Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Ланит Treolan Irbis

Ланит - Treolan Irbis

IRBIS является производителем ноутбуков, планшетов, смартфонов, ПК, моноблоков и другой компьютерной и портативной электроники. С 2014 году официальным дистрибьютором производителя стала компания Treolan, входящая в группу компаний ЛАНИТ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.04.2025 В России полностью остановлено производство отечественных телевизоров. Они оказались никому не нужны

Остановить конвейер В России остановлена сборка телевизоров Irbis, которая осуществлялась на заводе «Квант» в Воронеже. Как пишет «Коммерсант», на них установился очень низкий спрос, в том числе и в госзакупках. Irbis – пока единственные телевизо
28.05.2024 Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

оторая появилась в 2014 году. Бренд известен тем, что в течение долгого времени выпускал доступные ноутбуки для дома и работы, и сейчас имеет в своем портфолио уже внушительный парк устройств. Сейчас IRBIS — это многопрофильный бренд, выпускающий современные устройства для коммерческого и потребительского рынка.Технические характеристики Экран 14,0”, IPS, 1920x1080, 300cd, 60 Гц, 16:9 Проце
17.01.2024 OCS пополнил продуктовый портфель ноутбуками, ПК и мониторами бренда Irbis

Компания OCS Distribution расширила линейку компьютерной техники оборудованием международного бренда Irbis. В продуктовый портфель дистрибьютора вошли ноутбуки, персональные компьютеры и мониторы вендора. Об этом CNews сообщили представители OCS. Компания Irbis выпускает оборудование ок
25.08.2023 Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России

Мониторы Irbis внесены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории России. Модельный ряд представлен мониторами коммерческой серии с различными характеристиками. Официальный дистрибьюто
13.03.2023 Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

ания к офисному компьютеру: компактность, тишина и простое обслуживание. Также от него ждут достаточной производительности для работы с рабочими файлами и сайтами. Мини-ПК для корпоративного сегмента IRBIS SmartDesk IMFPC105 обещает соответствие всем перечисленным пунктам - давайте выясним, так ли это на практике.Дизайн и конструкция Компьютер получился действительно маленьким: его габариты
22.11.2022 Irbis представил новые бизнес-устройства

Международный производитель электроники Irbis расширил свою линейку продуктов для корпоративного сегмента. Новые ноутбуки, мониторы, моноблоки, системные блоки и мини-ПК уже доступны для заказа и оформления резерва со склада Treolan

22.11.2022 Россиян отучают от Windows. Граждан и бизнес завалят отечественными ноутбуками на российском Linux

Вдвойне отечественные ноутбуки В крупных российских розничных сетях в ближайшие недели появятся ноутбуки отечественной марки Irbis с предустановленной российской ОС Astra Linux, сообщили CNews представители ГК «Астра». Продвижение системы на рынке мобильных ПК в сегментах В2В и В2С начнется с трех моделей лэптопов. О
25.05.2022 Телевизоры Irbis включены в реестр Минпромторга России

Международный производитель электроники Irbis выпустил модели смарт-телевизоров, которые получили сертификаты реестра промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Официальный дистрибьютор – российская ком
02.02.2022 Irbis представил «умный» робот-пылесос

Международный производитель электроники Irbis выпустил на рынок робот-пылесос – первый продукт в сегменте бытовой техники. Ассортимент включает три модели, каждая из которых подключается через Wi-Fi и взаимодействует с экосистемой «у
01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств

Производитель компьютерной техники Irbis представил Irbis Home – единую систему для умного дома, включающую в себя девять устройств для контроля событий, реагирования на них и обеспечения комфорта. Линейка представлена вп
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»

IRBIS объявил о старте продаж ультратонких ноутбуков для предпринимателей – IRBIS NB245 Pro с предустановленным приложением «Сбербанк Бизнес Онлайн» и возможностью авторизации с помощью отпечатка пальца. Это совместный проект с компаниями Microsoft и Сбербанк, а также

03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств

Производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале продаж новой линейки планшетных ПК с защищенным дизайном – TZ151 и TZ757. Впервые компания выпустила планшеты с возможностью подзарядки других устройств – функцией Powerb
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки

Первый или не первый? Российская компания Treolan, входящая в ГК «Ланит», анонсировала свой первый ноутбук Irbis NB140 полностью отечественной сборки. Лэптоп был разработан и производится на территории России и собирается практически на 100% из российских компонентов – иностранные комплектующие в ег
07.03.2019 Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России

