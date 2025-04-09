Ланит - Treolan Irbis

В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны Остановить конвейер В России остановлена сборка телевизоров Irbis, которая осуществлялась на заводе «Квант» в Воронеже. Как пишет «Коммерсант», на них установился очень низкий спрос, в том числе и в госзакупках. Irbis – пока единственные телевизо

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента оторая появилась в 2014 году. Бренд известен тем, что в течение долгого времени выпускал доступные ноутбуки для дома и работы, и сейчас имеет в своем портфолио уже внушительный парк устройств. Сейчас IRBIS — это многопрофильный бренд, выпускающий современные устройства для коммерческого и потребительского рынка.Технические характеристики Экран 14,0”, IPS, 1920x1080, 300cd, 60 Гц, 16:9 Проце

OCS пополнил продуктовый портфель ноутбуками, ПК и мониторами бренда Irbis Компания OCS Distribution расширила линейку компьютерной техники оборудованием международного бренда Irbis. В продуктовый портфель дистрибьютора вошли ноутбуки, персональные компьютеры и мониторы вендора. Об этом CNews сообщили представители OCS. Компания Irbis выпускает оборудование ок

Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Модельный ряд представлен мониторами коммерческой серии с различными характеристиками. Официальный дистрибьюто

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений ания к офисному компьютеру: компактность, тишина и простое обслуживание. Также от него ждут достаточной производительности для работы с рабочими файлами и сайтами. Мини-ПК для корпоративного сегмента IRBIS SmartDesk IMFPC105 обещает соответствие всем перечисленным пунктам - давайте выясним, так ли это на практике.Дизайн и конструкция Компьютер получился действительно маленьким: его габариты

Irbis представил новые бизнес-устройства Международный производитель электроники Irbis расширил свою линейку продуктов для корпоративного сегмента. Новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК уже доступны для заказа и оформления резерва со склада Treolan

Россиян отучают от Windows. Граждан и бизнес завалят отечественными ноутбуками на российском Linux Вдвойне отечественные ноутбуки В крупных российских розничных сетях в ближайшие недели появятся ноутбуки отечественной марки Irbis с предустановленной российской ОС Astra Linux, сообщили CNews представители ГК «Астра». Продвижение системы на рынке мобильных ПК в сегментах В2В и В2С начнется с трех моделей лэптопов. О

Телевизоры Irbis включены в реестр Минпромторга России Международный производитель электроники Irbis выпустил модели смарт-телевизоров, которые получили сертификаты реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Официальный дистрибьютор – российская ком

Irbis представил «умный» робот-пылесос Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, каждая из которых подключается через Wi-Fi и взаимодействует с экосистемой «у

Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств Производитель компьютерной техники Irbis представил Irbis Home – единую систему для умного дома, включающую в себя девять устройств для контроля событий, реагирования на них и обеспечения комфорта. Линейка представлена вп

IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн» IRBIS объявил о старте продаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный проект с компаниями Microsoft и Сбербанк, а также

Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств Производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале продаж новой линейки планшетных ПК с защищенным дизайном – TZ151 и TZ757. Впервые компания выпустила планшеты с возможностью подзарядки других устройств – функцией Powerb

«Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки Первый или не первый? Российская компания Treolan, входящая в ГК «Ланит», анонсировала свой первый ноутбук Irbis NB140 полностью отечественной сборки. Лэптоп был разработан и производится на территории России и собирается практически на 100% из российских компонентов – иностранные комплектующие в ег

Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России Irbis представила свой первый ноутбук, разработанный и произведенный на территории России. В ноутбуке используется материнская плата, разработанная специалистами компании Irbis и выпущенная на современной автоматизированной линии монтажа плат, которая расположена в едином производственном комплексе в Зеленограде Московской области. Irbis NB140 заявлен как

Обзор ноутбука IRBIS NB245 небытие, а на его место приходят недорогие и легкие ультрабуки. Это те самые печатные машинки, созданные для серфинга сети, офисных задач и работы с облачными сервисами. Именно такие задачи и решает IRBIS NB245. Комплект поставки IRBIS NB245 стандартный: помимо самого ноутбука вы получите компактное зарядное устройство, набор документации и купон для активации подарочного контента.

Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Помимо всех пер

IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков Производитель компьютерной техники IRBIS объявил старт продаж новой линейки металлических ультрабуков с диагоналями экранов от 11,6 до 14 дюймов. Все три устройства – NB211, NB231 и NB241 получили большой тачпад и широкую эргоно

Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118 Внешний вид Irbis TW118 — это планшет на Windows 10, к которому в комплекте прилагается чехол-клавиатура, превращающая гаджет практически в ноутбук. Планшет-ноутбук Irbis TW118 Для установки в такое

IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure IRBIS (принадлежит Treolan) объявила о разработке решения IRBIS Software Update Center на платформе Microsoft Azure, которое упростит и упорядочит установку важных обновлений на пользовательские устройства.IRBIS Software Update Center – это MDM

Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360° Irbis (принадлежит компании Treolan, входит в ГК «Ланит») объявила о начале продаж ноутбуков в форм-факторе 360° - Irbis NB116. Устройство имеет 11,6-дюймовый экран с Full HD IPS-матрицей и углом разворота 360°, что позволяет его использовать в разных режимах: ноутбук, планшет, монитор, ТВ. Irbis NB1

IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M Российский ИТ-дистрибьютор Treolan сообщил о старте продаж ультратонких алюминиевых ноутбуков IRBIS NB99, оснащенных процессором Intel® Core M 6 поколения и сканером отпечатков пальцев. Ультрабук IRBIS NB99 толщиной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 Г

Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan) объявил о начале продаж нового смартфона — Irbis SP59 в черном и синем цветах. Устройство получило тонкий прорезиненный корпус и HD IPS экран, покрыт

Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57 Российский производитель компьютерной техники Irbis, принадлежащий компании Treolan (входит в ГК «Ланит»), начал продажи 4G-смартфона Ir

Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis Российский производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале регулярных поставок источников бесперебойного питания, выпускаемых под собственной торговой маркой. Первая партия ИБП уже доступна для заказа на складе Treolan — российск

«Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон Irbis SP21 выходит на рынокВ России начнутся продажи бюджетного смартфона Irbis SP21 – устройство можно будет приобрести в розничных сетях с конца января. Бренд Irb

Irbis представил бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan, ГК «Ланит») объявил о старте продаж бюджетного 5-дюймово

Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis тов со встроенным пакетом приложений Microsoft Office Mobile. Как рассказали CNews в компании, в третьем квартале 2016 г. Microsoft Office Mobile был установлен на несколько сотен тысяч планшетных ПК Irbis под управлением мобильной ОС Android, подходящих под требования разработчика. Среди них Irbis TZ80, TZ 81L, TZ102 и другие устройства, которые с сентября 2016 г. начали продаваться

Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном ультратонких ноутбуков и «трансформеров» с поворотным экраном. Как рассказали CNews в компании, первая серия портативных ПК уже доступна в магазинах партнеров и федеральных ритейлерах сотовой связи. Irbis NB12 Ноутбук-трансформер Irbis NB12 обладает поворотным 11,6-дюймовым экраном с возможностью «перевоплощения» в планшет. Вес устройства составляет 1,38 кг. Irbis NB14Ультрат

Стартовали продажи планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55 Treolan (владелец торговой марки Irbis, входит в Ланит) объявил о начале продаж в России планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55. Как рассказали CNews в компании, гаджет, оснащенный процессором Intel и 4

На российский рынок вышли новые планшеты-трансформеры на базе Windows и Android от Irbis Бренд мобильной техники Irbis, принадлежащий группе компаний «Ланит», представил три новых планшета: TW20, TW21 и TZ94. Первые два работают под управлением Windows 8.1 (с бесплатным обновлением до новейшей Windows 10)

Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!» Высокотехнологичный бренд мобильной техники Irbis, принадлежащий группе компаний «Ланит», и компания «Орфограф», разработчик федеральной платформы дистрибуции учебников и другого электронного образовательного контента «Дай 5!», продолжаю

«Билайн» предложил планшет для учебы Irbis за 1990 руб. Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») в преддверии школьного сезона представила планшет Irbis для учебы по специальной цене — i1990. Об этом CNews сообщили в «Вымпелкоме». Планшет предлагается с предустановленным приложением «Азбука Браузер», включающим всю необходимую школьную ли

Irbis Mobile S21IS: новый русский ноутбук еугольниками, и новинки от HTC – коммуникатора Touch Diamond, также отличающегося строго очерченной неровностью панели. Наконец, геометрическая волна докатилась и до мира ноутбуков, представ в образе Irbis Mobile S21IS – довольно компактного (299x219x35,7 мм; 1,8 кг) и практичного портативного компьютера. Мозаика передней панели составлена из большого числа ромбов, придающих серьезному черн

«К-Системс» начал собирать ноутбуки Во втором квартала этого года компания «К-Системс» начнет выпускать под брендом IRBIS не только настольные, но и мобильные компьютеры. Как стало известно CNews, на момент официального выхода на рынок в модельном ряду IRBIS Mobile будут представлены ноутбуки для всех

IRBIS R: тестируем российский защищенный ноутбук различных модификаций, но в своем и без того широком портфеле предложений компания К-Системс решила не уступать этому производителю и обзавелась собственной ударо-, пыле- и виброустойчивой моделью – IRBIS R (Revolution). Причем, как истинно российская компания, К-Системс не могла избежать слова «Revolution». Видимо это у наших людей все еще в крови, и, открывая ноутбук, можно увидеть релье

К-Systems Irbis MEiP502 – ноутбук для разведчика е больше и больше приближается к ним по своей распространенности и утилитарности, сегодня отрицать не придет в голову уже никому. На первый взгляд Прекрасный пример вышесказанному – ноутбук К-Systems Irbis MEiP502, внешний вид которого правильнее всего охарактеризовать как обычный, без лишних изысков. Подобно корейским авто середины 90-х годов прошлого столетия его корпус ничем не отличаетс

"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D Компания «К-Системс» в числе первых в мире объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семей

Irbis Lux - настольная система моддерского дизайна от "К-Системс" Компания ”К-Системс” продемонстрировала свой новый компьютер класса high-end Irbis Lux на базе чипсета Intel 865PE с использованием процессора Intel Pentium 4 3 ГГц с частотой системной шины 800 MГц и поддержкой технологии Hyper-Threading. Модель Irbis Lux в базо