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Ребковец Ольга


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 КамГУ им. Витуса Беринга создаёт цифровую экосистему нового кампуса 1
11.04.2019 «ЭЛАР» создаст технологическую платформу для «Тотального диктанта» 1
01.07.2016 Abbyy FlexiCapture ускорил обработку данных участников акции «Тотальный Диктант» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ребковец Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - ATAPY Software - АТАПИ Софтвер 8 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 278 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5894 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8507 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1918 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3304 1
Бронирование - Booking 726 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1231 1
Оцифровка - Digitization 4763 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5551 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
Синицына Жанна 1 1
Россия - СФО - Новосибирск 4495 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2784 1
Европа 24452 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 107 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2846 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2599 1
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 4 1
Всероссийский тотальный диктант 11 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
Создано именных указателей - 178896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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