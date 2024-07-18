В Windows появился принципиально новый механизм обновления. Апдейты станут легче и безопаснее, но пользователи ждут подвоха

Microsoft решила поменять принцип обновления Windows. Отныне она будет выпускать несколько «накопительных обновлений с контрольной точкой». Они будет иметь небольшой «вес» и будут загружаться в фоне, без дополнительных действий со стороны пользователей. Но пользователи считают, что благодарить Microsoft за новый подход к обновлению Windows пока рано – они прогнозируют массу потенциальных проблем, которые он может вызвать.

Обновление по-новому

Microsoft внедряет новый принцип обновления ОС Windows, основанный на «накопительных апдейтах с контрольной точкой» (checkpoint cumulative updates). Нововведение станет доступно пользователям Windows 11 с релизом версии 24Н2 ближе к концу 2024 г., а также в Windows Server 2025.

Новый подход заключается в том, что сами обновления будут «весить» меньше – система будет загружать только те патчи, которые вышли после даты контрольной точки, созданной при последнем обновлении. По задумке Microsoft, это упростит и ускорит процесс обновления, а также сделает его еще менее заметным для пользователя, так как, по плану, все патчи будут загружаться и устанавливаться в фоновом режиме.

Microsoft утверждает, что переход на новый механизм обновления позволит пользователям не только тратить меньше трафика на загрузку патчей, но и сэкономить место на жестком диске в сравнении с тем, как Windows обновляется сейчас. Напомним, что Microsoft выпускает довольно крупные накопительные апдейты по вторникам, которые могут содержать в себе ранее скачанные и установленные обновления и оттого «весят» сравнительно много.

Clint Patterson / Unsplash Многие отключают обновления ОС , чтобы не нарваться на патч, который сломает всю систему. В среде Windows это очень частое явление

При этом Microsoft до сих пор не предлагает пользователям инструменты по «расхламлению» Windows 11, хотя эта система потребляет неоправданно много места на системном диске. Владельцам ПК на ее основе приходится или мириться с десятками гигабайт в папке Windows, или использовать сторонний софт для удаления из нее ненужного мусора.

Еще больше плюсов

Microsoft утверждает, что механизм загрузки только тех обновлений, которых еще нет в системе, несет в себе массу дополнительных преимуществ, помимо снижения расхода трафика и места на системном диске. В частности, компания указывает, что сможет быстрее выпускать патч для устранения той или иной новой проблемы.

Сейчас это действительно является проблемой. Нередко случается так, что пользователям приходится ждать в течение нескольких недель, пока Microsoft напишет заплатку для очередной проблемы в Windows, и пока она получит широкое распространение. Очень часто это касается и очень крупных сбоев, а не только мелких недочетов.

Никто не доверяет Microsoft

Как пишет портал TechSpot, Microsoft хоть еще и не внедрила свою инновацию в Windows, но уже успела перепугать некоторых пользователей. Они открыто выразили свою обеспокоенность – по их словам, новая технология доставки обновлений еще «сырая».

По мнению одного из пользователей, если после вступления изменений в силу с одним из накопительных обновлений возникнет какая-либо проблема при установке, то его новые апдейты могут перестать поступать на ПК.

Еще одно беспокойство заключается в том, что накопительные обновления с контрольной точкой не упростят, а, наоборот, усложнят и без того запутанный процесс обновления Windows. Для примера, глобальный апдейт 23Н2 Microsoft выпустила еще осенью 2023 г., однако лишь 18 июля 2024 г. он стал доступен всем пользователям Windows 11 (кроме россиян). То есть Microsoft потребовалось более полугода, чтобы наладить распространение этого пакета.

Пользователи также всерьез опасаются, что новая система доставки патчей может усложнить процесс отката до предыдущей контрольной точки, если возникнут проблемы в работе системы после установки нового обновления. К тому же всегда есть вероятность конфликтов между различными обновлениями контрольных точек или с существующими конфигурациями системы, считают эксперты TechSpot.

Ни к чему ждать 24Н2

Желающие поскорее опробовать новую систему обновлений Windows вполне могут не дожидаться релиза апдейта 24Н2, интегрирующего ее в операционную систему. По данным портала TechSpot, новшество уже доступно участникам бета-тестирования.

Изменения внедрены в состав тестовой сборки 26120.1252. Напомним, что россияне по решению Microsoft официально лишены права участвовать в программе тестирования Windows Insider с лета 2022 г.