Irbis представила свой первый ноутбук, разработанный и произведенный на территории России. В ноутбуке используется материнская плата, разработанная специалистами компании Irbis и выпущенная на современной автоматизированной линии монтажа плат, которая расположена в едином производственном комплексе в Зеленограде Московской области. Irbis NB140 заявлен как
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245

небытие, а на его место приходят недорогие и легкие ультрабуки. Это те самые печатные машинки, созданные для серфинга сети, офисных задач и работы с облачными сервисами. Именно такие задачи и решает IRBIS NB245. Комплект поставки IRBIS NB245 стандартный: помимо самого ноутбука вы получите компактное зарядное устройство, набор документации и купон для активации подарочного контента.

21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук

Irbis, производитель компьютерной техники, продемонстрировал свое новое устройство – безрамочный ультрабук в тонком алюминиевом корпусе Irbis NB245. NB245 получил низкопрофильную клавиатуру островного типа и яркий 14-дюймовый Full HD экран Full Lamination Screen с IPS-матрицей и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Помимо всех пер
05.12.2018 IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков

Производитель компьютерной техники IRBIS объявил старт продаж новой линейки металлических ультрабуков с диагоналями экранов от 11,6 до 14 дюймов. Все три устройства – NB211, NB231 и NB241 получили большой тачпад и широкую эргоно
26.07.2018 Обзор планшета-ноутбука Irbis TW118

Внешний вид Irbis TW118 — это планшет на Windows 10, к которому в комплекте прилагается чехол-клавиатура, превращающая гаджет практически в ноутбук. Планшет-ноутбук Irbis TW118 Для установки в такое
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure

IRBIS (принадлежит Treolan) объявила о разработке решения IRBIS Software Update Center на платформе Microsoft Azure, которое упростит и упорядочит установку важных обновлений на пользовательские устройства.IRBIS Software Update Center – это MDM
11.07.2017 Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360°

Irbis (принадлежит компании Treolan, входит в ГК «Ланит») объявила о начале продаж ноутбуков в форм-факторе 360° - Irbis NB116. Устройство имеет 11,6-дюймовый экран с Full HD IPS-матрицей и углом разворота 360°, что позволяет его использовать в разных режимах: ноутбук, планшет, монитор, ТВ. Irbis NB1
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M

Российский ИТ-дистрибьютор Treolan сообщил о старте продаж ультратонких алюминиевых ноутбуков IRBIS NB99, оснащенных процессором Intel® Core M 6 поколения и сканером отпечатков пальцев. Ультрабук IRBIS NB99 толщиной с карандаш и весом 1,2 кг имеет на борту 240 ГБ встроенной и 8 Г
15.03.2017 Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе

Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan) объявил о начале продаж нового смартфона — Irbis SP59 в черном и синем цветах. Устройство получило тонкий прорезиненный корпус и HD IPS экран, покрыт
07.02.2017 Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57

Российский производитель компьютерной техники Irbis, принадлежащий компании Treolan (входит в ГК «Ланит»), начал продажи 4G-смартфона Ir
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis

Российский производитель компьютерной техники Irbis объявил о начале регулярных поставок источников бесперебойного питания, выпускаемых под собственной торговой маркой. Первая партия ИБП уже доступна для заказа на складе Treolan — российск
24.01.2017 «Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон

Irbis SP21 выходит на рынокВ России начнутся продажи бюджетного смартфона Irbis SP21 – устройство можно будет приобрести в розничных сетях с конца января. Бренд Irb
24.01.2017 Irbis представил бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон

Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan, ГК «Ланит») объявил о старте продаж бюджетного 5-дюймово
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis

тов со встроенным пакетом приложений Microsoft Office Mobile. Как рассказали CNews в компании, в третьем квартале 2016 г. Microsoft Office Mobile был установлен на несколько сотен тысяч планшетных ПК Irbis под управлением мобильной ОС Android, подходящих под требования разработчика. Среди них Irbis TZ80, TZ 81L, TZ102 и другие устройства, которые с сентября 2016 г. начали продаваться
18.10.2016 Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном

ультратонких ноутбуков и «трансформеров» с поворотным экраном. Как рассказали CNews в компании, первая серия портативных ПК уже доступна в магазинах партнеров и федеральных ритейлерах сотовой связи. Irbis NB12 Ноутбук-трансформер Irbis NB12 обладает поворотным 11,6-дюймовым экраном с возможностью «перевоплощения» в планшет. Вес устройства составляет 1,38 кг. Irbis NB14Ультрат
11.10.2016 Стартовали продажи планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55

