Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ланит
Treolan Irbis
Публикаций - 74, упоминаний - 102
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воронецкий Эдуард 46 21
|Никифоров Андрей 6 6
|Виноградова Наталья 51 3
|Юсупов Ренат 112 3
|Камытбаева Зарина 16 3
|Пантелеев Антон 25 2
|Дмитриев Сергей 26 2
|Эскин Сергей 34 2
|Радовский Николай 5 2
|Пудонин Иван 7 2
|Жараспаев Кайрат 6 2
|Зорин Сергей 7 1
|Сергеев Иван 71 1
|Сухопаров Анатолий 16 1
|Ерофеева Мария 31 1
|Ширшов Павел 75 1
|Демьянкова Татьяна 5 1
|Снытко Игорь 20 1
|Гудым Денис 19 1
|Мочар Василий 19 1
|Логинов Сергей 9 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Юсупов Ринат 7 1
|Ярутов Виктор 6 1
|Колбин Евгений 53 1
|Крюков Владимир 4 1
|Касперский Евгений 286 1
|Генс Георгий 72 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Генс Филипп 31 1
|Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 1
|Суханов Дмитрий 12 1
|Воронков Алексей 10 1
|Губанов Андрей 17 1
|Горский Константин 1 1
|Андреев Сергей 59 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Гусева Ирина 4 1
|Агафонов Андрей 19 1
|Мишин Глеб 68 1
|CNews - ZOOM.CNews 1330 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
|IDC - International Data Corporation 4529 15
|Gartner 3198 6
|GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
|IDC Russia - IDC Россия 146 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 1
|PCMark 103 1
|NPD DisplaySearch 282 1
|SmartMarketing 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru