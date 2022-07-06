Лицензионная Windows больше не нужна. В России гигантский рост спроса на ноутбуки без ОС

В России резко вырос импорт ноутбуков без комплектной операционной системы. В июне 2022 г. на них пришлось 60% поставок, хотя в декабре 2021 г. их доля не превышала 24%. К концу 2022 г. их станет 90%. Россияне не хотят переплачивать за систему, в том числе за Windows, и предпочитают самостоятельно устанавливать пиратские версии популярных операционных систем.

Востребованность «некомплектных» ноутбуков

Россияне стали значительно реже покупать ноутбуки с предустановленной операционной системой, в том числе и с Windows, сообщил «Коммерсант». По итогам июня 2022 г. из всех импортированных в России новых лэптопов 60% поставлялись без ОС, хотя еще весной 2022 г. этот показатель был на уровне 40%.

По прогнозам опрошенных изданием экспертов, доля импорта ноутбуков с установленной операционной системой продолжит сокращаться, притом весьма и весьма стремительно. К концу 2022 г. доля новых мобильных ПК без ОС в российской рознице достигнет 80-90%. Для сравнения, в конце 2021 г. их было лишь 24%.

Все дело в деньгах

Ноутбук с предустановленной ОС отличается от аналогичной модели без системы не только тем, что им можно пользоваться «из коробки». Он еще и стоит в среднем на 10% дороже, так как в итоговую цену заложена еще и стоимость лицензионной копии ОС, если речь идет, к примеру, о Microsoft Windows.

Скоро все россияне научатся самостоятельно устанавливать и переустанавливать Windows

Как сообщил изданию коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов, наращивание объемов поставок ноутбуков без ОС на российский рынок может быть продиктовано желанием дистрибуторов сдержать рост цен на ноутбуки. Многие из них в обозримом будущем будут ввозиться на условиях параллельного импорта, особенности которого, в частности, сложная схема логистики, не располагают к демпингу.

По словам других источников издания, ноутбук без ОС – намного более выгодное приобретение для конечного потребителя в сравнении с «комплектным» мобильным ПК. Это позволяет им не только не переплачивать деньги за ОС при покупке лэптопа, но и самостоятельно решать, в какой системе они будут работать. К примеру, ноутбук может поставляться с Windows 11, которая пользователю не нужна – он хочет самостоятельно установить Linux и не готов переплачивать за детище Microsoft.

«Отмена» лицензионной Windows

Нежелание покупать полностью готовые к работе ноутбуки в первую очередь касается моделей с операционкой Microsoft. Согласно статистике StatCounter, именно ОС семейства Microsoft в июне 2022 г. были установлены на 87,59% всех компьютеров и ноутбуков в России.

На втором месте шла macOS. Ее доля составляет 5,44%, она поставляется с компьютерами Apple. Совокупная доля всех дистрибутивов Linux была на уровне лишь 2,44%.

Но, отказываясь от покупки ноутбука с ОС в пользу «чистого» лэптопа без программного обеспечения, россияне, в большинстве своем, устанавливают вовсе не бесплатный Linux, а «условно бесплатную» версию Windows. «Исходя из нашего опыта, когда потребитель приобретает ноутбук без ОС, в 80% случаев устанавливается взломанный софт», – сказал «Коммерсанту» коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов. Другие собеседники издания разделяют его мнение.

Крупный вклад в популяризацию пиратского ПО в России внесла сама Microsoft. Но дело тут не в том, что Windows как таковая стоит денег, а в том, что корпорация сама всячески мешает россиянам приобретать ее.

В российской рознице количество ноутбуков без Windows, Linux и macOS исчисляется сотнями

В частности, Microsoft на протяжении всего II квартала 2022 г. постепенно уходила из России. В конце июня 2022 г. ее президент Брэд Смит (Brad Smith) заявил, что компания не оставит от своего российского представительства камня на камне.

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Также россияне по приказу «сверху» лишены возможности скачивать дистрибутивы Windows с сайта Microsoft. Попутно они больше не могут участвовать в программе бета-тестирования Windows Insider и получать тестовые обновления, да и вероятность их отключения от каналов, по которым поставляются стабильные апдейты, тоже весьма велика.

Реакция на столь недружелюбное отношение Microsoft к россиянам не заставила себя ждать. В России резко увеличилось количество поисковых запросов на скачивание пиратских версий Windows. Статистика роста числа сайтов, откуда их можно скачать, недоступна, но их в Рунете всегда было в избытке.

Власти не возражают

Наращивание объемов импорта в Россию ноутбуков без операционной системы, даже с учетом того, что на многие их них в последствии устанавливаются пиратские ОС, не вызывает негативную реакцию у российских властей. Напротив, они видят в этом немало плюсов.

Еще весной власти рассматривали возможность легализации использования пиратского ПО ушедших из России компаний. К моменту выхода материала этот вопрос оставался открытым.

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Государство также считает, что происходящее, в частности, антироссийские санкции Microsoft, имеет свои преимущества. Например, это выгодно отечественным разработчикам ПО. «С точки зрения разработчиков и производителей отечественного софта, этот шаг (уход Microsoft из России – прим. CNews) безусловно, позитивный», – заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак на выставке «Иннопром» 4 июля 2022 г. (цитата по ТАСС).

Рост продаж ноутбуков без ОС может дать толчок росту популярности отечественных операционных систем, правда, не без поддержки государства. Минцифры в настоящее время работает над вопросом обязательной предустановки российских ОС на продаваемые в стране ноутбуки и ПК.

Пока неизвестно, на какой стадии находится проработка данной инициативы. Еще в декабре 2021 г. Минцифры, как сообщал CNews, вело переговоры с компаниями Acer, HP и Lenovo о предустановке на их лэптопы ОС Astra Linux.

Итоги этих переговоров не раскрываются. Зато известно, что и американская HP, и тайваньская Acer вместе с китайской Lenovo во II квартале 2022 г. приостановили поставки своей техники в Россию.