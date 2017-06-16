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Scanex Сканэкс НТЦ Инженерно-технологический центр

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр

Инженерно-технологический центр "Сканэкс" (ИТЦ "Сканэкс") является частью группы компаний "Сканэкс" и представляет собой российскую частную компанию, специализирующуюся на технологиях дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных системах. Основанная в 1992 году, компания занимается разработкой полного цикла технологий и сервисов, связанных с приемом, обработкой, хранением и предоставлением доступа к изображениям Земли из космоса.

Основные направления деятельности:

  • Прием данных со спутников на собственную сеть станций
  • Обработка спутниковой информации
  • Обеспечение оперативного доступа к спутниковым снимкам через геопортальные сервисы
  • Разработка программного обеспечения для работы с космическими снимками

Технологии и продукты:

Ключевые партнеры и клиенты:

Конкуренты на рынке:

ИТЦ "Сканэкс" играет заметную роль в развитии российских космических технологий гражданского назначения, сотрудничая как с государственными структурами, так и с коммерческими организациями. Компания участвует в реализации различных государственных программ, включая создание наземной инфраструктуры для работы с данными дистанционного зондирования Земли.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 38 дел, на cумму 1 106 520 090 ₽*

Судебные дела (38) на сумму 1 106 520 090 ₽*
в качестве истца (12) на сумму 39 660 969 ₽*
в качестве ответчика (19) на сумму 112 199 397 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.06.2017 «Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России

«Сканэкс» и канадская MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) подписали соглашение о развёртывании на территории России наземной системы для обработки и производства продуктов на основе д
25.05.2017 Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas

«Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space подписали соглашение с «Яндексом» на предоставление досту
09.02.2015 «Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково»

Фонд «Сколково» и группа компания «Сканэкс» — российский эксперт в сфере спутникового мониторинга Земли — подписали соглашение о партнерстве. Компания намерена создать в «Сколково» собственный центр НИОКР. Об этом CNews сообщили
20.05.2014 Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику

Компания «Сканэкс» заявила, что ею получен прямой доступ к управлению космической фотосъемкой со спутни
01.10.2012 Геоданные будут внедрены в системы электронного правительства

геопространственную компоненту. Работы будут выполнены совместно инженерно-технологическим центром «Сканэкс» и группой компаний «Барс Груп», которые в сентябре 2012 г. подписали соглашение о со
08.08.2012 «НИС» и «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга

Компания «Навигационно-информационные системы» («НИС») и инженерно-технологический центр «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга. В результате
01.02.2012 «Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области

27 января специалисты ИТЦ «Сканэкс» получили высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и п
08.07.2011 Поставщик «Яндекс.Карт» покупает в США снимки 1/3 всей суши Земли

Инженерно-технологический центр «Сканэкс» подписал соглашение о поставке снимков высокого разрешения со спутника IKONOS с амер
14.08.2009 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке

ИТЦ «СканЭкс» выступит спонсором международной конференции «Методы неогеографии и виртуального окр
03.07.2009 Половодье: мониторинг из космоса

ИТЦ "СканЭкс" заявил о разработке технологии оперативного мониторинга разливов водоёмов с использо
17.03.2009 Защита беломорской популяции гренландских тюленей: первые итоги

Специалисты ИТЦ «СканЭкс», реализующие совместный с Международным фондом защиты животных IFAW проект по защите
18.02.2009 Спутниковый мониторинг акваторий России: открытый доступ

орий позволяют современные технологии спутниковой радиолокационной съемки. Российская компания ИТЦ «СканЭкс» совместно с партнерами создала технологию оперативной подготовки и доведения до потр
20.01.2009 Анонсированы новые ДДЗ-технологии для образования и защиты окружающей среды

telligence Conference), которая проходит 19-22 января 2009 года в Лондоне, российская компания ИТЦ "СканЭкс" анонсирует две крупные инициативы по использованию спутниковых методов в образовании
22.12.2008 ИТЦ "СканЭкс": программа подарков для участников ДДЗ-конкурса

авить заявку, срок регистрации продлен до 20 января 2009 года. В связи с предстоящим 20-летием ИТЦ «СканЭкс» планирует удостоить памятного подарка авторов каждой двадцатой конкурсной заявки, по
29.10.2008 Университеты получили возможность создания собственных центров ДЗЗ

Российский инженерно-технологический центр «СканЭкс» и израильская компания ImageSat International N.V. предлагают участникам мирового об
16.10.2008 Спутники контролируют акватории России

В июне-августе 2008 г. Инженерно-технологический Центр (ИТЦ) «СканЭкс» совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) по заказу ООО "Камч
06.10.2008 "СканЭкс" сделал доступными тестовые версии ПО

Как сообщает GISDevelopment.net, российская комания "СканЭкс" открыла портал giseye.com, с которого возможно загрузить программные продукты для работы с ДДЗ и геоданными, которыми можно пользоваться в течение тестового периода бесплатно. Более по
01.09.2008 Спутники выявляют разливы нефти

ком проливе, акватории порта Новороссийск и на подходных путях к нему. На первом этапе проекта ИТЦ «СканЭкс» разработал автоматизированный интерфейс «Космоснимки-Черное море» для оперативного д
06.11.2007 Земля и космос: акцент на интеграции

е космосъемок мы, безусловно, являемся лидерами с большим отрывом. R&D.CNews. Можно ли сказать, что СканЭкс – единственная в России компания, которая обеспечивает весь цикл работы с данными дис
31.07.2007 New.Kosmosnimki: развитие качественное и количественное