Treolan (владелец торговой марки Irbis, входит в Ланит) объявил о начале продаж в России планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55. Как рассказали CNews в компании, гаджет, оснащенный процессором Intel и 4

16.09.2015 На российский рынок вышли новые планшеты-трансформеры на базе Windows и Android от Irbis

Бренд мобильной техники Irbis, принадлежащий группе компаний «Ланит», представил три новых планшета: TW20, TW21 и TZ94. Первые два работают под управлением Windows 8.1 (с бесплатным обновлением до новейшей Windows 10)
11.09.2015 Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!»

Высокотехнологичный бренд мобильной техники Irbis, принадлежащий группе компаний «Ланит», и компания «Орфограф», разработчик федеральной платформы дистрибуции учебников и другого электронного образовательного контента «Дай 5!», продолжаю
27.08.2015 «Билайн» предложил планшет для учебы Irbis за 1990 руб.

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») в преддверии школьного сезона представила планшет Irbis для учебы по специальной цене — i1990. Об этом CNews сообщили в «Вымпелкоме». Планшет предлагается с предустановленным приложением «Азбука Браузер», включающим всю необходимую школьную ли
26.06.2008 Irbis Mobile S21IS: новый русский ноутбук

еугольниками, и новинки от HTC – коммуникатора Touch Diamond, также отличающегося строго очерченной неровностью панели. Наконец, геометрическая волна докатилась и до мира ноутбуков, представ в образе Irbis Mobile S21IS – довольно компактного (299x219x35,7 мм; 1,8 кг) и практичного портативного компьютера. Мозаика передней панели составлена из большого числа ромбов, придающих серьезному черн
29.05.2008 «К-Системс» начал собирать ноутбуки

Во втором квартала этого года компания «К-Системс» начнет выпускать под брендом IRBIS не только настольные, но и мобильные компьютеры. Как стало известно CNews, на момент официального выхода на рынок в модельном ряду IRBIS Mobile будут представлены ноутбуки для всех
03.11.2005 IRBIS R: тестируем российский защищенный ноутбук

различных модификаций, но в своем и без того широком портфеле предложений компания К-Системс решила не уступать этому производителю и обзавелась собственной ударо-, пыле- и виброустойчивой моделью – IRBIS R (Revolution). Причем, как истинно российская компания, К-Системс не могла избежать слова «Revolution». Видимо это у наших людей все еще в крови, и, открывая ноутбук, можно увидеть релье
03.10.2005 К-Systems Irbis MEiP502 – ноутбук для разведчика

е больше и больше приближается к ним по своей распространенности и утилитарности, сегодня отрицать не придет в голову уже никому. На первый взгляд Прекрасный пример вышесказанному – ноутбук К-Systems Irbis MEiP502, внешний вид которого правильнее всего охарактеризовать как обычный, без лишних изысков. Подобно корейским авто середины 90-х годов прошлого столетия его корпус ничем не отличаетс
30.05.2005 "К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D

Компания «К-Системс» в числе первых в мире объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Express и двухъядерный процессор Intel Pentium D. Компьютер Irbis Ci создан на базе чипсета семей
28.05.2003 Irbis Lux - настольная система моддерского дизайна от "К-Системс"

Компания ”К-Системс” продемонстрировала свой новый компьютер класса high-end Irbis Lux на базе чипсета Intel 865PE с использованием процессора Intel Pentium 4 3 ГГц с частотой системной шины 800 MГц и поддержкой технологии Hyper-Threading. Модель Irbis Lux в базо
24.04.2003 ПК Irbis Lux: важнее форма или содержание?

Компания ”К-Системс” принимает участие в международной компьютерной выставке “Комтек 2003”, где представляет топ-модель в семействе своих домашних компьютеров - Irbis Lux на базе процессора Intel Pentium 4. Первое, что бросается в глаза в новой модели, – корпус-“аквариум” цвета темно-синий металлик с неоновой подсветкой, выполненный в традициях “моддин

