РАН ДВО ИВиС Институт вулканологии и сейсмологии

РАН ДВО - ИВиС - Институт вулканологии и сейсмологии

УПОМИНАНИЯ


11.08.2025 КамГУ им. Витуса Беринга запускает ИТ-программы с предпринимательским уклоном 1
12.04.2010 GeoВласть-2010: часть 1 1
05.10.2009 На Камчатке извергается вулкан Ключевской 1
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти 1
07.09.2009 Не стало первопроходца Долины Гейзеров 2
28.08.2009 У конференции по неогеографии GeyserValley 2009 появился новый партнёр 3
14.08.2009 Инновации в научной визуализации обсудят на Камчатке 3
28.07.2009 На Камчатке возможно извержение вулкана 2
08.07.2009 Новый гейзер на Камчатке: первые данные 2
02.07.2009 GeyserValley2009: Неогеография на Камчатке 4
26.02.2008 Пострадавшие от селя гейзеры Камчатки восстанавливаются 1
27.12.2006 Извержение вулкана на Камчатке: вид из космоса 2

Публикаций - 12, упоминаний - 23

РАН ДВО и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 255 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 2
Greenpeace - Гринпис 129 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1166 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5770 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1099 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7104 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5554 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25367 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2014 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 659 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54681 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4719 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9948 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1444 1
Управляемость - Manageability 1842 1
Scanex Web GeoMixer 12 1
Леонов Владимир 17 2
Бугаев Александр 6 2
Гордеев Евгений 8 1
Гершензон Владимир 22 1
Еремченко Евгений 17 1
Мосолов Владимир 1 1
Крупенин Анисифор 1 1
Ивановна Татьяна 1 1
Шпиленок Тихон 2 1
Устинова Татьяна 8 1
Аверин Юрий 1 1
Клименко Станислав 11 1
Муравьев Ярослав 1 1
Никаноров Александр 1 1
Леонов Андрей 8 1
Дрознин Валерий 1 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 981 10
Россия - ДФО - Камчатский край - Кроноцкий государственный биосферный заповедник - Долина гейзеров 36 8
Россия - РФ - Российская федерация 152170 7
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 338 5
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 40 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2841 3
Земля - планета Солнечной системы 10526 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3004 2
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 94 2
Сингапур - Республика 1886 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44795 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52902 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Мильковский район - Мильково 16 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 352 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 1
Тихий океан - Берингово море - Bering Sea 14 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Канада 4943 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Усть-Камчатск 21 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30872 6
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 529 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6150 4
Информатика - computer science - informatique 1114 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4214 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6744 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 458 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53604 2
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 108 1
Планктон - Фитопланктон 35 1
Физика - Градус Цельсия 290 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4579 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 55 1
Зоология - наука о животных 2737 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 543 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1520 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 527 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1881 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 637 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2857 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11347 1
РАН - Российская академия наук 1963 6
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 3
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 3 1
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 5 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
