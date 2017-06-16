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Scanex Сканэкс НТЦ Инженерно-технологический центр
Инженерно-технологический центр "Сканэкс" (ИТЦ "Сканэкс") является частью группы компаний "Сканэкс" и представляет собой российскую частную компанию, специализирующуюся на технологиях дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных системах. Основанная в 1992 году, компания занимается разработкой полного цикла технологий и сервисов, связанных с приемом, обработкой, хранением и предоставлением доступа к изображениям Земли из космоса.
Основные направления деятельности:
- Прием данных со спутников на собственную сеть станций
- Обработка спутниковой информации
- Обеспечение оперативного доступа к спутниковым снимкам через геопортальные сервисы
- Разработка программного обеспечения для работы с космическими снимками
Технологии и продукты:
- Собственные аппаратно-программные комплексы "УниСкан" для приема данных
- Геопортальные сервисы (например, "Космоснимки.ру")
- ПО для обработки и анализа спутниковых данных
- Системы мониторинга различных объектов (например, портовые терминалы)
Ключевые партнеры и клиенты:
- "Яндекс" (поставщик спутниковых снимков для "Яндекс.Карт")
- Росреестр
- Росгидромет
- МФТИ
- Международные компании в области космических технологий (MDA, Airbus)
Конкуренты на рынке:
- "КБ Панорама"
- "ТерраТех"
- "Интернавигатор"
- "Геокосмос"
- "Совзонд"
- Газпром космические системы
- Госпредприятие "Космическая связь"
- "Спутникс - Ситроникс"
- "Бюро 1440"
- НПК "Барл"
- "МТ-Лаб"
- "Геоскан"
- "Иннотер"
-
- Esri CIS
- Digital Globe
- GeoEye
- Planet Labs
ИТЦ "Сканэкс" играет заметную роль в развитии российских космических технологий гражданского назначения, сотрудничая как с государственными структурами, так и с коммерческими организациями. Компания участвует в реализации различных государственных программ, включая создание наземной инфраструктуры для работы с данными дистанционного зондирования Земли.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 38 дел, на cумму 1 106 520 090 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|16.06.2017
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«Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России
«Сканэкс» и канадская MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) подписали соглашение о развёртывании на территории России наземной системы для обработки и производства продуктов на основе д
|25.05.2017
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Airbus совместно со «Сканэкс» предоставит геосервисам «Яндекса» доступ к библиотеке снимков One Atlas
«Сканэкс» и Airbus Defenсe and Space подписали соглашение с «Яндексом» на предоставление досту
|09.02.2015
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«Сканэкс» откроет центр НИОКР в «Сколково»
Фонд «Сколково» и группа компания «Сканэкс» — российский эксперт в сфере спутникового мониторинга Земли — подписали соглашение о партнерстве. Компания намерена создать в «Сколково» собственный центр НИОКР. Об этом CNews сообщили
|20.05.2014
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Поставщик «Яндекс.Карт» и Росреестра получил доступ к израильскому оборонному спутнику
Компания «Сканэкс» заявила, что ею получен прямой доступ к управлению космической фотосъемкой со спутни
|01.10.2012
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Геоданные будут внедрены в системы электронного правительства
геопространственную компоненту. Работы будут выполнены совместно инженерно-технологическим центром «Сканэкс» и группой компаний «Барс Груп», которые в сентябре 2012 г. подписали соглашение о со
|08.08.2012
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«НИС» и «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга
Компания «Навигационно-информационные системы» («НИС») и инженерно-технологический центр «Сканэкс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере космического мониторинга. В результате
|01.02.2012
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«Сканэкс» получил высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и прибрежных районов Калининградской области
27 января специалисты ИТЦ «Сканэкс» получили высокодетальные космические снимки российского сектора Балтийского моря и п
|08.07.2011
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Поставщик «Яндекс.Карт» покупает в США снимки 1/3 всей суши Земли
Инженерно-технологический центр «Сканэкс» подписал соглашение о поставке снимков высокого разрешения со спутника IKONOS с амер
|14.08.2009
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Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке
ИТЦ «СканЭкс» выступит спонсором международной конференции «Методы неогеографии и виртуального окр
|03.07.2009
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Половодье: мониторинг из космоса
ИТЦ "СканЭкс" заявил о разработке технологии оперативного мониторинга разливов водоёмов с использо
|17.03.2009
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Защита беломорской популяции гренландских тюленей: первые итоги
Специалисты ИТЦ «СканЭкс», реализующие совместный с Международным фондом защиты животных IFAW проект по защите
|18.02.2009
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Спутниковый мониторинг акваторий России: открытый доступ
орий позволяют современные технологии спутниковой радиолокационной съемки. Российская компания ИТЦ «СканЭкс» совместно с партнерами создала технологию оперативной подготовки и доведения до потр
|20.01.2009
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Анонсированы новые ДДЗ-технологии для образования и защиты окружающей среды
telligence Conference), которая проходит 19-22 января 2009 года в Лондоне, российская компания ИТЦ "СканЭкс" анонсирует две крупные инициативы по использованию спутниковых методов в образовании
|22.12.2008
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ИТЦ "СканЭкс": программа подарков для участников ДДЗ-конкурса
авить заявку, срок регистрации продлен до 20 января 2009 года. В связи с предстоящим 20-летием ИТЦ «СканЭкс» планирует удостоить памятного подарка авторов каждой двадцатой конкурсной заявки, по
|29.10.2008
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Университеты получили возможность создания собственных центров ДЗЗ
Российский инженерно-технологический центр «СканЭкс» и израильская компания ImageSat International N.V. предлагают участникам мирового об
|16.10.2008
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Спутники контролируют акватории России
В июне-августе 2008 г. Инженерно-технологический Центр (ИТЦ) «СканЭкс» совместно с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ИО РАН) по заказу ООО "Камч
|06.10.2008
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"СканЭкс" сделал доступными тестовые версии ПО
Как сообщает GISDevelopment.net, российская комания "СканЭкс" открыла портал giseye.com, с которого возможно загрузить программные продукты для работы с ДДЗ и геоданными, которыми можно пользоваться в течение тестового периода бесплатно. Более по
|01.09.2008
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Спутники выявляют разливы нефти
ком проливе, акватории порта Новороссийск и на подходных путях к нему. На первом этапе проекта ИТЦ «СканЭкс» разработал автоматизированный интерфейс «Космоснимки-Черное море» для оперативного д
|06.11.2007
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Земля и космос: акцент на интеграции
е космосъемок мы, безусловно, являемся лидерами с большим отрывом. R&D.CNews. Можно ли сказать, что СканЭкс – единственная в России компания, которая обеспечивает весь цикл работы с данными дис
|31.07.2007
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New.Kosmosnimki: развитие качественное и количественное
представлена российская разработка - цветная детальная спутниковая мозаика Москвы, выполненная ИТЦ «СканЭкс» на основе новых снимков Ikonos метрового разрешения. Качество космических снимков по
|20.07.2007
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Для индийских спутников в России готова инфраструктура
Центр «СканЭкс» объявил о начале приема спутниковых стереоснимков с индийского аппарата IRS-P5 Carto
|27.06.2007
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Завершена космическая съемка России
В соответствии с соглашением, заключенным ИТЦ «СканЭкс» с французской компанией SPOT Image, с марта 2006 года два спутника SPOT 2 и SPOT 4 о
|27.06.2007
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Прямой прием метеоданных из космоса: поддержка новых спутников
Российская компания ИТЦ «СканЭкс» объявила о выходе новой версии программного продукта ScanMagic LL 1.9.5 с возможност
|20.06.2007
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Киты или нефть: спутниковый мониторинг стал реальностью
ссии с помощью средств приема и обработки космической информации инженерно-технологического центра «Сканэкс». Полученные в результате проекта космические радарные снимки и результаты их дешифри
|28.11.2005
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30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"
наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс
|25.11.2005
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30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"
наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс
|24.11.2005
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30 ноября откроется конференция "Земля из космоса — наиболее эффективные решения"
наиболее эффективные решения". Организаторами конференции являются Инженерно-технологический Центр «СканЭкс», ЗАО «Совзонд» и Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир». Впервые в истории Росс
Scanex и организации, системы, технологии, персоны:
|Гершензон Владимир 23 22
|Кучейко Алексей 22 15
|Гершензон Ольга 14 14
|Андронов Алексей 28 6
|Решетин Игорь 7 4
|Рожкин Александр 6 4
|Путин Владимир 3454 4
|Королев Сергей 47 4
|Твердохлебов Сергей 8 4
|Перминов Анатолий 131 3
|Миллер Сергей 43 3
|Еремченко Евгений 17 3
|Балагуров Андрей 8 3
|Баринберг Валерий 5 3
|Никонов Олег 3 3
|Altan Orhan - Олтон Оран 3 3
|Иванов Сергей 405 3
|Клименко Станислав 11 3
|Леонов Андрей 8 3
|Токарев Сергей 9 2
|Горбачев Михаил 37 2
|Токарев Валерий 19 2
|Громов Олег 8 2
|Касимов Николай 15 2
|Ветцель Ирина 8 2
|Янгель Михаил 2 2
|Айрапетова Людмила 2 2
|Шумаков Андрей 3 2
|Самбуров Сергей 2 2
|Бабурин Вячеслав 5 2
|Глазкова Инесса 2 2
|Заверин Евгений 2 2
|Спивак Лев 2 2
|Кургузова Дарья 2 2
|Сойфер Виктор 2 2
|McArthur William - МакАртур Уильям 16 2
|Авдошкин Владимир 4 2
|Яблоков Анатолий 2 2
|Алексеев Александр 40 2
|Циолковский Константин 47 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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