Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 63730
ИКТ 5773
Организации 3841
Ведомства 1379
Ассоциации 441
Технологии 2273
Системы 13674
Персоны 23133
География 1135
Статьи 760
Пресса 658
ИАА 463
НИИ, ВУЗы и библиотеки 853
Мероприятия 685

Ланит
Treolan Irbis



01.04.2021 Irbis представила единую систему для умного дома из девяти устройств
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»
03.06.2019 Irbis выпустил планшеты с защищенным дизайном и функцией поздарядки других устройств
07.03.2019 «Ланит» выпустила дешевый ноутбук российской сборки
07.03.2019 Irbis представила свой первый ноутбук, произведенный в России
01.02.2019 Обзор ноутбука IRBIS NB245
21.01.2019 Irbis представил новый недорогой безрамочный ультрабук
05.12.2018 IRBIS представил новую серию бюджетных металлических ноутбуков
12.03.2018 IRBIS упростил сервисную поддержку с помощью Microsoft Azure
11.07.2017 Irbis представил металлический ноутбук-гибрид NB116 с углом разворота 360°
16.05.2017 IRBIS выпустил металлический ультрабук NB99 на базе Intel Core M
15.03.2017 Irbis выпустил смартфон в тонком прорезиненном корпусе
07.02.2017 Стартовали продажи бюджетного 4G-смартфона Irbis SP57
31.01.2017 Treolan начала производство ИБП под торговой маркой Irbis
24.01.2017 «Ланит» запускает в продажу очень бюджетный смартфон
24.01.2017 Irbis представил бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон
25.10.2016 Microsoft установила Office Mobile на Android-планшеты Irbis
18.10.2016 Irbis начал производство ультратонких ноутбуков и моделей с поворотным экраном
11.10.2016 Стартовали продажи планшета-трансформера с жесткой клавиатурой Irbis TW55
16.09.2015 На российский рынок вышли новые планшеты-трансформеры на базе Windows и Android от Irbis
11.09.2015 Планшетные компьютеры Irbis на базе Windows будут поставляться с предустановленным приложением «Дай 5!»
27.08.2015 «Билайн» предложил планшет для учебы Irbis за 1990 руб.
26.06.2008 Irbis Mobile S21IS: новый русский ноутбук
29.05.2008 «К-Системс» начал собирать ноутбуки
03.10.2005 К-Systems Irbis MEiP502 – ноутбук для разведчика

Публикаций - 74, упоминаний - 102

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

K-Systems - К-Системс 127 31
Samsung Electronics 8968 18
Ланит - Treolan - Треолан 102 18
Lenovo Group 2004 15
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1516 15
HP Inc. 5107 14
Intel Corporation 10826 13
Acer Group 2188 13
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 470 12
ASUS - AsusTek Computer Inc 1730 12
DEPO Computers - Депо Электроникс 424 11
Microsoft Corporation 21037 11
Digma 65 10
Apple Inc 10159 10
ASBIS Prestigio 205 7
Rover - RoverComputers 371 7
Oysters 17 6
Supra 26 6
AMD - Advanced Micro Devices 3509 5
Toshiba Corporation 2749 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7531 5
Huawei 3002 5
Yandex - Яндекс 4624 5
DEXP 27 4
Dell EMC 4480 4
Nokia Corporation 5240 4
LG Electronics 3139 4
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 443 4
MSI - Micro-Star International 484 4
Philips 1722 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 359 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1416 3
TeXet 45 3
Sapphire Technology 10 2
Nvidia Corp 3031 2
Micromax - Микромакс системс 64 2
Gigabyte Technology 321 2
Fly 154 2
Explay - Эксплей 205 2
3Q 41 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1592 11
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 184 5
Связной ГК 1086 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 113 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4868 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 50 1
Hyundai Motor 258 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 73 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Nordea - Нордеа Банк 72 1
Глобэкс банк 30 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2041 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2355 2
Роснано 619 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2800 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1187 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 274 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7422 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 282 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 933 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1936 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 171 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10179 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1543 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 10
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9195 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4768 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 749 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6355 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1354 6
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3039 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 959 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 600 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2052 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6905 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 633 3
LTE-смартфон 139 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 351 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2875 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12192 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 611 2
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 213 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 841 2
DDR - Double data rate 2089 2
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 529 1
Картридер - Cardreader 8 1
USB-модем 196 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 595 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 64 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio 37 1
Системы охлаждения 88 1
ТВ-тюнер - TV tuner 444 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 454 1
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 364 1
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 235 1
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 89 1
Microsoft Windows 10 10140 17
Google Android 11689 16
Intel Celeron - Серия процессоров 911 6
Ланит - Treolan Irbis NB - серия ноутбуков 5 5
Microsoft Windows Hello 187 4
Google Play - Google Store - Android Market 2642 4
Linux OS 7223 3
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 524 3
Microsoft Office 3014 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 268 3
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 2
Intel Core - Семейство процессоров 1042 2
Sapphire Edge-VS - неттоп - мини-ПК 2 2
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 2
Яндекс.Маркет 465 2
Microsoft Azure 1221 2
Microsoft Office 365 798 2
Microsoft Outlook 1209 2
Apple iOS 6260 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1281 2
Microsoft Office PowerPoint 614 2
Microsoft Windows 1379 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 596 2
Rover - RoverBook 104 2
Microsoft Windows XP 2359 2
Apple iPad 3544 2
Apple - App Store 2359 1
ВымпелКом - Билайн Таб - Beeline Tab 5 1
ASUS Zenbook Pro Duo 11 1
Microsoft Cortana 144 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 577 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 37 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента 206 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 307 1
Asus ScreenPad 7 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 121 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 151 1
Microsoft Store 236 1
Google Android 8 Oreo 142 1
Воронецкий Эдуард 46 21
Никифоров Андрей 6 6
Виноградова Наталья 51 3
Юсупов Ренат 112 3
Камытбаева Зарина 16 3
Пантелеев Антон 25 2
Дмитриев Сергей 26 2
Эскин Сергей 34 2
Радовский Николай 5 2
Пудонин Иван 7 2
Жараспаев Кайрат 6 2
Зорин Сергей 7 1
Сергеев Иван 71 1
Сухопаров Анатолий 16 1
Ерофеева Мария 31 1
Ширшов Павел 75 1
Демьянкова Татьяна 5 1
Снытко Игорь 20 1
Гудым Денис 19 1
Мочар Василий 19 1
Логинов Сергей 9 1
Шеховцова Ирина 10 1
Юсупов Ринат 7 1
Ярутов Виктор 6 1
Колбин Евгений 53 1
Крюков Владимир 4 1
Касперский Евгений 286 1
Генс Георгий 72 1
Гуцериев Михаил 109 1
Генс Филипп 31 1
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 1
Суханов Дмитрий 12 1
Воронков Алексей 10 1
Губанов Андрей 17 1
Горский Константин 1 1
Андреев Сергей 59 1
Иванников Дмитрий 41 1
Гусева Ирина 4 1
Агафонов Андрей 19 1
Мишин Глеб 68 1
Россия - Российская федерация - РФ 82654 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26759 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12084 5
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 119 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11608 3
Прибалтика - Балтия 1200 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 814 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34087 2
Америка 1189 2
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 187 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10922 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1611 2
Россия - ЦФО - Владимирская область 502 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 2
Африка - Африканский регион 2669 2
Ближний Восток 2495 2
Россия - ЦФО - Калужская область 728 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1686 1
Россия - УФО - Тюменская область 750 1
Таиланд - Королевство 664 1
Земля - планета Солнечной системы 6518 1
Казахстан - Республика 4148 1
Австралия - Австралийский Союз 2659 1
Украина 5533 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 408 1
Перу - Республика 217 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 358 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3818 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 446 1
Россия - - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 340 1
Россия - УФО - Курганская область 353 1
Россия - ЮФО - Севастополь 459 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 844 1
Россия - УФО - Свердловская область 1031 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1167 1
Канада 3061 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1735 1
Европа 7258 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2902 1
Европа Восточная 2817 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 1
АЗС - Автомобильная заправочная станция 116 1
Ctrl 51 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 79 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4145 1
Холодная война 62 1
CNews - ZOOM.CNews 1330 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10338 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 40 1
IDC - International Data Corporation 4529 15
Gartner 3198 6
GfK Rus - ГФК-Русь 175 2
IDC Russia - IDC Россия 146 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2699 1
PCMark 103 1
NPD DisplaySearch 282 1
SmartMarketing 73 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 14 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172768, в очереди разбора - 1024197.
Создано именных указателей - 63730.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Выбираем защищенный внешний жесткий диск: 8 лучших моделей

Лучшие веб-камеры с разрешением 4K: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики

Ликбез RnD.CNews: как устроен квантовый мир
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022