев Сергей 7 2
Айрапетова Людмила 0 2
Еремченко Евгений 14 2
Исанин Антон 9365 1
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Мартьянов Владимир 5 1
Рахманов Максим 47 1
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Шумилов Максим 9 1
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Романов Алексей 43 1
Хаустов Андрей 7 1
Соромотин Андрей 0 1
Дмитровский Владимир 2 1
Сизов Олег 0 1
Струков Денис 3 1
Лавров Виктор 3 1
Хайлов Михаил 4 1
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Земля - планета Солнечной системы 7427 108
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Канада 3319 26
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Украина 6212 23
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Европа 12319 17
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