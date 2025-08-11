КамГУ им. Витуса Беринга запускает ИТ-программы с предпринимательским уклоном

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга впервые в регионе объединил техническую подготовку и бизнес-образование в рамках одной ИТ-программы. Абитуриенты поступают на направление «Прикладные методы и приложения математики и информатики», получая навыки не только программирования, но и запуска собственных цифровых проектов. Об этом CNews сообщили представители КамГУ им. Витуса Беринга.

Программа включает два направления: «Прикладная математика и информатика» и «Прикладная информатика». Студенты вначале изучают общие дисциплины, а затем выбирают специализацию. Принципиальное отличие от классических ИТ-программ — системная подготовка в области проектного управления и предпринимательства.

Учебный план включает дисциплины по созданию стартапов, управлению проектами по методологиям Agile, Scrum и Waterfall, принятию решений на основе данных. Студенты освоят машинное обучение, анализ временных рядов, визуализацию данных и параллельные вычисления — навыки, которые можно применить в широком спектре областей.

«Мы движемся в сторону бизнес-информатики. Наши выпускники получают не только разработческие навыки, но и представление о том, как создавать проекты, управлять ими, оценивать риски и привлекать финансирование», — сказала и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Практическую подготовку студенты пройдут в ключевых ИТ-компаниях региона: «Контур IT», «Кам 24», «Новые технологии», «1С», «ИТ-куб.Камчатка» при поддержке Министерства цифрового развития Камчатского края, а также в научных организациях-партнерах университета, таких как Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН и др. Студенты встретятся с реальными задачами по моделированию природных процессов, обработке научных данных и созданию специализированного программного обеспечения, получив опыт работы как в научной сфере, так и в коммерческих ИТ-проектах.

Выпускники смогут работать аналитиками данных, программистами, специалистами по машинному обучению, инженерами по моделированию процессов, но главное — ИТ-предпринимателями и бизнес-аналитиками. Такая универсальность особенно важна для регионального рынка труда, где специалист часто выполняет несколько ролей в рамках одного проекта.

Программа предусматривает получение дополнительной квалификации параллельно с основным обучением. Студенты уже с первых курсов смогут участвовать в исследованиях, работать с преподавателями, имеющими практический опыт в ИТ-индустрии.

Математические методы в КамГУ изучаются не как абстрактная теория, а как практический инструментарий для решения задач – от предсказания объемов нереста рыбы до моделирования вулканической активности. Такой подход делает фундаментальные знания востребованными в самых разных сферах: от науки о Земле до финансовой аналитики.

Также в рамках ИТ-кластера КамГУ им. Витуса Беринга реализует магистерскую программу «Математическое моделирование и анализ данных в естественных науках». Она готовит специалистов для работы на стыке математики, геологии и вулканологии — профиль особенно актуальный для региона с высокой сейсмической активностью. Партнерами программы выступают Новосибирский государственный университет и научные институты Дальневосточного отделения РАН.