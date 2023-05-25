Microsoft сломала копирование и сохранение файлов в Windows

Microsoft поломала копирование файлов в Windows

Пользователи операционных систем Windows 10 и Windows 11 могут испытывать трудности с копированием и сохранением файлов. В отдельных случаях эти процедуры иногда могут завершаться ошибкой. Соответствующая проблема описана в заметке, опубликованной на портале корпорации Microsoft.

Согласно документу, проблема затрагивает 32-битные приложения, которые способны обрабатывать «большие адреса» оперативной памяти, то есть могут работать более чем с 2 ГБ ОЗУ. Другое обязательное условие ее возникновения – использование программой одной из системных функций Windows для копирования файла CopyFile или CopyFileEx (Win32 API).

Описанные Microsoft проблемы могут возникать после установки патча KB5023774 для Windows 11 21H2 и 22H2 от 28 марта 2023 г. и апдейта KB5023773 для Windows 10 21H2 и 22H2 от 21 марта 2023 г., а также последующих.

Microsoft Office в зоне риска

Компания утверждает, что в ее адрес не поступало жалоб на сложности с копированием файлов при использовании встроенного в Windows файлового менеджера «Проводник».

Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Microsoft поломала копирование файлов в Windows и сохранение документов в Office

В то же время пользователи приложений из состава Microsoft Office – Word или Excel – могут столкнуться с невозможностью сохранения документа, которая сопровождается сообщением об ошибке «Документ не сохранен» (“Document not saved”). В Microsoft подчеркивают, что это касается исключительно 32-битных версий программ-редакторов.

В Microsoft отмечают, что в большей степени проблеме подвержены компьютеры с установленными коммерческим программным обеспечением для защиты информации, которое использует расширенные атрибуты файлов. Таким образом, по мнению специалистов компании, шанс столкнуться с ней у частных пользователей невелик.

Временное решение

На момент публикации данного материала описанный выше баг остается актуальным для самой свежей Windows 11 – версии 22H2.

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Пользователям этой ОС Microsoft предлагает временное решение проблемы – в случае возникновения ошибки повторять попытки копирования или сохранения файла до успешного выполнения операции. Поскольку ошибки такого рода возникают спорадически, сложно спрогнозировать, сколько раз пользователю потребуется повторить описанную ранее процедуру.

В Windows 10 и Windows 11 21H2 ошибка была ранее устранена специалистами при помощи механизма Known Issue Rollback (KIR), который позволяет по инициативе Microsoft автоматически удалять уже развернутые на компьютерах пользователей неудачные обновления. Однако некоторым администраторам Windows в организациях, возможно, потребуется настроить групповые политики для включения KIR.

Ни патча без багов

Microsoft не впервой выпускать обновление Windows, которое способно доставить головную боль собственным клиентам.

Нередко в компании заранее в курсе, что выпущенный апдейт способен вызвать проблемы, о чем заранее предупреждают на официальном портале. Так, в конце января 2023 г. там была опубликована заметка о том, что процедура отката на предыдущую точку восстановления Windows 11 способна приводить к непредвиденным последствиям. Некоторые программы, в том числе Microsoft Office и стандартные приложения Windows, могут начать зависать, вылетать или просто отказаться запускаться. Решать проблему в Microsoft рекомендуют, в частности, переустановкой ПО.

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В марте 2023 г. пользователи Windows 11 обратили внимание на проблему с установкой мартовского обязательного обновления KB5023706, которое было призвано закрыть уязвимости в безопасности ОС и улучшить функциональность некоторых встроенных в нее инструментов. «Центр обновления» стал неожиданно прерывать процедуру и выдавать малоинформативные сообщения об ошибках. Те же, кому все-таки удалось применить апдейт, рисковали столкнуться с многократным падением скорости работы NVMe SSD и «синим экраном смерти».