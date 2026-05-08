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Micorosft Windows Insider

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.05.2026 Microsoft научит Windows 11 работать быстрее, но не даром. Придется пожертвовать временем работы ноутбука 1
15.04.2026 Microsoft починила мертвую древнюю технологию в Windows, которую сама и убила. Она опоздала с этим на десятилетия, мир давно ушел вперед 1
13.04.2026 Microsoft устроила обман века. Вопреки обещаниям она не удалит самую раздражающую функцию Windows, а только переименует 1
10.04.2026 Microsoft срочно вырезает из Windows 11 бесящие нейросети, пока пользователи не сбежали на Linux и MacBook 1
26.12.2025 Microsoft отучит «Проводник» в Windows пожирать оперативную память и тормозить при поиске файлов 2
19.11.2025 После инцидента с обновлением ПО CrowdStrike в Windows 11 появится «продвинутая» функция быстрого восстановления 1
16.06.2025 Под конец жизни Windows 10 в нее добавляют крайне полезную бесплатную функцию, которая должна была быть в ней со старта 1
06.06.2025 Windows 11 будет принудительно тормозить процессоры ноутбуков, но пользователям это понравится 1
22.05.2025 Microsoft по-тихому вернула к жизни древнейший компонент Windows. Он «весит» меньше фотографии на iPhone и очень понравится фанатам Linux 1
07.05.2025 Microsoft убивает древнейший компонент Windows при помощи ИИ. Нейросеть будет настраивать Windows без участия пользователя. Видео 1
03.04.2025 Windows 11 научилась незаметно обновляться и месяцами не просить перезагрузки 1
31.03.2025 Microsoft изменит до неузнаваемости «культовый» элемент Windows. Опрос 1
27.03.2025 Microsoft разрешит ставить Windows 11 на диски с новой файловой системой - «убийцей» NTFS 1
17.10.2024 Windows 11 лишилась одной из самых востребованных функций 1
09.09.2024 Microsoft откладывает релиз спорной функции Windows Recall 1
08.08.2024 Microsoft без спроса обновила в Windows популярное приложение. Оно медленнее оригинала, а при попытке удалить забирает с собой часть Office 1
02.08.2024 Microsoft мучает пользователей. В важнейший элемент интерфейса Windows встроят функцию, от которой спешит избавиться весь мир 1
18.07.2024 В Windows появился принципиально новый механизм обновления. Апдейты станут легче и безопаснее, но пользователи ждут подвоха 1
17.06.2024 Windows 11 превращает суперсовременные процессоры в древние Celeron. Компьютеры «тупят», пользователи злятся, Microsoft бездействует 1
03.06.2024 Microsoft перекрыла россиянам способ простой и легкой установки Windows 11. Решение найдено, но и оно под угрозой блокировки 1
24.04.2024 Санкции побоку. Microsoft продлевает лицензии россиянам из-под полы, перечеркнув свои же запреты 1
10.04.2024 Microsoft испугалась или хочет вернуться? Компания не хочет ликвидировать российскую «дочку», которую грозилась уничтожить. Ее выручка рухнула за год почти на 100% 1
21.03.2024 Древнейший инструмент Windows превратится в мощную замену Word. MS Office можно будет не покупать 1
16.02.2024 Новый сюрприз от Microsoft. Windows 11 удалит данные пользователя, если отказаться от обновлений 1
29.01.2024 Из Windows удален легендарный инструмент с 30-летней историей, позволявший не покупать MS Office 1
19.01.2024 Требования Windows к оперативной памяти выросли в разы. ОС потребуется специальный процессор 1
26.12.2023 Windows 11 научилась сама себя чинить и переустанавливать 1
16.11.2023 Microsoft подарит пользователям простецкую и супернужную функцию. Они выпрашивали ее 11 лет 1
29.09.2023 Microsoft создает нестандартную операционную систему. Она будет совершенно бесполезной без интернета 1
15.09.2023 FineReader больше не нужен. Microsoft прокачала суперполезный древний инструмент Windows – теперь он умеет распознавать текст 1
13.09.2023 Windows принудительно ставит новый Outlook на замену «Почте» и «Календарю». У новинки множество негативных отзывов пользователей 1
08.09.2023 Microsoft превратила древнейший и бесплатный инструмент Windows в аналог Photoshop. Пользователи в восторге 1
04.08.2023 Microsoft «убила» в Windows 11 своего знаменитого голосового помощника Cortana 1
14.07.2023 Ушла целая эпоха. Windows больше не нужно переустанавливать 1
20.06.2023 Microsoft оставит пользователей Windows 11 без «Почты» и «Календаря» 1
24.05.2023 Microsoft спустя десятилетия добавит в Windows сверхполезную функцию, которую подсмотрел у Xiaomi и Apple 1

Публикаций - 149, упоминаний - 151

Micorosft Windows Insider и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 149
X Corp - Twitter 2938 26
Google LLC 12688 19
Apple Inc 13154 19
Intel Corporation 12811 13
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
HP Inc. 5883 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 5
Samsung Electronics 11064 4
Huawei 4676 4
Lenovo Group 2446 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Nvidia Corp 4002 3
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 15 3
Dell EMC 5180 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
LG Electronics 3735 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 2
OpenAI 541 2
Brother - Brother Industries - Бразер 215 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 2
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 28 2
HERE Technologies 113 2
Microsoft Mobile 21 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Xiaomi - Сяоми 2231 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 2
HTC Corporation 1512 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 2
DJI 96 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Microsoft Russia - Майкрософт Пейментс рус 7 3
ESW Capital 7 2
Global Pilots 12 2
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 2
Assist - Ассист 218 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 44
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