представлена российская разработка - цветная детальная спутниковая мозаика Москвы, выполненная ИТЦ «СканЭкс» на основе новых снимков Ikonos метрового разрешения. Качество космических снимков по
20.07.2007 Для индийских спутников в России готова инфраструктура

Центр «СканЭкс» объявил о начале приема спутниковых стереоснимков с индийского аппарата IRS-P5 Carto
27.06.2007 Завершена космическая съемка России

В соответствии с соглашением, заключенным ИТЦ «СканЭкс» с французской компанией SPOT Image, с марта 2006 года два спутника SPOT 2 и SPOT 4 о
27.06.2007 Прямой прием метеоданных из космоса: поддержка новых спутников

Российская компания ИТЦ «СканЭкс» объявила о выходе новой версии программного продукта ScanMagic LL 1.9.5 с возможност
20.06.2007 Киты или нефть: спутниковый мониторинг стал реальностью

ссии с помощью средств приема и обработки космической информации инженерно-технологического центра «Сканэкс». Полученные в результате проекта космические радарные снимки и результаты их дешифри
28.11.2005 30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"

наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс
25.11.2005 30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"

наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс
24.11.2005 30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"

наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс

Публикаций - 261, упоминаний - 472

Scanex и организации, системы, технологии, персоны:

GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 19
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 15
Google LLC 12688 15
Yandex - Яндекс 9216 14
Совзонд - Sovzond 123 11
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 7
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 6
ISRO - ANTRIX 20 6
Polar - Полар 116 5
Ракурс НПФ 176 4
Planet Labs PBC - Cosmogia - SkySat - Terra Bella - Skybox Imaging - European Space Imaging 19 4
Иннотер ГИА 6 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 4
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор - Транзас Технологии - Транзас Экспресс - Транзас Вижн - Transas Marine - Transas Mediterranean 168 4
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 133 4
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 4
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg - ERDAS 56 3
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 3
МТ-Лаб 6 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Microsoft Corporation 25775 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Прайм Груп - Prime Group 74 3
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 195 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 18 3
ИКС - Бюро 1440 - Bureau 1440 - МегаФон 1440 82 3
Esri 176 3
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 111 3
AMSAT - Radio Amateur Satellite Corporation - международная радиолюбительская организация 2 2
Hitachi Software Engineering - Hitachi Soft 7 2
Orbcomm 14 2
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 2
НПК Барл 5 2
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 2
9594 2
Yahoo! 3726 2
MODIS - Одежда 3000 58 16
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 16
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 12
Ватутинки Пансионат 22 8
Газпром ПАО 1493 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 6
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 6
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Ватутинки Подмосковный комплекс Управления делами Президента РФ 5 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 5
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 4
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 3
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 3
Airbus Group - Airbus Industries 249 3
Ball Aerospace & Technologies 49 3
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 3
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
General Dynamics 60 2
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 2
Геокосмос 42 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Севергеофизика - Северное геофизическое предприятие 4 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП - АМП Черного моря ФГБУ - Администрация морских портов Черного моря - Новороссийский морской порт 9 2
ВДМЦ АКО - Всероссийский детский и молодежный центр аэрокосмического образования им. С. П. Королева Мемориального музея космонавтики 4 2
Ростех - ОПК - Полет НПП 3 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 2
Boeing 1031 2
Транснефть 335 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 27
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 26
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 24
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 15
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 14
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
ГСЧС Украины - Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям 11 5
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 5
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 73 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 4
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 3
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 16 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 3
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 9
Greenpeace - Гринпис 130 5
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 8 4
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 4
ФКР - Федерация космонавтики России 7 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 2
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Инженерные изыскания в строительстве - ассоциация 1 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 15 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 171
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 161
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 130
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 68
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 35
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 34
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 28
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 26
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 19
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 120 18
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 12
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 7
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
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Scanex - Сканэкс НТЦ - Унискан 57 48
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 45
GeoEye IKONOS 127 35
Scanex - Сканэкс НТЦ - Космоснимки 40 22
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 21
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 20
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 17
NASA Landsat 83 15
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 15
Google Earth - Google Планета Земля 490 15
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 14
Scanex - Сканэкс НТЦ - Алиса-СК АПК 15 13
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 13
Scanex Web GeoMixer 12 12
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 11
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 10
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 7
Космодром Байконур 1072 7
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 7
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 6
KARI - KompSat - KOrea Multi-Purpose SATellite - Arirang - корейский спутник дистанционного зондирования Земли 38 5
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 35 5
ESA - ERS - European Remote-Sensing Satellite - спутник дистанционного зондирования Земли 20 5
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 5
Scanex Image Processor 4 4
ESA MetOp - Meteorological Operational satellite - метеорологический спутник Европейского космического агентства 36 4
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 25 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - Defense Meteorological Satellite Program (DMSP) 12 4
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - Fengyun - Феньянь, Фэнъюнь - метеорологический спутник 25 4
NASA MDGLS - Mid-Decadal Global Land Survey 4 4
Esri Shape file 5 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 3
Гершензон Владимир 23 22
Кучейко Алексей 22 15
Гершензон Ольга 14 14
Андронов Алексей 28 6
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Рожкин Александр 6 4
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Никонов Олег 3 3
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Ветцель Ирина 8 2
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Земля - планета Солнечной системы 10865 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 88
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 86
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Канада 5081 33
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Израиль 2856 29
Европа 24964 26
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Украина 7928 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 16
Казахстан - Республика 6048 15
Япония 13807 15
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 14
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 13
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 13
Москва - Новомосковск - Ватутинки 23 12
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Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 10
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