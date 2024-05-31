Обновление поломало важнейший элемент управления Windows 11

Обновление, которое поломало панель задач Windows 11

Последний пакет обновлений Windows 11 может вызывать некорректную работу одного из ключевых компонентов ОС – панели задач, пишет профильный портал Windows Latest.

Новый патч способен привести к непредсказуемому поведению панели задач, следует из документа, опубликованного Microsoft на портале поддержки. В отдельных случаях элемент графического интерфейса может переставать реагировать на действия пользователя, неожиданно пропадать с экрана и столь же внезапно появляться на прежнем месте.

В редакции Windows Latest новый баг испытали на собственном опыте. На одной из рабочих машин сотрудника, работающей под управлением Windows 11, наблюдалось регулярное «падение» панели задач при попытке запуска какого-либо приложения, а расположенные на ней значки программ то и дело норовили исчезнуть с экрана.

Факт возникновения ошибки с кодом “Event ID 1000” фиксируется в журнале (логе) Windows. Компоненты, вызывающие проблему – приложение “explorer.exe” («Проводник») и модуль “Taskbar.View.dll”. (Доступ к журналу можно получить посредством стандартного инструмента «Просмотр событий» (Event viewer).

Проблема затрагивает ОС версий 22H2 и 23H2, релиз которых состоялся осенью 2022 и 2023 гг. соответственно.

Воздержаться от установки

Необязательное накопительное обновление KB5037853, распространение которого началось в четверг, 30 мая 2024 г., призвано устранить несколько ошибок в «Проводнике» Windows 11, а также решить еще 32 проблемы. В частности, апдейт добавляет во встроенный файловый менеджер ОС возможность перетаскивания файлов мышью непосредственно в папки, фигурирующие в строке адреса «Проводника» (технология Drag & Drop), что упрощает управление содержимым файловой системы.

Стоить отметить, что KB5037853 не будет установлен на ПК пользователя, если тот целенаправленно не отдаст команду применить патч через «Центр обновления Windows» (Windows Update).

Механизм самопочинки активирован

Microsoft приняла срочные меры по устранению последствий развертывания неудачного апдейта, актировав механизм Known Issue Rollback (KIR). Он позволяет по инициативе разработчиков автоматически удалять уже установленные на компьютерах пользователей обновления. Однако некоторым администраторам Windows в организациях, возможно, потребуется настроить групповые политики для включения KIR, если это не было сделано ранее.

Процедура отката начнется автоматически в течение 24 часов с момента установки патча при условии, что компьютер включен, находится в Сети, а групповые политики не блокируют попытки ее инициализации. Как уточняет Windows Latest, перезагрузка системы и проверка наличия обновлений через «Центр обновления Windows» может ускорить процесс. Если же ожидание отката затягивается, проблемный апдейт можно удалить вручную через «Журнал обновлений» (Update History).

Ранее Microsoft неоднократно прибегала к использованию механизма KIR при возникновении багов, вызванных обновлениями. Так, в апдейты для Windows 10 от марта 2023 г., как писал CNews, не давали сторонним приложениям и даже входящим в состав пакета офисных приложений Microsoft Office редакторам копировать и сохранять файлы в случае использования 32-битных версий программ. С решением этой проблемы помог KIR.

Пользователи Mac тоже в зоне риска

Сложности с KB5037853 возникают и у пользователей компьютеров Apple Mac на базе ARM-чипов, которые запускают Windows 11 через эмулятор Parallels., отмечает Windows Latest. Однако им сперва нужно суметь установить этот апдейт, что само по себе оказаться может проблематичным. На официальном форуме Parallels в соответствующей теме упоминаются случаи прерывания процедуры применения данного патча с ошибкой 0x800f0845.

Поддержка фирменных процессоров Apple M1 впервые появилась в Parallels Desktop версии 16.5, релиз которой состоялся в середине апреля 2021 г.