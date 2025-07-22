КамГУ им. Витуса Беринга создаёт цифровую экосистему нового кампуса

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга разрабатывает стратегию комплексной цифровизации всех процессов в рамках строительства нового кампуса, которое завершится к 2030 г.

Университет выпустил пилоты различных цифровых сервисов, которые будут объединены в единый портал «Цифровой кампус». В рамках подготовки к запуску нового учебного комплекса, специалисты тестируют интеграцию решений от различных поставщиков технологий. Планируется внедрение пользовательских сервисов для бронирования помещений, управления библиотечными ресурсами и другими процессами.

Особое внимание уделяется технологиям автоматизации и цифровизации рутинных процессов. По мнению руководства вуза, такие решения особенно актуальны для Дальнего Востока, где наблюдается серьёзная нехватка кадров. Автоматизация может помочь в выполнении технических задач элементарного характера и повысить эффективность работы университета.

«Мы понимаем, что к 2030 г. цифровые технологии станут основой всех процессов в университете. Комплексная автоматизация особенно важна для Дальнего Востока, где технологии могут помочь решить проблему нехватки кадров и повысить качество образовательных услуг», — сказала и.о. ректора КамГУ им. Витуса Беринга Ольга Ребковец.

Уже сейчас в университете используются современные технические решения. Создана студия самозаписи, где преподаватели и студенты могут самостоятельно создавать образовательный контент. Запущен электронный документооборот, который постоянно пополняется новыми функциями. В текущем году планируется обновление почтового сервиса с расширенными возможностями, включая календарь, хранение данных, работу с документами и видеоконференции.

Развитие цифровой инфраструктуры сопровождается созданием новых образовательных программ в области информационных технологий. Университет создаёт ИТ-кластер, включающий среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратуры и дополнительное профобразование, что позволит готовить специалистов для цифровой трансформации региона.