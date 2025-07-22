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Российский производитель ТВ получил иск на десятки миллионов

К крупному российскому производителю телевизоров «Квант» ИТ-дистрибутор «Треолан» предъявил иск на 68,5 млн руб. Это далеко не единственная претензия к компании, дела у которой идут из рук вон плохо после отказа сотрудничать с ней китайских TCL и Xiaomi.

Дело о возврате займа

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск к ООО «Квант» и ООО «Квант-сервис» (юрлица контрактного производителя телевизоров ГК «Квант») 68,5 млн руб., выяснил «Коммерсант». Разбирательство назначено на 7 октября 2025 г.

С претензией в суд обратился ИТ-дистрибутор «Треолан». В указанную сумму оценены задолженность по возврату займа в размере $ 500 тыс., проценты по нему и неустойка.

ООО «Квант» зарегистрировано в Зеленограде в 2016 г. 100% компании напрямую и через ООО «Квант–Сервис» принадлежат Михаилу Етонову. Производственные площадки «Кванта» расположены в Воронеже и в Зеленограде.

Российские телевизоры не пользуются популярностью

На протяжении многих лет «Квант» выпускал телевизоры для очень крупных и популярных брендов, но в последние годы он начал стремительно терять клиентов. В 2024 г. китайская компания TCL, чья продукция весьма востребована в России, отказалась поставлять «Кванту» комплектующие для сборки ее телевизоров. Ранее абсолютно аналогично поступила не менее популярная в России китайская компания Xiaomi.

В апреле 2025 г. «Квант» полностью свернул производство российских телевизоров Irbis. Оно было остановлено по причине крайне низкого спроса — россияне предпочитают покупать ТВ более известных брендов, по большей части иностранных.

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«Квант»
Завод «Квант» выпускал телевизоры популярных брендов, но теперь может стать банкротом

По итогам 2024 г. «Квант» получил чистую прибыль 3,3 млн руб. и выручку 4,9 млрд руб. — она рухнула на 62% по сравнению с 2023 г. Согласно «Контур.Фокусу». На заводе работают около 800 человек — примерно на 200 меньше, нежели годом ранее.

Другие претензии к «Кванту»

В июле 2025 г. CNews писал, что прокуратуру Зеленограда возбудила уголовное дело по факту задержки заработной платы сотрудникам завода «Квант». Предприятие задолжало работникам около 61 млн руб. и не выплачивает зарплату с декабря 2024 г. Всего с апреля по июль 2025 г. против «Кванта» было направлено 24 гражданских иска о взыскании зарплаты, согласно статистике Мосгорсуда.

В Арбитражный суд Москвы также направлены два иска о признании завода банкротом. Первый истец — это зеленоградская инспекция Федеральной налоговой службы, второй — компания ООО «ДНС Ритейл» (сеть магазинов техники DNS).

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Цифровизация

DNS обвиняет «Квант» в срыве в 2024 г. поставок техники. В иске сказано, что «Квант» не поставил DNS партию мониторов размером пять тыс. шт., хотя до этого стороны исправно сотрудничали с 2017 г.

В июле 2025 г. «Квант» проиграл два дела против связанной с DNS компанией «Атлас» (зарегистрирована во Владивостоке). Она требовала от завода в общей сложности свыше 1,5 млрд руб., причем по одному из исков компенсация должна была быть выплачена в китайских юанях. С завода требовали деньги за поставленные ему комплектующие для сборки телевизоров Dexp.

Анна Любавина

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