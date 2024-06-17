Windows 11 превращает суперсовременные процессоры в древние Celeron. Компьютеры «тупят», пользователи злятся, Microsoft бездействует

Очередное обновление Windows 11 привело к очередным неприятностям. Система начала сильно и, что важно, попусту нагружать процессор, отнимая львиную долю его производительности. Проблема кроется во всего лишь одной службе, и Microsoft знает об этом на протяжении нескольких дней, но при этом она не выпустила «патч к патчу».

Новый «подарочек» от Microsoft

Операционная система Windows 11 принялась буквально без причины потреблять ресурсы центрального процессора, существенно снижая его производительность. Как пишет портал Tom’s Hardware, даже в простое ОС может тратить до 10% мощности CPU, расходуя ее в никуда.

В числе первых на проблему обратил внимание пользователь официального комьюнити Microsoft под псевдонимом leginmat90. Ему удалось установить, что причина скрывается в штатной службе Windows 11, которая отвечает за сопряжение настольного ПК или ноутбука со смартфоном.

Притом, как оказалось, ранее эта служба работала корректно – она сломалась и начала попусту нагружать процессор после того, как Microsoft выпустила очередное обновление для системы. В этой ситуации есть лишь одна радостная новость – обычные пользователи, а также россияне пока не столкнутся с этой проблемой. И те, и другие не имеют доступа к программе бета-тестирования Windows Insider, а сбой характерен только для тестовой сборки – в финальный билд он проникнуть пока не успел.

Кто понял жизнь, тот не спешит

К моменту выпуска материала Microsoft была достаточно давно осведомлена о последствиях своего очередного «кривого» обновления, но никаких шагов для их устранения не предпринимала. По информации Tom’s Hardware, она знает о проблеме на протяжении как минимум последней недели, однако за это время патч для починки системы (или хотя бы его «сырая» бета-версия) так и не был выпущен.

Microsoft Уверенность многих в том, что апдейты делают ОС лучше, в случае с Windows ничем не подкреплена

Представитель Microsoft Дженнифер Джи (Jennifer G) официально прокомментировала ситуацию, заявив, что компания «ценит терпение» пользователей» (Appreciate your patience). «Мы определили причину и работаем над ее устранением», – добавила она. Это сообщение было опубликовано приблизительно неделю назад.

Радикальное решение – самое лучшее решение

Пока Microsoft без особой спешки пишет патч, который, с очень высокой степенью вероятности, может сломать в системе что-либо еще, пользователи решили взять все в свои руки. Метод устранения проблемы был найден довольно быстро, но его использование лишит Windows 11 части потенциально полезных функций.

Пользователи сообщества Microsoft на своем опыте убедились, что принудительное отключение службы синхронизации с мобильником в соответствующей оснастке полностью нивелирует фантомное потребление операционной системой ресурсов процессора. Но при этом совместное использование ПК и смартфона становится не таким удобным.

Фактически, Microsoft, регулярно выдумывающая новые санкции против россиян, поставила своих пользователей перед нелегким выбором. Им придется смириться или с тем, что 10% производительности их процессора, будь то новейший Core i9 или старенький Ryzen второго поколения, придется «сливать» в пустоту, или отказаться от удобной синхронизации ПК со своим смартфоном.

Отказ от смены ОС не спасет

Проблема с 10-процентным сокращением аппаратных возможностей из-за возросших аппетитов Windows 11 имеет реальные шансы выбраться за пределы тестовых билдов и добраться-таки до обычных пользователей, считают эксперты Tom’s Hardware. Microsoft перестала держать в фокусе внимания проблемы безопасности своей системы и лишь пытается протащить в нее функции, которые не только не нужны большинству потребителей, но и ставят под большой вопрос их приватность.

Речь о функции Recall, которая будет запоминать буквально каждое действие пользователей в системе или интернете. Пользователям пришлось поднять огромную волну недовольства и беспокойства в Сети, чтобы Microsoft приостановила внедрение Recall в свою систему.

Если так пойдет и дальше, то патч, ломающий службу синхронизации со смартфоном, может попасть в финальную сборку Windows 11, а также появиться в составе Windows 10 – эта ОС будет получать обновления до октября 2025 г.