Публикаций - 148, упоминаний - 153

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

K-Systems - К-Системс 140 39
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 30
HP Inc. 5883 30
Lenovo Group 2446 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 28
Acer Group - Acer Inc 2776 28
Samsung Electronics 11064 27
Apple Inc 13154 26
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 26
Digma 251 24
Microsoft Corporation 25775 22
Intel Corporation 12811 22
Yandex - Яндекс 9215 21
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 419 19
Huawei 4675 19
Xiaomi - Сяоми 2231 19
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 16
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 15
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 14
Dell EMC 5180 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 14
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 13
DEXP 64 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 11
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 10
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 10
Merlion iRU - Деловой офис 352 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
LG Electronics 3735 9
Rover - RoverComputers 423 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 8
ICL ГК - ICL Group 481 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
Toshiba Corporation 2980 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 7
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 220 6
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 81 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Связной ГК 1401 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Газпромнефть ИТО - ГПН ИТО - Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 9 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 48 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Honda Motor Company - HND 240 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 1
Lifan 6 1
Глобэкс банк 47 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
101Hotels.com 456 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
БыстроБанк 2 1
Ворсино Индустриальный парк 10 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Уникор 1 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
BMW Group 482 1
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 13
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 71
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 49
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 44
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 35
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 29
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 25
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 22
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 16
Наушники - Headphones 4478 15
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 15
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 14
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 14
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 14
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 12
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 11
DDR - Double data rate 3083 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 10
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 10
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 10
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 10
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 9
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 8
Микрофон - Microphone 2808 8
Microsoft Windows 16882 27
Google Android 15243 20
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Microsoft Windows 10 1938 13
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 15 12
Linux OS 11533 12
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 10
ICL Techno - OSiO - OSiO FocusLine - OSiO BaseLine - OSiO Cyberline - серия ноутбуков 49 9
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 9
Ланит - Treolan Irbis TH - Treolan Irbis TW - Treolan Irbis TX - Treolan Irbis TA - Treolan Irbis TZ - серия планшетов - серия смартфонов 11 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Microsoft Windows 11 827 7
Apple macOS 2419 7
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 6
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 5
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 5
Haier Thunderobot 44 5
FreePik 1841 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 4
AMD Radeon HD 282 4
Ланит - Treolan Irbis SP - серия смартфонов 4 4
Apple iPad 4011 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Huawei MateBook - серия ноутбуков 112 4
Microsoft Windows Hello 210 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 4
StatCounter 478 4
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 4
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 205 3
Воронецкий Эдуард 47 22
Никифоров Андрей 8 7
Исаев Кирилл 15 5
Чивин Дмитрий 4 4
Етонов Михаил 13 4
Виноградова Наталья 53 3
Юсупов Ренат 125 3
Камытбаева Зарина 16 3
Назаров Вячеслав 4 3
Черкасова Наталья 4 3
Генс Георгий 79 2
Радовский Николай 5 2
Дмитриев Сергей 34 2
Эскин Сергей 39 2
Сивцев Илья 174 2
Легостаева Светлана 96 2
Пантелеев Антон 26 2
Пудонин Иван 7 2
Жараспаев Кайрат 6 2
Трофимова Анна 4 2
Бородин Владислав 18 2
Сенина Лариса 9 2
Jump Annette - Джамп Аннет 12 2
Касперский Евгений 337 1
Иванов Алексей 163 1
Гуцериев Михаил 114 1
Генс Филипп 54 1
Гутин Александр 21 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 1
Дмитриев Алексей 85 1
Логинов Александр 54 1
Суханов Дмитрий 12 1
Зимин Иван 10 1
Шпак Василий 279 1
Сурков Александр 17 1
Воронков Алексей 10 1
Мельников Алексей 74 1
Губанов Андрей 117 1
Горский Константин 3 1
Родионов Максим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 13
Азия - Азиатский регион 5920 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 9
Китай - Тайвань 4245 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 7
Южная Корея - Республика 7051 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Казахстан - Республика 6047 4
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 126 3
Европа 24963 3
Япония 13807 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Александровский район - Александров 39 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Африка - Африканский регион 3640 2
Ближний Восток 3154 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 2
Грузия 1332 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Импортозамещение - параллельный импорт 618 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 8
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 7
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 6
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 5
Ergonomics - Эргономика 1755 5
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 669 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Аренда 2687 4
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 17
Ведомости 1466 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Известия ИД 770 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Чудо техники 60 1
Российская газета 290 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
IDC - International Data Corporation 4975 15
Gartner - Гартнер 3658 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
ITResearch 123 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Автостат 55 1
NPD DisplaySearch 285 1
SmartMarketing 74 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
ИгроМир 125 2
АстраКонф 3 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще