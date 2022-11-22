Россиян отучают от Windows. Граждан и бизнес завалят отечественными ноутбуками на российском Linux

К концу 2022 г. на полках российских магазинах появятся ноутбуки с предустановленной российской ОС Astra Linux. Их выпустит отечественная компания Irbis. Обычным потребителям на начальном этапе предложат две модели, корпоративным – одну. Это происходит на фоне постепенного отказа россиян от приобретения ноутбуков с предустановленной ОС Windows.

Вдвойне отечественные ноутбуки

В крупных российских розничных сетях в ближайшие недели появятся ноутбуки отечественной марки Irbis с предустановленной российской ОС Astra Linux, сообщили CNews представители ГК «Астра». Продвижение системы на рынке мобильных ПК в сегментах В2В и В2С начнется с трех моделей лэптопов.

Обычным потребителям Irbis и ГК «Астра» предложили модели BlizzardBook 15NBC1005 и BlizzardBook 14NBC0002, а корпоративные клиенты смогут приобрести ноутбук SmartBook 15NBP3500. На момент публикации материала они готовились к релизу в сетях «М.Видео» и DNS по цене от 30 тыс. руб. Ноутбуки для обычных пользователей поступят в продажу до конца 2022 г., а для корпоративного сегмента – в январе 2023 г.

«Первая пилотная партия будет не слишком большой, но объемы будут корректироваться в зависимости от запросов сетей. Прогнозы давать пока преждевременно», – сообщили CNews представители ГК «Астра». «В дальнейшем ожидается сертификация других моделей», – добавили они.

Корпоративный ноутбук Irbis SmartBook 15NBP3500

На вопрос CNews о сроках появления лэптопов в других российских сетях представители ГК «Астра» ответили: «В данный момент ГК “Астра” находится в стадии переговоров со всей ключевой розницей, идет согласование устройств и объемов. В планах группы компаний – охватить максимум возможных сетей ко II кварталу 2023 г.».

Внешность российская, «начинка» американская

Все три ноутбука построены на процессорах американских компаний AMD и Intel, которые покинули российский рынок еще весной 2022 г. Производитель заявляет о доступности на выбор AMD Ryzen третьего поколения, а также Intel Core 11 и 12 поколений.

Для примера, на сайте ГК «Астра» в разделе «Совместимое оборудование» указано, что лэптоп BlizzardBook 15NBC1005 может поставляться с процессором AMD Ryzen 3 3200U и встроенной в него графикой AMD Radeon Vega. Комплектация также включает SSD на 512 ГБ.

Ноутбук BlizzardBook 14NBC0002 укомплектован процессором AMD Ryzen 5 3500U и SSD на 256 ГБ. Цифры в названии моделей указывают на диагональ экрана – в данном случае она составляет 14 дюймов, а в BlizzardBook 15NBC1005 – 15,6 дюйма.

В обоих случаях емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Матрица дисплея в ноутбуках – IPS с углами обзора 178 градусов и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Объем оперативной памяти – 8 или 16 ГБ стандарта DDR4.

Дизайн строгий, без отвлекающих деталей

Full HD-экран на 15,6 дюйма установлен и в ноутбуке SmartBook 15NBP3500 для бизнес-клиентов. Одна из его комплектаций включает SSD на 256 ГБ, 8 ГБ оперативной памяти, батарею 5000 мАч и 10-нанометровый процессор Intel Core i3-1115G4 образца III квартала 2020 г. с двумя ядрами, четырьмя потоками, частотой до 4,1 ГГц и кэшем третьего уровня объемом 6 МБ.

Немного об Astra Linux

Все три ноутбука по умолчанию совместимы и поставляются с операционной системой Astra Linux. В данном случае устанавливается модификация Common Edition, ориентированная на обычных потребителей и базирующаяся на дистрибутиве Debian. Также существует версия Special Edition –сертифицированная ОС со встроенными средствами защиты информации. Например, еще в мае 2019 г. Astra Linux Special Edition стала обладателем сертификата СЗИ ФСТЭК России, позволяющего использовать ее при работе с информацией и документами, представляющими государственную тайну высшей степени секретности. Это был первый подобный случай в России.

По умолчанию Astra Linux поставляется с базовым набором ПО, включающим, помимо прочего, браузер, медиаплеер и комплект офисных программ. Скачать дополнительный софт можно из фирменного репозитория. Как сообщили CNews представители ГК «Астра», ОС Astra Linux Common Edition поставляется с предустановленными обозревателем «Яндекс.браузер» и офисным пакетом «Мой офис».

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Следует отметить, в России наметилась тенденция по снижению объемов продаж ноутбуков с предустановленной ОС Windows. Это своего рода ответ россиян на санкции корпорации Microsoft.

Дальше – больше

В планы ГК «Астра» входит представленность на большем количестве ноутбуков от разных производителей. «В данный момент у нас трестируются устройства и других российских производителей ПК. Мы полностью контролируем процесс совместимости софта и железа, чтобы в дальнейшем у пользователей не возникло никаких сложностей при эксплуатации», – сообщили CNews в ГК «Астра». – Заверяем, что в 2023 г. российских ПК с Astra Linux на полках станет больше».

Все необходимые интерфейсы подключения - в наличии

На вопрос CNews, почему было решено начать именно с ноутбуков Irbis, в ГК «Астра» ответили: «Irbis всегда был в первую очередь ориентирован на ритейл и обладает соответствующим модельным рядом, поэтому начали именно с них».

Потенциальная тотальная локализация

Irbis – крупный российский производитель ПК и ноутбуков, основанный в 2000 г. В его модельном ряду есть несколько десятков различных лэптопов. С 2014 г. дистрибьютором Irbis является компания Treolan, входящая в «Ланит».

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Ранее Irbis экспериментировала с выпуском ноутбуков, до последнего винтика собранных на территории России. В частности, в марте 2019 г. CNews писал о лэптопе Irbis NB140, сборка которого осуществлялась в Зеленограде.

Разработан Irbis NB140 тоже был в России. Он почти полностью состоит из отечественных компонентов, за исключением процессора, оперативной памяти, SSD и нескольких микросхем.

Тем не менее, новые ноутбуки Irbis с предустановленной Astra Linux, как сообщили CNews представители ГК «Астра», выпускаться на территории России не будут, по крайней мере, пока что. По их словам, сборка данных моделей осуществляется на территории Китая. Эту информацию CNews подтвердили представители Treolan.